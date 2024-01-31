أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: ترحّب "مطارات أبوظبي" بشركة طيران دولية إضافية ستبدأ بتسيير رحلاتها من مبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي وإليه، في خطوة تهدف إلى ربط إمارة أبوظبي بمدينة هايكو الصينية عاصمة مقاطعة هاينان. وستبدأ خطوط هاينان الجوية اعتباراً من 30 يناير 2024 بتسيير رحلتين أسبوعيتين بين مدينتي هايكو وأبوظبي، وذلك بهدف تعزيز أنشطة النقل والتجارة بين المدينتين وتسهيل نقل الركاب والبضائع على حدّ سواء.

وفي ظلّ نمو العلاقات التجارية والسياحية بين أبوظبي وجمهورية الصين الشعبية، تأتي هذه الرحلات الجديدة استجابةً للطلب المتزايد على خيارات السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، علماً أنها ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران صينية بتسيير رحلات منتظمة من أبوظبي وإليها منذ عقد من الزمن. وستنطلق الرحلات الأسبوعية المقرّرة من أبوظبي إلى هايكو من مبنى المسافرين A الجديد، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لنقل المسافرين والبضائع على حدّ سواء.

وفي هذه المناسبة، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لـ "مطارات أبوظبي": "يسرّنا أن نرحّب بخطوط هاينان الجوية الصينية في أبوظبي، حيث تُعدّ هذه الخطوة إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو "مطارات أبوظبي" وتوطيد العلاقات القائمة بين دولة الإمارات والصين بشكل عام. ويسهم إطلاق رحلات شركة الطيران الصينية من أبوظبي وإليها في تعزيز شبكة رحلاتنا الدولية وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وتوفير فرص تجارية وسياحية جديدة بين هاتين الوجهتين العالميتين."

ومن جانبه، قال السيد ما وانغ يي جين، المدير العام لمكتب خطوط طيران هاينان في أبوظبي: "تتشرف خطوط هاينان الجوية بكونها جزءاً من هذا الإنجاز البارز الذي يتزامن مع احتفال الصين بعام التنين وفقاً لتقويمها القمري. وإننا نؤكد التزامنا بتوفير أعلى معايير الخدمة والرفاهية للمسافرين بين أبوظبي وهايكو وضمان تجربة سفر استثنائية لهم."



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حول مطارات أبوظبي

تتولى مطارات أبوظبي، المملوكة بالكامل لشركة "القابضة" " ADQ" تشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة. وتضمّ محفظتها لأصول الطيران مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطاري الجزيرة في صير بني ياس ودلما.

تعمل مطارات أبوظبي على إدارة وتطوير وتوفير مرافق وخدمات الطيران للركاب وشركات الطيران، وربط المجتمعات وتقريب المسافات بين الناس. وتتمثل مهمتها في جعل أبوظبي مركزاً رائداً للطيران العالمي من خلال تعزيز تجارب السفر وترسيخ النمو الاقتصادي.

تعدّ "القابضة" واحدة من أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مختلف قطاعات أبوظبي بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية والنقل والخدمات اللوجستية.

وقد أشرفت مطارات أبوظبي على إنشاء وإطلاق وتشغيل المبنى "A" في مطار أبوظبي الدولي، والذي سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة في القدرة التشغيلية والمرافق ذات المستوى العالمي لكل من الركاب وشركات الطيران، مع ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للمسافرين سواء أكان ذلك بهدف العمل أو السياحة الترفيهية.

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