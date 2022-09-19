ابرمت شركة "أنيكس للاستثمار" عقد شراكة مع " انتربرينورشيب سبورتس جينريشن" لجذب رواد الأعمال الإماراتيين إلى مسابقة عالمية فريدة تهدف إلى إعادة تصور ريادة الأعمال كرياضة من خلال مسابقة متعددة المستويات مصممة بشكل فريد لمدة عام تتكون من فعاليات محلية، ووطنية وكونفدرالية التي تختتم بنهائيات عالمية مليئة بالإثارة تستضيفها استاد المؤسسة العالمية للتعليم والقيادة الافتراضي.

تعمل شركة أنيكس للاستثمار مع انتربرينورشيب سبورتس جينريشن على جلب انتربرينورشيب سبورتس جينريشن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، وستستضيف النهائيات الوطنية لانتربرينورشيب سبورتس جينريشن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الشراكة ، تأمل شركة أنيكس للاستثمار و انتربرينورشيب سبورتس جينريشن في النهوض بمهمة جماعية لريادة الأعمال الواعية في كل جزء من العالم وإشراك الجميع في حملة #قائمة المهام العالمية # التي تدعمها الأمم المتحدة!

انتربرينورشيب سبورتس جينريشن ، وهي مبادرة رائدة لمؤسسة التعليم والقيادة العالمية (tGLF) ، وهي بطولة عالمية لريادة الأعمال الرياضية تسعى إلى تزويد رواد الأعمال الواعدين بمنصة لإطلاق العنان لإمكاناتهم وتحقيق نطاق عالمي. تركز هذه الحركة على النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تعزيز روح المبادرة الواعية وتحفيز النظم البيئية لريادة الأعمال وغرس العقلية الهادفة لريادة الأعمال في الجيل القادم..

في عاميها الأولين، شاركت انتربرينورشيب سبورتس جينريشن مع 600000 رائد أعمال من أكثر من 190 دولة يمثلون أكثر من 31 صناعة مختلفة تجمع بين تكنولوجيا الفضاء ، وتكنولوجيا النانو ، والتكنولوجيا الزراعية ، وتكنولوجيا الغذاء إلى الذكاء الاصطناعي ، والصحة العقلية ، والطاقة النووية ، وتكنولوجيا التعليم ، وإدارة النفايات ، وغيرها. كما قامت انتربرينورشيب سبورتس جينريشن، جنبا إلى جنب مع شركاء الشبكة الشريكة، برعاية 600 مليون دولار من المكافآت (بما في ذلك من شركات مثل الأمازون ، سترايب ، وأوراكل) لرجال الأعمال في مجالات الحوسبة السحابية ، والتمويل والمحاسبة ، وإدارة علاقات العملاء والمبيعات ، والتسويق ، وتطوير المنتجات ، والتوظيف ، وخدمات التعهيد والوكالات ، والخدمات القانونية. وقد حصد الموسمان الماضيان من برنامج عرض النهائيات العالمية لانتربرينورشيب سبورتس جينريشن المصمم للتلفزيون أكثر من 50 مليون مشاهدة ويمكن بثه على منصات الوسائط الرئيسية. أصبح المتسابقون النهائيون والفائزون في انتربرينورشيب سبورتس جينريشن العالمية من الرواد العالميين وقادة السوق. وقد أوضخ بانجونيا ، وهو الفائز في مرحلة التطور انتربرينورشيب سبورتس جينريشن 2020 ، أن القوة المذهلة في صناعة الأزياء المستدامة أصبحت طموح.

تعمل انتربرينورشيب سبورتس جينريشن على زيادة التأثير من خلال الشركاء والمجتمعات المحلية. سيعمل الهيكل البشري العالمي والإقليمي والمحلي لانتربرينورشيب سبورتس جينريشن بالإضافة الي النظام الإيكولوجي للشراكة لدينا على تعزيز ودعم المشاركة المجتمعية النشطة لتحفيز ريادة الأعمال الواعية على نطاق واسع.

يشمل شركاء انتربرينورشيب سبورتس جينريشن الأمم المتحدة ، و بروجيكت ايفري ون ، و جونيور أتشيفمينت وورلد وايد، المنتدى الإنساني العالمي ،كأس العالم للأهداف العالمية ، عقود شميدت الآجلة – مؤسسة تحقيق الابتكار من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية ، منظمة الرؤساء الشباب ، فيميل كوتينت، فوربس 30 تحت سن الـ30 ، وان فالي ، مهمة أتال للابتكار- المؤسسة الوطنية لتحويل الهند ، ريلاينس جيو ، بودل توب، و أكثر من ذلك بكثير.

يعمل المجلس الاستشاري لانتربرينورشيب سبورتس جينريشن كدليل لمراجعة وتقييم ومراقبة انتربرينورشيب سبورتس جينريشن، وهو يضم رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الرؤى وقادة الفكر من جميع مناحي الحياة. تم دعم حركة انتربرينورشيب سبورتس جينريشن من قبل رجال الأعمال والفكر العالميين ، بصفتهم أعضاء لجنة التحكيم ، بما في ذلك بما في ذلك آشيش أدفاني (جونيور أتشيفمينت وورلد وايد) ، ناتاليا فيجا بيري (مؤسسة جلوبال برين) ، أناستاسيوس (تاسوس) إيكونومو (منظمة الرؤساء الشباب) ، لوسيانو هاك (جوا انفستمنتوس) ،راندال لين (فوربس) ، لاكسمان ناراسيمهان (ريكيت) ، مادج توماس (مؤسسة التعبير الامريكية) ، ريبيكا وينثروب (معهد بروكينغز) وشيلي زاليس (فيميل كوتينت).

انتربرينورشيب سبورتس جينريشن هي أيضًا المحفز العالمي لقائمة المهام العالمية ، وهي مبادرة تم إطلاقها خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021 حيث اجتمعت الشركات الرائدة بما في ذلك يونيليفر و جوجل.اورج و ريكيت و مارس و دياجو لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة . وبدعم من بروجكت ايفري ون ، شريك عالمي للأمم المتحدة للدعوة والتوعية لأهداف التنمية المستدامة ، أصبحت الأهداف العالمية في قلب هذه البطولة الريادية.

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لمعرفة المزيد حول انتربرينورشيب سبورتس جينريشن 2022 ، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت - / https://www.esgx.global

رابط التقديم على انتربرينورشيب سبورتس جينريشن2022 : ESG2022-https://bit.ly/SignUp

الآراء الداعمة لنا

شيف كيمكا

الرئيس التنفيذي لانتربرينورشيب سبورتس جينريشن و المؤسسة العالمية للتعليم والقيادة

"لقد وضعت الأمم المتحدة خارطة طريق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، لحل المشاكل في العقود القادمة ، ومع ذلك فإن ما يكمن وراء كل هذا هو - الوظائف. انتربرينورشيب سبورتس جينريشن هو حركة عالمية تهدف إلى إنشاء نظام بيئي من رواد الأعمال والداعمين الواعين حول العالم الذين يتعاونون في مواجهة التحديات العالمية. فلننضم إلى هذه الحركة لاستخدام القوة المذهلة للرياضة والترفيه لتشجيعنا وربطنا معًا في هذه المهمة المشتركة المتمثلة في خلق فرص العمل وريادة الأعمال المتنوعة الشاملة ".

أحمد ناصر النويس

مؤسس ومدير تنفيذي لشركة انيكس للاستثمار

أحمد هو رائد أعمال ومدير تنفيذي للأعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة، وهو رائد في تقديم حلول الأعمال المبتكرة والاستشارات التي تدعم وتسلط الضوء على الشركات الناشئة. كما أنه يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في تقديم الاستشارات الاستراتيجية والقيادة عبر رأس المال الاستثماري والاستشارات والخدمات التكنولوجية، كمؤسس للعديد من الشركات الناشئة.

وغالبًا ما يُنظر إلى أحمد، بصفته فردًا متمرسًا ومثقفًا، وهو يعمل عند تقاطع الابتكار والتفكير الذكي. وقد قام بقيادة رحلة مؤسسية ملهمة في توجيه مجتمع من رواد الأعمال من خلال مسارات أعمال مرنة. وبصرف النظر عن كونه رائد أعمال ممتاز، فإن أحمد أيضًا محام قانوني في مجال تطوير ودعم الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إشراك ذوي الدخل العالي والهيئات الحكومية في بيئة التكنولوجيا بشكل مستدام.

وقد قام أحمد بتأسيس شركة Annex Investments، وهي شركة خاصة لإدارة الاستثمار ومنشئة للمشاريع حيث أنها تمتلك وتتحكم في مجموعة واسعة من الشركات التابعة وتمثل العديد من الشركات متعددة الجنسية.

ريتشارد كيرتس

كاتب ومدير والمؤيد لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

"لقد كان عامًا صعبًا على العديد من الأصعدة - لكنني ما زلت سعيدًا ومتفائلا كل يوم بشغف وعمل العديد من الشركات لدعم الأهداف العالمية. إنه وقت ممتع ، كما يتوقع المستهلكون المزيد من الأنشطة التجارية ويدعمون بشكل متزايد أولئك الذين يستميتون من أجل الاستدامة ، حيث يتوقع المزيد والمزيد من الموظفين أن تعكس شركاتهم أخلاقياتهم وأولوياتهم. تعد حملة قائمة المهام في العالم ، التي تقودها الشركات ، بمثابة تذكير حي بما هو مطلوب ، وكيف أن الأهداف هي قائمة مهام يجب علينا جميعًا إنجازها ".

آن روزنبرغ

المدير التنفيذي ، انتربرينورشيب سبورتس جينريشن

" سنتمكن من خلال عقلية ريادة الأعمال فقط من بناء الحلول اللازمة لحل أكبر مشاكل عالمنا. يجب أن تكون هذه الحلول سهلة المنال وميسورة التكلفة وقابلة للتطوير. بصفتها محفزًا لقائمة المهام العالمية ، فإن انتربرينورشيب سبورتس جينريشن هي المنصة التي يمكننا من خلالها تحقيق بعض الحلول الأكثر إلحاحًا ".

جيل جالي

مؤسس مشارك ، بروجكت ايفري ون

"يسعدني أن أرى رواد الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم يتنافسون في انتربرينورشيب سبورتس جينريشن الذي يوحد الآلاف من رواد الأعمال ، وكلهم يستخدمون الأهداف العالمية كإطار لمعرفة كيف يمكنهم تحسين وضع العالم.

أسسنا حملة قائمة الأهداف العالمية حتى نتمكن من تحقيق عالم يمكن فيه تحقيق الأهداف العالمية والوفاء بها. هذه الأهداف هي إطار عمل نراقب جميعًا من خلاله تقدم العالم.

لذلك لا يسعني الا ان أكون سعيدا برؤية هذه المنافسة وهي تنطلق لأن من مصلحتنا أن تنجح هذه الحركة مع تأثير الشركات على الناس وعلى كوكب الأرض ".

#بياناتشركات

- انتهى -

معلومات عن مؤسسة التعليم والقيادة العالمية

مؤسسة التعليم والقيادة العالمية (tGELF) هي منظمة غير ربحية تسعى إلى تحديد ورعاية المهارات القيادية لدى الأفراد والتي تترسخ في قيم الأخلاق والإيثار والتحيز للعمل. تم افتتاح مؤسسة التعليم والقيادة العالمية رسميًا في عام 2008 من قبل الدكتور مانموهان سينغ ، رئيس وزراء الهند آنذاك. يتم تدريس منهج المدرسة القيادية التابع لـ مؤسسة التعليم والقيادة العالمية في 14 دولة ، وكذلك في المدارس في جميع أنحاء الهند ، وقد وصل إلى أكثر من 3 ملايين طالب. قامت مؤسسة التعليم والقيادة العالمية، كقوة دافعة لـ جلوبال سيتيزن الهند، بجمع وتوفير 7.5 مليار دولار أمريكي لتعزيز الاستدامة والابتكار.

وعلى مر السنوات ، اتخذت المنظمة مبادرات متعددة ، مع التركيز على ريادة الأعمال الواعية ، للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها الترياق لأكثر التحديات العالمية إلحاحًا.

تعتبر مبادرة انتربرينورشيب سبورتس جينريشن (ESG) ، وهي أحدث مبادرة لريادة الأعمال من مؤسسة التعليم والقيادة العالمية، حركة عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى جعل ريادة الأعمال هي القلب الجديد للعالم. تركز هذه الحركة على النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تعزيز روح المبادرة الواعية. / https://www.tgelf.org

معلومات عن انيكس للاستثمار

أنيكس للاستثمار هي شركة إدارة استثمار مملوكة للقطاع الخاص ومنشئ مشاريع تمتلك وتتحكم في مجموعة واسعة من الشركات التابعة ، فضلاً عن تمثيل العديد من الشركات متعددة الجنسيات. تهدف الشركة الي السعي باستمرار لدفع عجلة النمو من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التحالفات الاستراتيجية. لا تزال أنيكس للاستثمار، والتي تم تأسيسها لجلب الأفكار التجارية الجديدة إلى السوق وتبنيها ، وكذلك الاستثمار في الشركات الناشئة ، ملتزمة بمبادئها. ونتيجة لذلك ، فهم يساهمون بشكل فعال وإيجابي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة واقتصادها

https://annexinvestments.com

معلومات عن قائمة المهام في العالم

قائمة المهام العالمية هي حملة عالمية أنشأتها بروجكت ايفري ون والأمم المتحدة في سبتمبر 2021 لتحفيز العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية. فأزمة المناخ ، عدم المساواة بين الجنسين ، انتهاكات حقوق الإنسان ، الفقر المدقع يمكن أن تكون مشاكل ساحقة. لهذا السبب نحتاج إلى خطة لمعالجتها وهذا بالضبط ما قمنا به. فالأهداف العالمية هي "قائمة المهام العالمية".

https://worldstodolist.org

لأي استفسارات للصحافة أو المتحدثين الرسميين، يرجى الاتصال بـ أناهيتا ميهرا (anahita@tgelf.org).