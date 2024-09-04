أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، على ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2024 والمقدمة من مجلة "ذا ديجيتال بانكر"، تكريماً لتميزه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة.

وحصد مصرف أبوظبي الإسلامي هذا العام جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط، وأفضل مصرف إسلامي رقمي في الإمارات العربية المتحدة، وأفضل بطاقة إسلامية للعام. وتسلط هذه الجوائز التكريمية الضوء على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بمعايير التميز الرائدة في المنطقة، والابتكار الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. وقد حظيت جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار والحفاظ على أعلى معايير الممارسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإشادة والتكريم من خلال العديد من الجوائز خلال عام 2024.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال فرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز المرموقة، فهي تؤكد مدى التزامنا بتقديم حلول مصرفية رقمية فعالة ومبتكرة. كما أنها تسلط الضوء على تضافر جهود فريق العمل في مصرف أبوظبي الإسلامي وتفانيهم وإخلاصهم من أجل الحفاظ على التميز في الخدمات المصرفية الإسلامية. ومع مضينا قدماً في رحلة تعزيز التحول الرقمي، نحرص على تلبية متطلبات ومعايير القطاع، بل وتجاوزها أيضاً، بما يعزز مكانة المصرف كمؤسسة رائدة في مجال ابتكار الحلول المصرفية الإسلامية في المنطقة."

من جانبه، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "تعكس هذه الجوائز المرموقة توجهنا الثابت نحو تزويد متعاملينا بحلول مصرفية إسلامية متطورة. ويشكل الفوز بجائزة أفضل بطاقة إسلامية للعام وتكريم المصرف كأفضل مصرف رقمي إسلامي في المنطقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة شهادةً ملموسةً على التزامنا الدائم بدمج الابتكار كجزء أساسي من قيم التمويل الإسلامي. سنواصل تعزيز ريادة المصرف عبر تقديم أفضل الحلول التي تركز على مصلحة المتعاملين في المنطقة، مستندين إلى الدعم المستمر والثقة الراسخة من متعاملينا والجهود الدؤوبة التي يبذلها أعضاء فرقنا في مصرف أبوظبي الإسلامي."

وتأتي ريادة مصرف أبوظبي الإسلامي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية ثمرةً لالتزامه الثابت بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والنهج القائم على خدمة المتعاملين كأولوية، إلى جانب ابتكاره المستمر. ويحافظ المصرف على موقعه الريادي في المنطقة من خلال إرساء معايير جديدة للقطاع باستمرار وتلبية الاحتياجات المتغيرة لمتعامليه، وتعزيز محفظة حلوله لتقديم تجربة مصرفية لا تضاهى.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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