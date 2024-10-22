أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تتويجه بجائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية لعام 2025. وتؤكد هذه الجائزة التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلوله التمويلية ومنصاته المبتكرة المصممة لدفع وتعزيز نمو الأعمال.

وجاء فوز مصرف أبوظبي الإسلامي بالجائزة بعد عملية تحكيم شاملة لمحرري مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية بالتعاون مع خبراء القطاع وعدد من المسؤولين التنفيذيين وخبراء التكنولوجيا. وشملت معايير الفوز الإلمام الشامل بالأسواق واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنوّع محفظة المنتجات والخدمات، والمكانة في السوق، ومستوى الابتكار.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر بحصولنا على جائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ضمن جوائز جلوبال فاينانس العالمية، فهذا التكريم هو دليل على جهودنا المستمرة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم بدور محوري في دفع مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في المنطقة. هدفنا توفير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات والأدوات الرقمية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتساعدها على مواجهة مختلف التحديات في بيئة العمل اليوم لمواصلة النمو وتحقيق النجاح المستدام."

وقال مانو أناند، رئيس قطاع الأعمال المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يُعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، ونحن في مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزمون بتزويد متعاملينا بحلول مالية مبتكرة تدعم نموهم ونجاحهم. ويشكّل حصولنا مؤخرًا على جائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لعام 2025 من جوائز جلوبال فاينانس دليلًا على التزامنا الراسخ بتمكين هذه الشركات من خلال منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. ونجحنا من خلال مواكبتنا الدائمة لمتطلبات وتطلعات المتعاملين في تطوير وتقديم حلول مصرفية تناسب احتياجاتهم الخاصة وتساهم في بناء مستقبل قوي ومستدام".

"تُعدّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادنا، وهنا في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم نمو عملائنا ونجاحهم. ويأتي تكريمنا الأخير كأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لعام 2025 من جوائز جلوبال فاينانس تأكيدًا على تفانينا في تمكين هذه المؤسسات من خلال منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها. ومن خلال التواصل المستمر مع متطلبات عملائنا، تمكنّا من تطوير وتقديم منتجات وحلول مصرفية مخصصة لا تقتصر فقط على تلبية احتياجاتهم، بل تساعدهم أيضًا في بناء مستقبل مستدام وقوي."

ورسّخ مصرف أبوظبي الإسلامي مكانته كشريك أساسي وموثوق للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات حيث يقدم مجموعة شاملة ومتنوعة من الحلول التمويلية التي تلبي الاحتياجات الخاصة لهذا القطاع. ومن أبرز تلك الحلول "سوق أبوظبي الإسلامي للأعمال" (ADIB Business Souq) وهو منصة رقمية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتبسيط العمليات وتقليل تكلفة أنشطة الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوفر المنصة مجموعة خدمات شاملة مثل المحاسبة والموارد البشرية والاستشارات وتقنية المعلومات، إلى جانب مجتمع من الموردين والشركاء الذين يدعمون الشركات الصغيرة والمتوسطة في تأمين المتطلبات الأساسية لمزاولة أعمالها بسهولة.

ويدلّ تصنيف مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على جهوده المستمرة ومبادراته الاستراتيجية لتعزيز نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يلتزم المصرف بتعزيز ريادة الأعمال ودفع الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات من خلال توفير كافة الموارد الضرورية والحلول التمويلية اللازمة لهذه الشركات.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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