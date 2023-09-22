أكثر من 110 جامعات عالمية تشارك في معرض "آي دي بي الإمارات للدراسة في الخارج" يومي 23 و24 سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد "آي دي بي للتعليم"، الشركة الرائدة عالمياً في توفير خدمات التعليم الدولي، لتنظيم معرض "آي دي بي الإمارات للدراسة في الخارج" والذي يتيح للطلاب من مختلف الجنسيات استكشاف فرص متابعة دراستهم الجامعية خارج دولة الإمارات.

وتعتبر مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عادةً الخيار المفضل للدراسة، غير أنه في الآونة الأخيرة كان هناك تحول ملحوظ بين طلاب المدارس لدراسة البرامج التعليمية المتعلقة بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع استثمارات الدولة ومسار نموها.

وقال عماد شاوي، المدير الإقليمي لشركة "آي دي بي للتعليم" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وكومنولث الدول المستقلة: "باتت البرامج التعليمية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة - مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات - تحظى بشعبية متزايدة بين الطلاب اليوم. ويميل الكثيرون منهم لدراسة علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مما يمهد الطريق للتخصص بها في مرحلة الدراسات العليا. ويتنامى الاهتمام كذلك بمجالات الضيافة، وإدارة الفعاليات، وعلوم الأغذية، والإدارة الرياضية، والطيران، والفضاء، والمجالات المتعلقة بالبناء والإنشاء، والتسويق الرقمي؛ وينعكس ذلك واضحاً في تنوع خيارات المساقات التعليمية".

في ضوء ذلك، تفخر "آي دي بي للتعليم" بإطلاق معرض "آي دي بي الإمارات للدراسة في الخارج" الذي يهدف إلى تزويد الطلاب وأولياء أمورهم بالمعلومات التي يحتاجونها لاستكمال الدراسة الجامعية في أستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وسيقام هذا المعرض من الساعة 11:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً في أبوظبي يوم 23 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، ثم في مركز جراند حياة دبي للمعارض والمؤتمرات بدبي يوم 24 سبتمبر.

تشارك في معرض "آي دي بي الإمارات للدراسة في الخارج" جامعات مرموقة من جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك جامعة مانشستر، وجامعة برمنجهام، وجامعة وارويك، وجامعة دالهوزي، وجامعة ألبرتا، والجامعة الوطنية الأسترالية، وجامعة ملبورن، وجامعة موناش، وكلية دبلن، وجامعة جالواي. وتعد هذه الجامعات بين أكثر من 110 جامعات تشارك في المعرض وتتيح للطلاب فرصة مهمة للتشاور مع خبرائها بشأن تطلعاتهم للدراسة في الخارج.

من جهتها قالت راشي باتاتشاريا، المديرة الإقليمية لشركة "آي دي بي للتعليم" في الإمارات وعمان وقطر وتركيا وكازاخستان: "في ضوء هذا المشهد متعدد الثقافات، يتطلع عدد كبير من طلاب دولة الإمارات لمواصلة تعليمهم في المملكة المتحدة، بالإضافة أيضاً إلى كندا التي تعد واحدة من أسرع الوجهات الدراسية نمواً. وقد بدا هذا التفضيل للدراسة في كندا واضحاً في استطلاع Connect Emerging Futures الأخير الذي أجرته ’آي دي بي للتعليم‘ في مارس 2023، حيث اختار غالبية الطلاب كندا كوجهة دراسية مفضلة لهم".

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