يسلط الضوء على التزام المصرف بأجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانجازاته خلال العام الماضي في هذا المجال

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، نشر أول تقاريره حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويسلط التقرير الضوء على ما أحرزه المصرف من تقدم في هذا المجال، وما أنجزه في عام 2021، ضمن التزامه بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويأتي هذا التقرير بناء على تقرير الاستدامة الذي بدأ المصرف في إصداره منذ عام 2016.

ويستعرض التقرير جهود مصرف أبوظبي الإسلامي المستمرة لمعالجة عدد من التحديات و بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعًا وإنصافًا. كما يؤكد التقرير على التزام المصرف بتحقيق هدفه المتمثل في ترسيخ القيم الإسلامية ومبادئ الاستدامة وجعلها من صميم أعماله، بالإضافة إلى تركيزه على مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها: الحوكمة والنزاهة وتحقيق تطلعات العملاء والالتزام بالبيئة وتمكين المجتمعات والتنوع والإنصاف والشمول.

وحول إصدار النسخة الأولى من التقرير، قال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر اليوم بإصدار النسخة الأولى من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2021. لقد كان عامًا حافلًا بالإنجازات، حيث نجحنا في تعزيز نموذج أعمالنا والتركيز بشكل أكبر على تبني أجندة الاستدامة من خلال دمجها كركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا الجديدة الممتدة لخمس سنوات. فلطالما كانت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة عناصر أساسية في نجاح مصرف أبوظبي الإسلامي. ولذا حرصنا على أن تتماشى استراتيجيتنا الجديدة مع تحقيق المصالح الاقتصادية طويلة المدى لكل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نقدم لها خدماتنا."

وأضاف العوضي: "ندرك في مصرف أبوظبي الإسلامي أن الاستدامة تعد رحلة تتطلب من كل فرد أن ينهض بدوره من أجل انجاز أهدافها. ونحن ملتزمون بمساندة أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات ودفعها نحو الأمام سنويًا، وتوفير مصادر الإلهام لأصحاب المصلحة وتشجعيهم على الانضمام إلينا في هذه الرحلة."

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق في عام 2021، استراتيجيته الجديدة المبنية على ركيزة "المستقبل المستدام"، والتي صاغها لتعزيز أجندته للاستدامة وتسريع نمو المجالات ذات الصلة بفرص وتحديات الاستدامة الناشئة. ويستند نهج هذه الاستراتيجية إلى أربع ركائز هي: الابتكار المستمر والتركيز على القطاعات وتحقيق التميز الرقمي والمستقبل المستدام.

وقد تم إعداد هذا التقرير وفقًا للمبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامةGRI ، كما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDG. ويذكر التقرير أبرز منجزات المصرف خلال العام الماضي والتي شملت على:

التمويل المستدام

يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في أبوظبي ودولة الإمارات، حيث يدعم خطط التنمية المستدامة في الدولة ، والأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030 التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي كما هو أحد الموقعين على "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام" الذي يدعم التمويل المستدام للتنمية الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ما سبق، يمتلك مصرف أبوظبي الإسلامي سجلًا حافلًا في مجال دعم عملائه لتحقيق الأهداف الخاصة بهم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية حوكمة الشركات، ومن بينها توفير التمويل الأخلاقي والمسؤول اجتماعيًا على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية. كما يعمل مصرف أبوظبي الإسلامي الآن على تطوير إستراتيجية مفصّلة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية حوكمة الشركات، بالإضافة إلى بناء الهيكل التحويلي الخاص بها بهدف تسريع انجازاته في هذا المجال.

تعزيز نموذج الحوكمة

يضمن نموذج حوكمة الشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي، الشفافية والمساءلة والمرونة. ويتماشى هيكله الحالي للحوكمة مع استراتيجية وإطار العمل والسياسة الجديدة التي أطلقها المصرف مؤخرًا. واستنادًا إلى هذا الركيزة، يركز مصرف أبوظبي الإسلامي على ضمان التوافق التام لجميع معاملاته مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتقديم خدمات مصرفية مسؤولة، مع ضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح. ويعد تمكين الابتكار مجالًا آخر من المجالات التي يركز عليها المصرف، حيث يواصل مساره نحو الرقمنة وضمان وجود إجراءات حوكمة ورقابة فعّالة لإدارة الاحتيال.

التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على 4 شهادات LEED للمباني الخضراء في عام 2021، حيث يتبنى المصرف قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من واقع كونها محركًا أساسيًا لكل من المخاطر التي تواجهه والفرص التي تتوفر له. وحرص المصرف على اتخاذ مفهوم "المستقبل المستدام" كركيزة أساسية في خطته الإستراتيجية الخمسية وأعلن التزامه بالتركيز على إطلاق استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي ستساعده على التحول إلى عمليات منخفضة الكربون وتعظيم الاستفادة من التزامه بمبادئ المسؤولية الاجتماعية.

ويتعاون "أبوظبي الإسلامي" بشكل وثيق مع الهيئات والجهات الحكومية وعملائها، لتسريع جهود تحوله إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويهدف المصرف إلى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سياسته الاستثمارية، وإطلاق منتجات جديدة تتماشى مع إطار العمل الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومراجعة محفظة أعماله من هذا المنظور، والالتزام بتعزيز مشاريع التمويل المستدام وتحديد أهداف خفض انبعاثات الكربون بشكل أوضح.

مواصلة الابتكار وطرح منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

باعتباره مؤسسة مصرفية إسلامية، يقدم "أبوظبي الإسلامي" نموذج أعمال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وحلول مصرفية تناسب العملاء الراغبين في إجراء معاملاتهم وفق أحكام الشريعة، وذلك يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجاتهم وطموحاتهم وحياتهم وخططهم. وقد طرح المصرف على مدار العامين الماضيين، منتجات وخدمات مبتكرة، توفر للعملاء خدمات مصرفية سهلة ومريحة وفق هذا الإطار الحاكم. وقد أصبح مصرف أبوظبي الإسلامي الأول في دولة الإمارات الذي يوفر إمكانية التحقق الفوري والآمن لفتح الحسابات من خلال خاصية التعرف على الوجه.

تسريع التمويل والاستثمار الأخضر

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على التصنيف "أ" من المؤشر الإسلاميMSCI للحوكمة البيئية والاجتماعية حوكمة الشركات، وشارك في 11 صفقة تمويل صديق للبيئة.

يكرس مصرف أبوظبي الإسلامي جهوده لتمويل ودعم المبادرات البيئية والمستدامة ويحرص على تعزيز شراكاته مع أصحاب المصلحة والمشاركين في هذه المبادرات. وتتبع صفقاته التمويلية للمشاريع "مبادئ التعادل" EP وهو إطار عمل مخصص لإدارة المخاطر، تتبناه المؤسسات المالية لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في تمويل المشاريع وغيرها من التمويلات الأخرى.

أمثلة عن بعض المشاريع الرئيسية الخضراء التي قام "أبوظبي الإسلامي" بالمساهمة في تمويلها بين عامي 2020 و2021:

تمويل بقيمة 103,5 مليون دولار أمريكي لمشروع الطاقة الشمسية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي: وبحسب شركة "أكوا باور"، فمن المتوقع أن يعمل المشروع على توفير الطاقة لنحو 270 ألف منزل وخفض الانبعاثات الكربونية بكمية تصل إلى 1,18 مليون طن سنويًا في دبي.

دعم مشروع الظفرة - أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم - من خلال تقديم تمويل أسهم المشروع. وهو المشروع الذي يستفيد من نحو 4 ملايين لوح شمسي لتوليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لصالح 160 ألف منزل، بما يسهم في خفض الانباعاثات بواقع 2,4 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

تمويل مشروع محطة معالجة مياه الجبيل في المملكة العربية السعودية والتي ستسهم بشكل كبير في جهود المملكة لضمان الأمن المائي.

إطلاق "برنامج الغاف" في عام 2021. وهو مبادرة تهدف الى الحد من استخدام الورق في فروع المصرف، وقد نجح البرنامج في توفير أكثر من مليوني ورقة في السنة الأولى من تنفيذه. بالإضافة إلى ذلك، كان للمصرف تأثيره الإيجابي على المجتمعات من خلال برامج العمل التطوعي التي شهدت مشاركة موظفيه في العديد من المبادرات البيئية.

تعظيم الأثر الاجتماعي الإيجابي

في إطار مساعيه لبناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعًا وإنصافًا، يحرص "أبوظبي الإسلامي" على دعم المبادرات التي تعزز القيم والمبادئ الإسلامية في مجتمعاتنا. وخلال العام الماضي، شارك المصرف إلى جانب مؤسسات مصرفية أخرى في دعم "صندوق الفرج" التابع لوزارة الداخلية لتنفيذ حملات ومبادرات إنسانية ساهمت في إطلاق سراح النزلاء المعسرين المحكوم عليهم في قضايا مالية2022. كما يدعم المصرف المواطنين الإماراتيين من خلال تمويل حفلات الأعراس الجماعية لمساعدة الشباب في مقتبل حياتهم الزوجية من خلال خفض الأعباء عن كاهلهم. وفي عام 2021، ساهم المصرف في العرس الجماعي لأكثر من 100 من الشباب والشابات.

الشمول والتنوع

لتحقيق مبدأ الشمول المالي، أطلق "أبوظبي الإسلامي" عددًا من المبادرات الرقمية المبتكرة، من بينها، مبادرة "أموالي" أول مصرف إسلامي رقمي مخصص للشباب، لتعزيز قدرة هذه الفئة من العملاء على الوصول إلى الخدمات المصرفية وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية بشكل أفضل. وحساب "المباشر للأعمال" وهو خدمة جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفضل إجراء معاملاتها المصرفية رقميًا.

ويدرك "أبوظبي الإسلامي" أهمية تنويع القوى العاملة لتحقيق أهدافه، والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه النساء، اللواتي يشكلن نحو 35% من قوته العاملة، ودورهن الرئيسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. كما يحرص المصرف أيضًا على تصميم منتجات وخدمات تلبي تطلعات عملائه من السيدات، لتمكينهن من النهوض بدورهن في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي ابتكاراته وتوسيع قدراته لتسريع تنفيذ أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال تطوير حلول تمويل جديدة مرتبطة بالاستدامة وتلبية تطلعات عملائه وضمان التمكين المالي لجيل الشباب.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وفي مجال تعزيز جهود التوطين والقوى العاملة ، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه.

ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم من مجلة "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل مصرف في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث أطلق "أموالي"، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام والـ 18 عاماً، كما أنه أول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adib.ae ، أو الاتصال مع:

مصرف أبوظبي الإسلامي ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس الشؤون الخارجية وعلاقات المستثمرين مدير علاقات عامة

متحرك: 971506824207+ متحرك: +971 50 130 7991