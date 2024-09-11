أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات للنسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية (نسخة المراسي) سينتهي في 17 سبتمبر 2024، في ظل الإقبال الكبير من قِبل المتقدمين.

وتُعنى جوائز أبوظبي البحرية بتكريم مرافق المراسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا الأكثر تميزاً في مقاييس رئيسية، مثل "جائزة الأفضل في الاستدامة" و"جائزة أفضل صاحب عمل" و"جائزة الأفضل في الصحة والسلامة" و"جائزة الأفضل في خدمة المتعاملين" و"الأفضل في الابتكار". وتكرّم "جائزة المرسى المتميز" المرفق الذي يحقق تميزاً شاملاً في القطاع البحري. وسيتم تكريم المتأهلين للتصفيات النهائية خلال حفل يقام في معرض أبوظبي الدولي للقوارب (ADIBS) في 23 نوفمبر المقبل.

وتهدف هذه الجوائز المرموقة إلى تعزيز مكانة المؤسسات البحرية الرائدة في المنطقة، وتحفيز المؤسسات والمرافق على التميز، وإرساء معيار دولي للنجاح في القطاع البحري. وتعزز هذه الجوائز المكانة المؤسسية للمتأهلين للنهائيات من خلال تسليط الضوء على التزامهم بالتميز في الأداء، والجودة في تعاملهم مع الموظفين والمتعاملين والمستثمرين والجهات المعنية.

يمكنكم التسجيل في جوائز أبوظبي البحرية لتسليط الضوء على أبرز إنجازاتكم وذلك من خلال الرابط: https://www.maritime-awards.com/. ويتطلب التأهُّل للنهائيات استيفاء المرشحين متطلبات الأهلية، وإظهار الكفاءة في فئة أو فئات الجوائز التي يتنافسون فيها، وتسليط الضوء على أبرز إنجازاتهم.Bottom of Form

وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ أبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة، مجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع لاستضافة النسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية، والترحيب بأبرز مشغلي المراسي في المنطقة. وفي ظل الإقبال اللافت على نسخة هذا العام، قمنا بتمديد موعد تقديم طلبات المشاركة. وحظيت النسخة الأولى من هذه الجوائز في العام الماضي بنجاحٍ كبير، حيث سلطت الضوء على إنجازات المراسي في المنطقة. ويسعدنا أن نشهد مشاركاتٍ أوسع في النسخة المقبلة من الجوائز، تجسيداً لالتزامنا الراسخ بتعزيز التميز وتكريم المساهمات البارزة في القطاع البحري."

وتعمل أبوظبي البحرية، تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، على حماية مياه أبوظبي وتعزيز تطوير القطاع البحري في المدينة. وستساهم النسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية في تحقيق رؤية المجموعة في إرساء دعائم قطاع بحري أكثر تطوراً ومرونة، وتوفير بيئةٍ تلبي أعلى معايير الكفاءة والصحة والسلامة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز بحري عالمي رائد.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 33 محطة، وبحضور في أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) و "gcAAA" من قبل وكالة "إس آند بي"، وتصنيف (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش".

نبذة عن أبوظبي البحرية:

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي. وتقوم "أبوظبي البحرية"، التي تعمل تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي وبإشراف من دائرة البلديات والنقل، بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

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