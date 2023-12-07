أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، مذكرة تفاهم مع "بترفلاي" أول مؤسسة متخصصة بدعم أصحاب الهمم في دولة الإمارات وأسرهم في أبوظبي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشمول الوظيفي والمساواة. وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأطراف Cop28 الذي يُعقد في دولة الامارات العربية المتحدة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان في حزمة من المبادرات الموجهة لتعزيز إدماج أصحاب الهمم في مختلف مجالات المجتمع، إذ تدعم مؤسسة بترفلاي أولياء الأمور في إيجاد الجهات التعليمية المناسبة لأطفالهم من أصحاب الهمم، وتساهم في تأمين فرص العمل المناسبة لأصحاب الهمم عبر منظومة التوظيف الشاملة لديها.

وبهذا سيتمكن "أبوظبي الإسلامي" من الوصول إلى مجموعة شاملة من الموارد والمبادرات المصممة خصيصاً لتعزيز جهود دمج أصحاب الهمم داخل المصرف. وتشمل الاتفاقية إجراء استبياناً أولياً للتقييم الذاتي، يستند إلى معايير أفضل الممارسات الدولية لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وإعداد تقارير التقييم الموجزة لتحديد أولويات مجالات التحسين، بالإضافة إلى فرص المشاركة في ورش عمل شهرية وجلسات حوارية تناقش الركائز الأساسية لمواضيع الإندماج والمساواة التي تخص أصحاب الهمم.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع موظفي مصرف أبوظبي الإسلامي على تدريب توعوي حول أصحاب الهمم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة من السير الذاتية للمرشحين من أصحاب الهمم، والمشاركة في معارض التوظيف الشاملة. ومن خلال هذه الشراكة، سيمتاز مصرف أبوظبي الإسلامي بأولوية الحصول على دعوات حضور الفعاليات الوطنية والدولية الخاصة بمجتمعات أصحاب الهمم، ما يعزز التزام المصرف بقيادته لإحداث تغيير إيجابي.

وستتعاون "بترفلاي" التي تعد إحدى أشهر المبادرات في مجال مناصرة ودعم وتمكين أصحاب الهمم، بشكل وثيق مع مصرف أبوظبي الإسلامي لإقامة مبادرات مشتركة واستضافة اجتماعات شهرية لتعزيز فرص الشمول الوظيفي التي يمكن الوصول لها. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات الاجتماعية والحوار مع القطاع العام، بما يتماشى مع التزام "أبوظبي الإسلامي" بقيادة ممارسات الشمول الوظيفي.

وتعمل "بترفلاي"، على تمكين أصحاب الهمم وعائلاتهم من التفاعل مع المشهد المتنامي لخدمات الدعم في إمارة أبوظبي. ويشير هذا التعاون بين "بترفلاي" و"أبوظبي الإسلامي" إلى وجود التزام مشترك بإيجاد بيئة عمل قادرة على تمكين أصحاب الهمم من تحقيق النجاح والازدهار.

"باترفلاي" هي مؤسسة اجتماعية معتمدة من هيئة المساهمة الاجتماعية "معاً"، كما أنها ممكّنة للاستراتيجيةالشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

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