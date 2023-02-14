سيتم طرح ما مجموعه 377,398,000 مليون سهم، أي ما يعادل 49% من إجمالي رأس مال أسهم "أبراج"، مع احتفاظ محطة غاز مسندم ش.م.م، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ("المساهمون البائعون" معاً) بحقهم في تعديل حجم الطرح (وفق ما هو محدد أدناه) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.

سيتم الطرح ضمن فئتين، الطرح المخصص للفئة الأولى والطرح المخفض المخصص للفئة الثانية

تم تحديد النطاق السعري للطرح المخصص للفئة الأولى بين 242 و249 بيسة للسهم، مما يعني تراوح القيمة السوقية بين 186.39 مليون ريال عماني و 191.78 مليون ريال عماني (حوالي 484.13 مليون دولار أمريكي و 498.13 مليون دولار أمريكي)

سعر الطرح المخصص للفئة الثانية هو الحد الأقصى للسعر المخفض البالغ 224 بيسة للسهم، محسوباً على أنه الحد الأقصى للسعر وقدره 249 بيسة مطروحاً منه خصم 10%.

الحد الأدنى للاكتتاب:

الفئة الأولى: 803,300 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم بعد ذلك

الفئة الثانية: 1000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم بعد ذلك

الحد الأقصى للاكتتاب:

الفئة الأولى (غير المستثمرين الرئيسيين): 37,739,800 سهم، تمثل 10% من حجم الطرح

المستثمرون الرئيسيون: 75,479,600 سهم، تمثل 20٪ من حجم الطرح

مستثمرو الفئة الثانية: 803,200 سهم

سيتم تخصيص الأسهم لجميع المستثمرين بنفس سعر الطرح (على الرغم من الخصم المخصص للأفراد)، والذي سيتم تحديده بناءً على عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب للفئة الأولى

"الشركة السعودية العمانية للاستثمار"(المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) و"شؤون البلاط السلطاني" و"شلمبرجر عمان وشركاه ش.م.م" هم المستثمرون الأساسيون في الطرح العام الأولي بالتزام إجمالي قدره 37,588,840 ريال عماني ( 40% من حجم الطرح)

التاريخ المتوقع لقبول إدراج الأسهم للتداول في بورصة مسقط هو 14 مارس 2023 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة

مسقط، سلطنة عمان: أعلنت "أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع" (قيد التحول) ("أبراج" أو "الشركة")، اليوم عن نشر نشرة الإصدار وتفاصيل فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في بورصة مسقط.

وتتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب ضمن قسم المستندات الرئيسية على الرابط: https://abrajenergy.com/sites/IPO، ولدى فروع وكلاء التحصيل المبينين أدناه.

وبهذه المناسبة، قال سيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج": "باعتبارنا أحد أبرز مزودي خدمات حقول النفط والآبار في عمان، فنحن واثقون بمكانتنا المحلية الرائدة وفرصنا القوية في تحقيق نمو على المستوى الإقليمي. وقد أسعدنا اهتمام المستثمرين الكبير منذ الإعلان عن نيتنا بإدراج أسهمنا في بورصة مسقط . فنحن واثقون بأن ’أبراج‘ توفر فرصة جذابة مدعومة بالأسس المتينة للقطاع، وظروف السوق المواتية، وعروضنا المتنوعة التي تشمل خدمات حفر وإصلاح وصيانة الآبار".

تفاصيل النطاق السعري للطرح وعملية الاكتتاب

سيتم إجراء الطرح بالطريقة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، عبر فئتين وبشكل متزامن:

الفئة الأولى

يمثل الطرح المخصص للفئة الأولى (كبار المستثمرين) 85٪ من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وهو موجه لكبار المستثمرين والمستثمرين المؤسسيين في سلطنة عمان والمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة.

تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب في الفئة الأولى بين 242 و249 بيسة للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 91.33 مليون و93.97 مليون ريال عماني (حوالي 237.22 مليون إلى 244.08 مليون دولار أمريكي)، وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 186.39 مليون و 191.78 مليون ريال عماني (484.13 مليون و 498.13 مليون دولار أمريكي تقريباً).

من المتوقع أن يمتد الطرح المخصص للفئة الأولى من 20 فبراير إلى 2 مارس 2023

الفئة 2

يمثل الطرح المخصص للفئة الثانية (صغار المستثمرين) ما لا يقل عن 15٪ من إجمالي حجم الطرح، وهو موجه للمستثمرين الأفراد في السلطنة

سيكون سعر الطرح المخصص للفئة الثانية هو الحد الأقصى للسعر المخفض البالغ 224 بيسة للسهم، محسوباً على أنه الحد الأقصى للسعر وقدره 249 بيسة مطروحاً منه خصم 10%.

في حال كان هناك طلب زائد في الفئة الثانية، فيمكن زيادة حجم الطرح المخصص لمستثمري الفئة الثانية إلى 35٪ من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى. وفي حال كان إجمالي الطلب من المستثمرين الأفراد في الفئة الثانية أقل من 15% من الطرح، عندها وبعد التخصيص لمستثمري الفئة الثانية، فستكون الأسهم المتبقية متاحة لمستثمري الفئة الأولى من الطرح بسعر الطرح، وذلك في حال وجود طلب زائد على الاكتتاب في الفئة الأولى.

من المتوقع أن تمتد مرحلة الاكتتاب في الفئة الثانية من 20 فبراير ولغاية 1 مارس 2023.

سيتم إصدار جميع الأسهم وتخصيصها للمستثمرين بنفس سعر الطرح، والذي سيتم تحديده بناءً على عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب في الفئة الأولى. كما سيتم تحديد سعر الطرح من قبل المساهمين البائعين بالتشاور مع المنسقين العالميين المشتركين والهيئة العامة لسوق المال بتاريخ التسعير، والمتوقع أن يكون في 6 مارس 2023 أو في حدود هذا التاريخ.

وسيتم احتساب أي مبالغ فائضة مستحقة للمستثمرين في الفئة الثانية على أساس الفرق بين (1) الحد الأقصى للسعر المخفض و(2) سعر الطرح مطروحاً منه خصم بنسبة 10%.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم الشركة خلال عام 2023 دفع توزيعات أرباح قدرها 15.4 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو 20 بيسة للسهم.

تعتزم الشركة خلال عام 2024 دفع توزيعات أرباح أعلى بنسبة 85٪ من صافي الأرباح المحققة لعام 2023 أو بزيادة قدرها 6% عن توزيعات الأرباح المدفوعة في عام 2023.

في عام 2025، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح أعلى بنسبة 85٪ من صافي الأرباح المحققة لعام 2024 أو بزيادة قدرها 6% عن توزيعات الأرباح المدفوعة في عام 2024.

معلومات عامة حول الطرح

يتمثل الطرح في بيع 49% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة "أبراج" (يعادل ما مجموعه 377,398,000 من أسهم الشركة)، مع احتفاظ المساهمين البائعين بحقهم في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب ووفقاً لتقديرهم المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.

وتعتبر جميع الأسهم المباعة من قبل المساهمين البائعين هي أسهم قائمة، ولن تتلقَ الشركة أي عائدات من بيع أسهم الطرح. كما سيتولى المساهمون البائعون دفع تكاليف عملية الطرح. وعقب الطرح، وعلى افتراض أن المساهمين البائعين باعوا جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب ورهناً بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، سيواصل المساهمون البائعون امتلاك 51% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

والتاريخ المتوقع لقبول إدراج الأسهم للتداول في بورصة مسقط هو 14 مارس 2023 أو في حدود هذا التاريخ.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول إدراج الأسهم للتداول بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وتم تعيين البنك الأهلي، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس ذ م م) والبنك الوطني العماني، كمنسقين عالميين مشتركين للطرح، كما تم تعيين البنك الأهلي والبنك الوطني العماني كمديرين للإصدار.

المستثمرون الأساسيون

في 7 فبراير 2023، أبرمت الشركة اتفاقيات الاستثمار الأساسية مع "الشركة السعودية العمانية" (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) و"شؤون البلاط السلطاني" و"شلمبرجر عمان وشركاه ش.م.م" (معاً "المستثمرون الأساسيون"). وإجمالاً، التزم المستثمرون الأساسيون بحوالي 37,588,840 ريال عماني في الطرح العام الأولي، أي ما يعادل 40%من حجم الطرح، مع خضوع أسهمهم لفترة حظر تداول مدتها 90 يوماً عقب الإدراج.

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نبذة عن "أبراج"

"أبراج لخدمات الطاقة" (أبراج) (قيد التحوّل) هي شركة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للشركة المتكاملة بمجال الطاقة في سلطنة عُمان، "أوكيو ش.م.ع.ع". تأسست "أبراج" في عام 2006، وهي المزود الرائد لخدمات الحفر البرية وخدمات الآبار في عُمان، وفقاً لعدد الحفارات العاملة المتعاقد عليها حتى 30 يونيو 2022. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات عبر قطاعي أعمالها (1) خدمات الحفر والصيانة و(2) خدمات الآبار. وتمتلك الشركة واحداً من أساطيل منصات الحفر الأحدث عهداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستفيد من ارتباطها بعقود طويلة الأجل مع شركات وطنية ودولية رائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج. وتتمثل رؤية "أبراج" في أن تكون المزود الرائد لخدمات حقول النفط والغاز في السوق العمانية، ومن أبرز الشركات المزودة لهذه الخدمات في المنطقة.