أعلنت «آي بي جي هيلث»، شبكة الأعمال الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات التسويقية المتكاملة المخصصة لقطاع الرعاية الصحية، عن إطلاق شركة «ماكان هيلث القاهرة»، في خطوة تهدف لتوسيع نطاق خدماتها وحضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد إطلاق الشركة الجديدة استمراراً لالتزام الشبكة بتوظيف أفضل المواهب، وتسخير القدرات والخبرات لتقديم الحلول التي تناسب عملاء الشركة في مختلف الأسواق العالمية.

وتمثل شركة «ماكان هيلث القاهرة» إضافة هامة ستُثري قدرات المركز الإقليمي للشبكة في دبي، وتعزز من مكانتها لتقديم أفضل الخدمات التسويقية، بما في ذلك خدمات الإنتاج والخبرات الاستشارية المتخصصة في الشؤون الطبية لشركات الأدوية والرعاية الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذه المناسبة، قالت دانة مايمن، الرئيس التنفيذي لشبكة «آي بي جي هيلث»: "تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الأسواق الحيوية وسريعة النمو التي تحظى بأهمية كبيرة لعملائنا ولأعمالنا الخاصة. ويأتي توسيع عروضنا وخدماتنا في هذه المنطقة في إطار التزامنا بالتركيز على خدمة العملاء وإيلاء الأولوية لمصالحهم وعلاماتهم التجارية، وتأكيداً على أهمية الكفاءات البشرية لدينا، بما يضمن مواصلة تحقيق القيمة والأثر الإيجابي الفعال وتحقيق النمو المستدام".

وتحت قيادة المديرة الإقليمية كارين كامل؛ ستقدم «ماكان هيلث القاهرة» مجموعة شاملة من خدمات الاتصالات التسويقية لقطاع الرعاية الصحية، حيث ستستفيد الشركة من الزخم والنمو الكبير لأعمال شبكة «ماكان هيلث دبي» التي نجحت في تحقيق نجاحات متميزة خلال العام 2023، والتي أهلتها للحصول على عدد من الجوائز والألقاب المرموقة مثل جائزة "أفضل مكان للعمل"، بالإضافة إلى تنظيم حملة "وول ستريت بولز" المبتكرة التي أبدعتها الشركة بالتعاون مع شركة «إف بي 7 ماكان دبي» وجمعية سرطان الخصية، والتي حصدت العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة مهرجان كان ليونز.

وقالت كارين كامل، المديرة الإقليمية لشركة «ماكان هيلث دبي» و«ماكان هيلث القاهرة»: "يشهد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط تطورات هامة وسريعة، حيث يواجه عملاؤنا ضغوطات متزايدة للتمتع بالمزيد من المرونة والكفاءة والفعالية على الصعيدين المحلي والدولي. وإن إضافة ماكان هيلث القاهرة إلى مجموعتنا سيمكننا من توظيف قدراتنا الإبداعية وحضورنا الهام في قطاع الرعاية الصحية العالمي لخدمة عملائنا والارتقاء بكل من أعمالهم وطموحاتنا إلى آفاق جديدة غير مسبوقة".

وجرى إطلاق الشركة الجديدة بالتعاون مع «إف بي 7 ماكان القاهرة» التابعة لشبكة آي بي جي، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات الإبداعية المحلية بقيادة عمرو قلعاوي. وباعتبارهم من الشركات التابعة لشبكة آي بي جي في مصر، ستقوم كل من «إف بي 7 ماكان القاهرة»، و«ماكان هيلث القاهرة» بتوحيد الجهود وتوظيف الموارد والقدرات المشتركة لصالح خدمة العملاء في المنطقة.

وقال ساتورنينو إيزكيردو، رئيس قسم حلول العملاء العالميين في الأسواق الناشئة لدى "آي بي جي هيلث": "تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ تجاه عملائنا وعلاماتهم التجارية. إن التطورات الهامة التي تشهدها أنظمة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت توفر فرصاً كبيرةً للنمو والنجاح. لا شك أن إطلاق شركة «ماكان هيلث القاهرة»، سيساهم في ترسيخ مكانتنا، وسيمكننا من تقديم أفضل الخدمات لتعزيز وتيرة نمو أعمال عملائنا، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة في المنطقة".

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نبذة عن ماكان هيلث القاهرة

تعد "ماكان هيلث القاهرة" جزءاً من شبكة "آي بي جي هيلث" العالمية، الشبكة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات التسويقية المتكاملة لقطاع الرعاية الصحية. تقدم الشركة خدمات الاتصالات التسويقية الصحية لنخبة العلامات التجارية المتخصصة في المجالات الصيدلانية والاستهلاكية، إلى جانب الاتصالات الترويجية والتدريبات الطبية التي تستهدف المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية، فضلا عن إطلاق حملات التوعية الصحية العامة.

نبذة عن ماكان هيلث دبي

تعد "ماكان هيلث دبي" جزءاً من شبكة "آي بي جي هيلث" العالمية، وهي شركة خدمات واتصالات تسويقية متكاملة متخصصة في مجال الرعاية الصحية. تقدم الشركة خدمات الاتصالات التسويقية الصحية لنخبة العلامات التجارية المتخصصة في المجالات الصيدلانية والاستهلاكية، إلى جانب الاتصالات الترويجية والتدريبات الطبية التي تستهدف المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية، فضلا عن إطلاق حملات التوعية الصحية العامة. تسعى "ماكان هيلث دبي" لتحقيق التوازن الصحيح بين التميز الاستراتيجي والإبداعي والطبي والرقمي لتطوير أعمال العملاء والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. تحمل "ماكان هيلث دبي" تصنيف أفضل مكان للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما فازت في العام 2023 على جائزة أفضل شركة اتصالات تسويقية للرعاية الصحية من قبل جوائز الإمارات للأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، واحتلت أيضاً المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل 10 أماكن عمل للآباء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمها مؤسسة «غريت بليس تو وورك®" الشرق الأوسط.

نبذة عن آي بي جي هيلث

تضم "آي بي جي هيلث" مجموعة من أشهر شركات التسويق المتخصصة في مجال الرعاية الصحية في العالم. توظف المجموعة أكثر من 6500 موظف في ست قارات ممن يدفعهم شغف ابتكار أفضل الحلول التسويقية، وتسخير قوة الإبداع والتكنولوجيا والعلوم والبيانات لإلهام الجميع ودفعهم لاتباع أفضل السلوكيات الصحية. وبامتلاكها لأكثر من 45 شركة، بما في ذلك أكثر من 18 وحدة متخصصة، فإن نهجنا المتكامل للقدرات التسويقية يمكننا من مساعدة العملاء لتحقيق أفضل النتائج والارتقاء بجودة حياة المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. تشمل قائمة عملاء المجموعة أفضل 20 شركة أدوية عالمية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا الحيوية، وشركات الأدوية الحيوية، ومجموعة متنوعة من الشركات المتخصصة بعلوم الحياة. حازت مجموعة "آي بي جي هيلث" على العديد من الجوائز المرموقة خلال عام 2023، بما في ذلك "شبكة الرعاية الصحية الأفضل للعام"، ومهرجان كان ليونز، وجوائز كليو هيلث، وجوائز ميد أد نيوز ماني، وجوائز نيويورك فيستيفال هيلث. كما تعد آي بي جي هيلث جزءاً من مجموعة Interpublic Group of Companies (بورصة نيويورك:IPG). للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ipghealth.com