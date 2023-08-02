أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، نجاح انتقال نسبة كبيرة من تطبيقاته الإلكترونية وأعمالها، ومن بينها منصات واجهة المستخدم الخاصة بالعملاء والتطبيقات المصرفية الأساسية الاستراتيجية، إلى منصة "أزور" السحابية التي تقدم العديد من خدمات الحوسبة ومن بينها البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات.

ويهدف المصرف من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز قدرات بنيته التحتية الرقمية والإلكترونية الحالية، من خلال نقلها إلى منظومة شاملة قائمة على تقنيات الحوسبة السحابية، والتي ستوفر لعملائه تجربة مصرفية سهلة ومريحة.

ويأتي هذا المشروع، في إطار التحديث المتواصل لتطبيقات المصرف وأنظمته الفنية، ضمن استعداداته المستمرة لتبني التقنيات المستقبلية، والاستفادة من المزايا التي تقدمها النظم السحابية لتحسين توافر الخدمات ونشر تجارب عملاء جديدة ورقمنة عملياته المصرفية.

وكان "أبوظبي الإسلامي" قد اختار شركة "كلاود 4 سي" العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات السحابية للعمل معهم لتنفيذ هذا المشروع، لما لها من خبرات واسعة في توفير الخدمات السحابية المُدارة وتميزهم في مجال الأمن السيبراني وخبرتهم العميقة في قطاع الخدمات المالية.

وقال أشلي فيسي، رئيس تقنية المعلومات للمجموعة في "مصرف أبوظبي الإسلامي": "لطالما كان مصرف أبوظبي الإسلامي في طليعة مشهد التحول الرقمي ونواصل استثماراتنا لإعادة تصميم هيكل تقنياتنا وتطبيقاتنا الذكية لتكون أكثر ابتكارًا واستجابة لتطلعات عملائنا. وقد حرصنا على نقل بنيتنا التحتية الرقمية الحالية إلى المنصة السحابية، ضمن استراتيجتنا للاستعداد للمستقبل، وتأسيس منظومة رقمية وإلكترونية شاملة وآمنة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وبهذا الانتقال الناجح، أصبح "أبوظبي الإسلامي" اليوم أكثر قدرة وسرعة لإطلاق تطبيقات ذكية جديدة، تلتزم في ذات الوقت بأعلى معايير الأمان."

ومن جهته قال، راكيش ريدي، المدير الإقليمي لشركة "كلاود 4 سي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالانتقال إلى المنصة السحابية "أزور" هو انعكاس لاستراتيجيته لتقديم تجربة عملاء أفضل ولكونه أحد رواد الابتكار في القطاع المالي. ونتشرف باختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لنا والعمل معنا والاستفادة من خبراتنا لدعمهم في هذا المشروع، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة. وقد شمل المشروع، انتقال مئات التطبيقات الأساسية وآلاف من الحواسيب الخادمة. وقد تم وضع مخطط كامل ومصمم خصيصًا لعملية الانتقال إلى منصة "أزور" من قبل فريق أزور في "كلاود 4 سي". وبعد الانتهاء من عملية الانتقال، تم إجراء عملية تقييم شاملة للربط بشبكة أزور، وانتقال الخوادم والتطبيقات وتثبيت برنامج استعادة البيانات من أزور، وخدمات الدعم. واليوم، يعتمد "أبوظبي الإسلامي" في اتخاذ قراراته على البيانات الواردة من أدوات منصة أزور، واستشارات الخبراء ذوي الخبرة في مجال الحوسبة السحابة."

وأضاف ريدي: "عززت الأتمتة القائمة على إجراءات التشغيل القياسية التي يوفرها مركزنا للتميز، قدرة مصرف أبوظبي الإسلامي لإجراء عملية الانتقال سريعًا. حيث نستخدم نهجًا مشابهًا للخدمات المُدارة التي تمكننا من تطبيق الأتمتة بأسلوب يضمن الانتقال السلس ومواصلة تنفيذ العمليات والالتزام باتفاقية المحافظة على مستوى الخدمة، ونموذج الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وبصفتنا "شريك العام" لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات، فإننا سعداء بما قدمنا من مساعدة لمصرف أبوظبي الإسلامي لتنفيذ مشروعه للانتقال إلى منصة "أزور" السحابية بنجاح."

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، قد استثمر في مبادرات التقنيات الاستراتيجية، لتحسين مستوى خدماته المصرفية لتكون أكثر ملاءمة لعملائه، ومن بينها مشروع إعادة الهيكلة الكاملة لبنيته التحتية التقنية، فضلًا عن الاستثمار في تقنيات تحليل البيانات المتقدمة وتعلم الآلة لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة.

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