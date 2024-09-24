أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرسر، الشركة الرائدة عالمياً في إعادة رسم ملامح عالم الأعمال من خلال تطوير برامج المواهب وإعادة صياغة مخرجات التقاعد والاستثمار، وهي إحدى شركات مارش ماكلينان المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MMC)، عن توسيع حضورها البارز في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح مكتبها المحلي الجديد في العاصمة وذلك في مبنى مقر شركة الدار HQ بمنطقة الراحة بإمارة أبوظبي. وتستند هذه الإضافة الجديدة في إمارة أبوظبي إلى أكثر من خمسة أعوام من العمليات الناجحة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيسهم المكتب في دعم تعداد موظفي ميرسر المتنامي وذلك بالتزامن مع مواصلة الشركة توسعها ورعايتها للمهارات المحلية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام ميرسر بالنمو والابتكار ودعم الاحتياجات المتنامية لعملائها في أبوظبي. وسيسهم هذا الاستثمار الجديد في تحسين قدرات ميرسر الراسخة، وتمكين وصولها إلى مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص من أجل دعم جهود التحول والتطور في أماكن العمل المحلية وتمكين جداول أعمال التنويع الاقتصادي.

ويمتد حضور ميرسر في المنطقة لأكثر من عقدين من الزمن حيث نجحت خلالهما في بناء إرث غني من الشراكات الناجحة مع مؤسسات مرموقة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وسيسهم تعزيز تواجدها في المنطقة بشكل عام وفي أبوظبي بشكل خاص على تقوية علاقاتها الوطيدة مع عملائها، وتحسين قدراتها التنافسة على تقديم خدمات استثنائية لعملائها المرموقين، وكما سيمنحها فرصة الوصول لإستقطاب أفضل الكفاءات والمهارات والخبرات المحلية.

وسيرأس المكتب الجديد السيد صقر أحمد المازمي، المدير العام لـ"ميرسر كونسلتينج أبوظبي" ورئيس استشارات القطاع العام والحكومي في ميرسر. ويتمتع المازمي بخبرة واسعة ومعرفة كبيرة بهذا القطاع والتي تمتد لأكثر من 23 عاماً في مجال المشاريع المتعلقة بالمواهب في المنطقة ركز خلالها على صحة وثروة الموظفين ومسيرتهم المهنية. وكان صقر قد انضم إلى شركة ميرسر الشرق الأوسط في عام 2022، وشغل قبل ذلك عدداً من المناصب رفيعة المستوى في كل من مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واتصالات "إي آند"، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، و"دراجون أويل".

وقال طارق لطفي، الرئيس الإقليمي لشركة ميرسر في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل أبوظبي تحقيق تقدم مذهل في بناء بيئة عمل جاذبة و وفعالة ومتكاملة عالمياً مع القوى العاملة الماهرة وعالية الإنتاجية. ويسر ميرسر أبوظبي على وجه الخصوص أن تكون جزءاً من هذه الرحلة الطموحة عبر تعاونها مع المؤسسات الرائدة من القطاعين العام والخاص. وسيسهم مكتبنا الجديد ’ميرسر كونسلتينج أبوظبي‘ في تعزيز عروض الخدمات التي نقدمها إلى عملائنا وتمكينهم من تعزيز أداء أهم الأصول الحيوية التي لديهم وهو موظفيهم".

من جهته قال المازمي في سياق تعليقه: "مع مواصلة إمارة أبوظبي جهودها لمواكبة التغيرات المتسارعة وترسيخ مكانتها وتنافسيتها العالمية من خلال بناء اقتصاد المستقبل، فلا شك بأن القطاع الحكومي والعام سيسعى إلى اغتنام الفرص الجديدة المتاحة لتوسيع حضوره بشكل كبير في القطاعات التحولية والناشئة وذلك للمساهمة بتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة. إن ميرسر أبوظبي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لهذه المؤسسات في مساعيها في هذه البيئة الحيوية والمعقدة، وتمكينها من الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها هذا التغيير الهائل والذي سيؤدي إلى تحسن كبير وملموس في بيئة المال والأعمال وسيساعد في استقطاب أفضل المواهب ورعايتها".

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