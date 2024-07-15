شركة "مبادلة" للاستثمار و"جهاز قطر للاستثمار" ومستثمرون آخرون يعتزمون استثمار ما يزيد عن 600 مليون دولار لتعزيز النمو

نجاح استخدام عائدات التمويل لتنفيذ عمليات الاستحواذ على "نورث إيست تريلر سيرفيسيس" و"كوميرشال تريلر ليسينج" و"ترانسبورت إنترناشيونال بول كندا (TIP) "، يثبت قدرة "آي سكويرد" على بناء المنصات وتوسيع نطاقها

أبوظبي : أعلنت "آي سكويرد كابيتال"، الشركة العالمية المستقلة والرائدة في مجال إدارة الاستثمار في البنية التحتية اليوم، نجاحها في جمع تمويلات بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار من شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وجهاز قطر للاستثمار وآخرين لصالح "ترانسبورتيشن إيكويبمينت نتوورك (TEN)"

وتلعب المقطورات دورًا حاسمًا في شبكات سلسلة التوريد المعقدة من خلال تلبية احتياجات العملاء من المرونة التشغيلية والتعاقدية. وتعد "ترانسبورتيشن إيكويبمينت نتوورك" ثاني أكبر شركة لتأجير المقطورات كاملة الخدمات في منطقة أمريكا الشمالية، حيث تضم أسطولًا مشتركًا يضم أكثر من 83 ألف مقطورة في العديد من المواقع على مستوى معظم المراكز اللوجستية الرئيسية.

وكانت شركة "ترانسبورتيشن إيكويبمينت نتوورك (TEN)" قد أبرمت صفقة مؤخرًا لدمج عملياتها مع عمليات "ترانسبورت إنترناشيونال بول كندا(TIP) "، وهي العمليات التابعة لمجموعة TIP في منطقة أمريكا الشمالية. كما استحوذت شركة "آي سكويرد"، على مجموعة TIP في أغسطس 2018، وضاعفت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثلاث مرات في ذلك الوقت من خلال المزج بين النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإضافية.

وبعد أن تم تغيير علامتها التجارية إلى "TEN" في وقت سابق من هذا العام، بدأت شركة "آي سكويرد" في إنشاء منصة لتأجير المقطورات في شهر مارس 2021 من خلال الاستحواذ على شركة "ستار ليسينج" والاستحواذ لاحقًا على شركة "كولينج كونسيبتس" في مايو 2022، وشركة "نورث إيست تريلر سيرفيسيس" في يوليو 2023، وشركة "كوميرشال تريلر ليسينج" في سبتمبر 2023. وتقدم المجموعة المدمجة خدمات تشمل التأجير المتكامل والصيانة والحلول التكنولوجية المتقدمة والخدمات الاستشارية والعروض المبتكرة لكهربة الأساطيل عبر العديد من قطاعات الصناعة.

ومن خلال إنشاء منصة TEN، قامت شركة "آي سكويرد" بتحسين القوة الشرائية وتوضيح الأهداف الإستراتيجية للشركة. ومنذ بدء إنشاء المنصة، تضاعف حجم TEN الآن لأكثر من أربعة أضعاف بفضل النمو العضوي القوي وهذه السلسلة من عمليات الاستحواذ الإضافية.

وقال جاوتام بهانداري، الرئيس التنفيذي للاستثمار والشريك الإداري في شركة آي سكويرد: "يسعدنا أن نرحب بشركة مبادلة وجهاز قطر للاستثمار والمستثمرين المشاركين الآخرين في منصة TEN. جميع هؤلاء المستثمرين شركاء معنا في استثمار طويل الأجل وهم متوافقون معنا في الرؤية ومدركون لإمكانات القطاع وذلك سيدعم طموحات منصة TEN. وتعد هذه الصفقة بمثابة نجاح جديد لمنصة TEN ولمستثمرينا ولامتياز النقل العالمي لشركة آي سكويرد."

ومن جهته، قال جيوفاني أودو، رئيس قسم البنية التحتية التقليدية في الأمريكتين لدى "مبادلة": "يعكس استثمار "مبادلة" في منصة TEN التزامنا بالاستثمار في الأصول الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي وتعطي قيمة طويلة الأجل. ويبشّر سوق تأجير المقطورات بإمكانات هائلة، حيث يشهد نموًا سريعًا ومزايا تسويقية كبيرة. ونحن فخورون بالشراكة مع "آي سكويرد كابيتال" والمستثمرين الآخرين لتعزيز نمو قدرات منصة TEN والوصول إلى السوق، وإنشاء واحدة من أكبر منصات تأجير المقطورات في منطقة أمريكا الشمالية."

وبدوره، قال محمد السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في الأمريكتين: "يعد هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجيتنا للدخول في شراكات والاستثمار في الشركات الرائدة العاملة في قطاعات حيوية مثل شبكات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والمستودعات على مستوى العالم."

نبذة عن "آي سكويرد كابيتال"

"آي سكويرد" شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار في البنية التحتية وتدير أصولًا تزيد قيمتها عن 39 مليار دولار. تشتهر الشركة بقدرتها على تطوير منصات استثمارية في مشاريع البنية التحتية. وتعتمد الشركة على الرؤى العالمية والمعرفة المحلية العميقة لحل المشكلات المعقدة، وتعزيز الأعمال التجارية الأكثر ذكاءً، وخدمة المجتمعات المحلية، والاستثمار في مستقبل أكثر استدامة لتوفير الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص حول العالم. تضم الشركة فريق عمل قوامه أكثر من 280 شخصًا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ميامي الأمريكية ولديها مكاتب في كل من أبوظبي ولندن وميونيخ ونيودلهي وساو باولو وسنغافورة وسيدني وتايبيه. وتدير الشركة مجموعة متنوعة من 83 شركة في 71 دولة ويعمل بها أكثر من 66 ألف موظف في مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها المرافق والطاقة والبنية التحتية الرقمية والنقل والبنية التحتية البيئية والبنية التحتية الاجتماعية. يمكنكم التعرف على المزيد بزيارة www.isquaredcapital.com

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mubadala.com

نبذة عن جهاز قطر للاستثمار

جهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادية لدولة قطر تأسس في عام 2005 لاستثمار وإدارة احتياطيات الدولة. ويعد جهاز قطر للاستثمار من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطًا على مستوى العالم. ويستثمر جهاز قطر للاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق، والدخول في شراكات مع مؤسسات رائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محافظ استثمارية عالمية ومتنوعة بمنظور طويل الأجل يمكنها تحقيق عوائد مستدامة والمساهمة في ازدهار دولة قطر.

نبذة عن "ترانسبورتيشن إيكويبمينت نتوورك (TEN)"

تعد TEN أكبر شركة لتأجير المقطورات كاملة الخدمات في الولايات المتحدة، حيث تدير أكثر من 83 ألف مقطورة ولديها مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. وتوفر TEN خدمات دعم متكاملة لا تقتصر على التأجير بل تشمل الصيانة والحلول التكنولوجية المتقدمة والخدمات الاستشارية والعروض المبتكرة الأخرى عبر العديد من قطاعات الصناعة. وقد أعلنت هذه الكيانات المندمجة، المعروفة سابقًا باسم "ستار ليسنج" و"كوميرشال تريلر ليسينج" و"كولينج كونسيبتس" و"نورث إيست تريلر سيرفيسيس" "ترانسبورت إنترناشيونال بول كندا(TIP) "، عن قرارها في وقت سابق من هذا العام بتغيير علامتها التجارية بشكل جماعي إلى TEN بداية من 1 يوليو 2024. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.tenleasing.com.

للتواصل الإعلامي

"آي سكويرد كابيتال"

دومينيك ماكمولان

Info@isquaredcapital.com

مبادلة

دانة جمال السويدي

جهاز قطر للاستثمار

Media@qia.qa

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