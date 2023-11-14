تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

الحدث هو الأول من نوعه في المنطقة، وكرَّم مراسٍ من ثمانِ دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس إتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ورئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، أعلنت "جوائز أبوظبي البحرية – نسخة المراسي"، وهي مبادرة أطلقتها أبوظبي البحرية بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، احتفاءً بالتميّز والريادة في القطاع البحري، عن الفائزين بالجوائز الأولى من نوعها في المنطقة ضمن حفل متميّز أقيم خصيصاً لهذه المناسبة، مما يؤكد على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الجهود وتسليط الضوء على الإنجازات المتميّزة في القطاع البحري.

وتمثل المبادرة التي أطلقتها أبوظبي البحرية، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل - دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، علامة فارقة مهمة للمراسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وقد أرسى هذا الحفل المرموق، الذي استضافه معرض أبوظبي الدولي للقوارب، معياراً جديداً وشكّل علامةً فارقةً للمراسي المتميّزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات البارزة في قطاع المراسي، وضم الحدث مشاركين من ثمانِ دول، وتلقى عدداً كبيراً من الترشيحات من أفضل المراسي، والتي تتنافس جميعها للحصول على المرتبة الأولى عبر ست فئات متميّزة لهذه الجوائز.

وخلال الحفل، تمّ الإعلان عن الفائزين بالجوائز الست المرموقة، وهم مرسى أيلة في الأردن عن جائزة الأفضل في حماية البيئة وتدابير السلامة، و مراسي الدار في الإمارات العربية المتحدة عن جائزة الأفضل في الممارسات العملية، ومرسى خور دبي في الإمارات العربية المتحدة عن جائزة الأفضل في الخدمات، ونادي ومرسى جدة لليخوت في المملكة العربية السعودية عن جائزة الأفضل في الاستدامة، و "دي مارين تورغوتريس" في الجمهورية التركية عن جائزة أفضل مرسى بشكل عام. وقد أظهرت المراسي الفائزة تميّزها في مجال القيادة والابتكار والمساهمات الرائدة، حيث تعدّ هذه المراسي مثالاً يُحتذى به في الريادة والتميّز والتزامها بالارتقاء بمعايير الصناعة البحرية في المنطقة. كما حصد مانغروف مارينا- دلما مارين جائزة المرسى الأكثر شعبية، والتي تم التصويت عليها من قبل الجمهور.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل: "إنّ مركز النقل المتكامل على ثقة بأن جوائز أبوظبي البحرية لا تحتفي بالفائزين فحسب، بل تلهم التميز على مستوى الصناعة وترفع المعايير المرتبطة بها لمواكبة المستقبل، الأمر الذي يشجع على المزيد من الابتكار والتألق".

وأضاف: "وتعد المنافسة الإيجابية التي شهدها هذا العام خطوة مهمة نحو تطوير القطاع البحري وتحسين تجربة الزوار. إنّ هذه الجوائز ستوفر حافزاً إضافياً لتطوير الخدمات والبنية التحتية والمساهمة في الارتقاء بمستوى المراسي لمستقبل أكثر إشراقا".

ومن جهته، أعرب الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، عن فخره وسعادته بنجاح هذا الحفل الكبير، قائلاً: "إن حفل توزيع جوائز أبوظبي البحرية، لم يكن مجرد احتفال بالإنجازات المبتكرة للمراسي الرائدة فقط، بل وضع معياراً جديداً للتميّز والريادة في قطاع المراسي، ونحن على ثقة تامة من أن هذه الجوائز ستلهم وترتقي بالمعايير في جميع جوانب الصناعة البحرية. ولا شك أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة تدفع جهودنا الدؤوبة لتحقيق مهمتنا الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة بحرية عالمية رائدة".

وتمّ تقييم واختيار المراسي الفائزة هذا العام من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم حكاماً من الخبراء المحترفين في القطاع البحري، والذين عملوا على تقييم المراسي المتنافسة التي تأهلت للمراحل النهائية وفقاً لمجموعة من المعايير العالمية ومؤشرات الأداء الرئيسية التي سلطت الضوء على أفضل الممارسات التي قامت هذه المراسي باعتمادها وتطبيقها.

ومع هذا النجاح الكبير الذي حققته في دورتها الأولى، تركت "جوائز أبوظبي البحرية – نسخة المراسي" علامةً فارقةً وبصمةً راسخةً في القطاع البحري، ومهّدت الطريق لمستقبل عنوانه التميّز والابتكار والتألق المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وتعمل أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، على إدارة وتنظيم الممرات المائية في إمارة أبوظبي من خلال توفير بنية تحتية بحرية رائدة وفقاً لأرقى المستويات العالمية، مع ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة.

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نبذة عن أبوظبي البحرية

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي. وتعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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