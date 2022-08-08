عروض علامتي "سيجنيتشر" و"إتش كيو" من "آي دبليو جي" تلبي الطلب المتزايد على حلول العمل المختلطة

الشركة العالمية الرائدة في مجال مساحات العمل المختلطة توسع أعمالها في أنحاء الإمارات من خلال عروض جديدة لمساحات العمل في أبوظبي والعين

أبوظبي: أعلنت "آي دبليو جي"، المزود العالمي الرائد لمساحات العمل المرنة، عن توسعة أعمالها في دولة الإمارات بافتتاح مساحة رائدة لنموذج العمل المختلط لعلامتها التجارية "سيجنيتشر" (Signature) في أبوظبي، ومنشأة لمساحة العمل المرنة لعلامتها التجارية "إتش كيو" (HQ) في العين.

وتتواجد العلامة التجارية، التي تحظى بثقة عدد من أكبر الشركات في العالم من "إير بي إن بي" إلى "أوبر" و"أمازون" و"نتفليكس"، في أكثر من 120 دولة حول العالم، مع خطط طموحة لفتح 1000 موقع إضافي على مستوى العالم على مدار العام المقبل. وتأسست شركة "آي دبليو جي" منذ أكثر من 30 عاماً، وقد سعت منذ ذلك الحين إلى إعادة تعريف طريقة عمل الأفراد والشركات. وتقوم الشركة الآن من خلال ابتكاراتها بالمساهمة في تشكيل ملامح مساحات العمل في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي العالمي والمؤسس لشركة "آي دبليو جي": "نسعى من خلال افتتاح مرفقين جديدين في دولة الإمارات إلى ترسيخ أعمالنا وتلبية احتياجات المنطقة. وباعتبار أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال، فإنها تعد مكاناً رائعاً لتعزيز خططنا للتوسع. وبينما يتعافى العالم من تداعيات جائحة كوفيد، تستمر زيادة الحاجة إلى مساحات عمل تتسم بالمرونة والجودة العالية، حيث أصبحت طريقة العمل المختلطة هي الوضع الطبيعي الجديد".

وأضاف: "يأتي افتتاح مرافقنا الجديدة في دولة الإمارات في وقت تكتشف فيه الكثير من الشركات أن المرونة في العمل تسهم في تعزيز سعادة ورضا الموظفين، فضلاً عن مردودها الإيجابي على البيئة. كما برهن نموذجنا الخاص بمكان العمل على زيادة الإنتاجية والسماح للأعمال والشركات بالتوسع أو تقليل الحجم، بما يمثل جانباً مثالياً آخر لدولة الإمارات، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة القطاع الأكبر".

وعلى الرغم من أنه قد يكون من السهل الإشارة إلى أن الجائحة تسببت في إحداث تحول جذري في المواقف التقليدية تجاه روح العمل "9-5 في المكتب"، إلا أن ديكسون يعتقد أنها ساهمت فقط في تسريع هذا التوجه الذي كان قد بدأ منذ عدة سنوات، حيث باتت المؤسسات تتحرك بشكل تدريجي نحو تبني نموذج العمل المختلط أو الهجين في المنزل وفي مكتب محلي وأحياناً في مقر الشركة. لقد كان الرئيس التنفيذي من أوائل المؤيدين لهذا الاتجاه المزدهر.

ويشير البحث الذي أجرته "آي دبليو جي" إلى أن 63% من الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة قد تبنت بالفعل نموذج عمل مختلط، ويستخدم خدماتها أكثر من 8 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم عبر آلاف المواقع، مع إضافة مليوني عميل شعروا بمزيد من الرضا في العام الماضي وحده.

وعلى الصعيد المحلي، يشير تقرير صادر عن خبراء العقارات في شركة "جي إل إل" إلى أن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع (55% من 40 شركة مقرها دولة الإمارات) يعتقدون أن طريقة عملهم لن تكون كما هي مرة أخرى. وتتوقع "جي إل إل" أن تكون 30% من المساحات المكتبية مرنة بحلول عام 2030، في ارتفاع من 5% اليوم.

واستجابة لتغير طريقة العمل، ستتوفر العلامة التجارية "سيجنيتشر" التابعة لـ "آي دبليو جي" الآن للشركات ورواد الأعمال من جميع الأحجام في برج المقام المرموق، في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.

ومن خلال اتفاقية مدتها عشر سنوات مع مجموعة الاستثمار العقاري "إف دبليو إس" المحدودة، من المتوقع الانتهاء من تجهيز المساحة التي تبلغ 1842 متراً مربعاً داخل برج الأعمال المركزي بحلول نهاية العام.

وقال تيمور جازيزولين، المتحدث باسم "إف دبليو إس": "تقدم ’آي دبليو جي‘ مجموعة من أفضل حلول العمل المختلطة في العالم، ونتوقع أن تشكل علامتها التجارية ’سيجنيتشر‘ إضافة رائعة إلى البنية التحتية لسوق أبوظبي العالمي مع تزايد الطلب على مكاتبه".

تقدم العلامة التجارية "سيجنيتشر" دليلاً لأماكن العمل الرائدة في العالم. وتختار "آي دبليو جي" بيئات العمل ذات الشكل والمظهر المتميزين، حيث تسهم المواقع المرموقة في تعزيز مكانة أعمال العملاء، من خلال توفير مساحات عمل حصرية يمكن الوصول إليها بسهولة في مبانٍ تمثل معالم بارزة.

وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات في العين الاستفادة قريباً من مساحة العمل المرنة المتوفرة تحت العلامة التجارية "إتش كيو" التابعة لـ "آي دبليو جي"، في "مركز سيادة للأعمال" في المدينة في شارع المطرد، داخل مبنى فندق "أيلا" في قلب وسط المدينة الصاخب. يمتد مركز الأعمال على مساحة 591 متراً مربعاً، ويضم حالياً 31 مكتباً وغرفة اجتماعات.

وتمثل صفقة مدتها عشر سنوات مع "مركز سيادة للأعمال" أول حضور لشركة "آي دبليو جي" في المدينة، حيث قال مالك المركز مانع علي مانع مفرح الأحبابي: "نظراً لأن نموذج العمل المختلط أو الهجين أصبح أكثر شيوعاً، فقد شعرنا أن هذا هو الوقت المناسب للتعاون مع خبراء عالميين في هذا المجال، بما يضمن استمرار مركزنا للأعمال في تقديم نفس مستويات الخدمة والراحة العالية التي يتطلع إليها قادة الأعمال في العين. وتعد ’إتش كيو‘ علامة تجارية جديدة لعصر جديد من نظام العمل الهجين".

وتتميز مساحات عمل علامة "إتش كيو" بأنها مساحات عملية لإنجاز العمل الحقيقي. وتوفر "إتش كيو" عرضاً شاملاً بالكامل للشركات وفرق العمل من جميع الأشكال والأحجام بحيث يكون كل شيء جاهز ومُعد للاستخدام. وتتيح مساحات عمل "إتش كيو" الفرصة للعملاء للتركيز على أعمالهم بينما يتم الاهتمام بالأشياء الأخرى.

وعادة ما يكون العملاء الذين يستخدمون مراكز عمل "إتش كيو" من رواد الأعمال أو المشاريع الأصغر حجماً، بدءاً من المحامين ومطوري العقارات إلى التجار وأصحاب الأعمال الحرة. وبالتالي فإن هذه العلامة التجارية تعد مناسبة تماماً لروح ريادة الأعمال التي تنتشر في مدينة العين.

تم تصميم استراتيجية توسعة العلامات التجارية المتعددة التابعة لـ "آي دبليو جي" في منطقة الشرق الأوسط بحيث تكون جاذبة لجميع أنواع الأعمال والشركات ورواد الأعمال. وتسهم "آي دبليو جي" في خلق قيمة شخصية ومالية واستراتيجية للشركات من جميع الأحجام، من بعض الشركات والمؤسسات الأكثر شهرة في العالم، إلى الأفراد والجيل المقبل من قادة الصناعة، حيث يمكن لكل منهم الاستفادة من قوة العمل المرن لزيادة الإنتاجية والكفاءة والسرعة والقرب من العملاء في الأسواق.

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