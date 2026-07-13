أعلنت "آي بي إم" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM) و"ريد هات" عن الإطلاق التجاري لمشروع "لايت ويل" (Lightwell) الذي يوفر معالجة مؤتمتة للثغرات الأمنية على نطاق واسع من خلال خدمتين جديدتين هما "لايت ويل نتورك" (Lightwell Network) و"لايت ويل كليرينغ هاوس بريمير" (Lightwell Clearinghouse Premier). وتوفر "لايت ويل نتورك" المتاحة الآن، للمؤسسات إمكانية الوصول إلى كتالوغ يضم أكثر من 6,500 اعتماد برمجي على مستوى طبقة التطبيقات، والذي جرى تأمينه ومعالجة ثغراته وتوقيعه رقمياً واعتماده عبر أبرز المنظومات البرمجية، بما فيها "جافا" و"بايثون". فيما تعمل خدمة "لايت ويل كليرينغ هاوس بريمير"، المتاحة حالياً بشكل محدود، وسيطاً موثوقاً لإدارة فترات حظر نشر التصحيحات الأمنية وتنسيق الاستجابة للتهديدات الأمنية على مستوى القطاعات المختلفة.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للالتزام الذي أعلنته "آي بي إم" و"ريد هات" في مايو 2026 باستثمار 5 مليارات دولار لتعزيز أمن البرمجيات مفتوحة المصدر، بدعمٍ من فريق عالمي يضم أكثر من 20 ألف مهندس للإشراف على قدرات "لايت ويل" المتقدمة في معالجة الثغرات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها. ويمثل إطلاق "لايت ويل" امتداداً لنموذج راسخ يستند إلى عقود من الثقة نجحت خلالها "ريد هات" في تأمين الأنظمة الحيوية لآلاف العملاء، مدعومة بملايين التنزيلات لمنتجاتها الأساسية وعددٍ لا يُحصى من التصحيحات الأمنية وإصلاحات الأخطاء والمساهمات المجتمعية. كما يعكس هذا الإطلاق الزخم المتسارع والتعاون الوثيق مع شركاء التصميم من كبرى مؤسسات قطاع الخدمات المالية، الذين يرون في "لايت ويل" حلاً محورياً لمعالجة هذا التحدي على مستوى القطاع، انطلاقاً من قناعتهم أن "ريد هات" و"آي بي إم" تمتلكان الخبرات الهندسية المتخصصة في البرمجيات مفتوحة المصدر والقدرة على توظيفها على نطاق واسع. وتُوسّع "لايت ويل" اليوم نطاق هذه الحماية المؤسسية الموثوقة لتشمل محفظة البرمجيات مفتوحة المصدر لدى المؤسسات.

ولإرساء هذه البنية الموثوقة، تعتمد "لايت ويل" على محرك لمعالجة الثغرات الأمنية مدعوماً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وبقدرة إنتاجية وكفاءة عالية على نطاق واسع. ويجمع هذا المسار المتقدم للأتمتة والمدعوم بالذكاء الاصطناعي بين أحدث النماذج المتقدمة والنماذج مفتوحة المصدر إلى جانب الخبرات الهندسية البشرية، وذلك بهدف اكتشاف الثغرات الأمنية والتحقق منها ومعالجتها عبر الاعتمادات البرمجية الحيوية المتجذرة في البنى البرمجية الحديثة.

وتزيل "لايت ويل" العقبات التي تعترض التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات الامتثال المؤسسي، من خلال تأمين حزم البرمجيات المستخدمة فعلياً في بيئات الإنتاج، مع توفير أساس مستقر يدعم التطبيقات المستقبلية. وللتغلب على التحديات المرتبطة بمعالجة الاعتمادات البرمجية، تستخدم "لايت ويل" الأتمتة لإدماج التصحيحات الأمنية الحرجة مباشرةً في إصدارات البرمجيات الإنتاجية طويلة الأمد، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى اختبارات الانحدار المطولة والتغييرات الجوهرية التي غالباً ما تُقيّد فرق العمل وتدفعها إلى اعتماد ترقيات رئيسة للإصدارات المصدرية. وبدعم من محركها للمعالجة الأمنية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتوقع "ريد هات" و"آي بي إم" أن يتوسع كتالوغ "لايت ويل" من الحزم البرمجية المُعالجة بسرعة لينمو من آلاف الحزم إلى ملايينها.

تتيح "ريد هات" و"آي بي إم" هذه القدرات من خلال خدمتين رئيستين:

لايت ويل نتورك: خدمة متاحة بشكل عام الآن، إذ توفر للمؤسسات وصولاً فورياً إلى مكتبة متنامية من المحتوى تشمل أحدث المكتبات البرمجية والإصدارات القديمة منها، مع معالجات أمنية عالية القيمة. ويحصل الأعضاء على تحديثات مستمرة تشمل ملفات ثنائية موقعة رقمياً وشيفرات مصدرية ومستندات امتثال شاملة، بما فيها قوائم مكونات البرمجيات التي تُدمج مباشرةً في مسارات التطوير الحالية دون الحاجة إلى تعديل الشيفرة البرمجية أو المساس باستقرارها.

خدمة متاحة بشكل عام الآن، إذ توفر للمؤسسات وصولاً فورياً إلى مكتبة متنامية من المحتوى تشمل أحدث المكتبات البرمجية والإصدارات القديمة منها، مع معالجات أمنية عالية القيمة. ويحصل الأعضاء على تحديثات مستمرة تشمل ملفات ثنائية موقعة رقمياً وشيفرات مصدرية ومستندات امتثال شاملة، بما فيها قوائم مكونات البرمجيات التي تُدمج مباشرةً في مسارات التطوير الحالية دون الحاجة إلى تعديل الشيفرة البرمجية أو المساس باستقرارها. لايت ويل كليرينغ هاوس بريمير: تدخل هذه الخدمة مرحلة الإتاحة التجارية المحدودة مع بدء ضم المؤسسات المؤهلة. وقد صُممت لتكون وسيط موثوق تتيح تعاوناً وطيداً بين الجهات الفاعلة في القطاع، وتنسيقاً متقدماً للتهديدات الأمنية على مستوى القطاعات المختلفة، إلى جانب الإدارة الآمنة لفترات حظر نشر التصحيحات الأمنية. ويمكن للمؤسسات المشاركة الإبلاغ عن الثغرات الأمنية وطلب إصلاحات مخصصة لإصدارات محددة خلال فترة الحظر. ومع اقتصار الإطلاق الأولي على قطاع الخدمات المالية، تعتزم "ريد هات" و"آي بي إم" توسيع نطاق هذه الخدمة مستقبلاً لتشمل قطاعات حيوية أخرى، مثل القطاع الحكومي والرعاية الصحية والاتصالات، مع استمرار حصر المشاركة التجارية بالمؤسسات المؤهلة، وذلك نظراً للطبيعة المتخصصة للأطر القانونية والجغرافية ومتطلبات الإفصاح اللازمة لتشغيل شبكات التنسيق الأمني الخاصة بكل قطاع.

وتعمل "لايت ويل" وفق نموذج "المنبع أولاً" الذي تتبناه "ريد هات"، إذ تُعاد الإصلاحات الأمنية بصورة نشطة إلى المجتمع مفتوح المصدر المعني في المقام الأول بمراجعتها واعتمادها، بما يضمن أن تعزز الحماية التجارية واستدامة المجتمع البرمجي أحدهما الآخر بصورة مستمرة، مع تجنب تجزئة المشاريع مفتوحة المصدر دون تعريض الأنظمة المستخدمة لخطر الثغرات الأمنية غير المكتشفة.

وقال سكوت ديباسكوال، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه آر سي": "لا تستطيع أي مؤسسة بمفردها مواكبة النطاق المتسع والتعقيد المتزايد للثغرات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر. وقد برهن القطاع المالي على مدى سنوات طويلة على أهمية التعاون في التصدي للتحديات الأمنية المشتركة، كما أن المبادرات التي تتيح معالجة منسقة للثغرات يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة القطاع".

وقال مات هيكس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ريد هات": "تمثل "لايت ويل" تحولاً هيكلياً جوهرياً في منهجية تأمين البرمجيات المؤسسية. وفي هذا الإطار، نسعى إلى توفير بنية تحتية موثوقة تتيح للمؤسسات الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر بثقة واستدامة وسرعة تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الجمع بين المعالجة المؤتمتة للثغرات الأمنية وخبراتنا الهندسية العميقة".

وقال روب توماس، نائب الرئيس الأول للبرمجيات والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى "آي بي إم": "تمنح "آي بي إم" و"ريد هات" المؤسسات إصلاحات معتمدة يمكن دمجها مباشرةً في الأنظمة القائمة لديهما، دون الحاجة إلى إعادة تهيئة البنية التقنية أو تعطيل العمليات، وذلك بدعمٍ من شبكة متنامية من شركاء التكنولوجيا ومزودي الخدمات. ويتطلب توفير هذه الإمكانات نطاقاً وقدرات لا تمتلكها معظم المؤسسات، إلى جانب فريق عالمي المستوى من المهندسين وأنظمة ذكاء اصطناعي تعمل على مدار الساعة لحماية البرمجيات مفتوحة المصدر التي تعتمد عليها المؤسسات حول العالم".

وقال جيري سيلفا، نائب رئيس البرامج لدى "آي دي سي فاينانشال إنسايتس": "تتحمل القطاعات الخاضعة للتنظيم الصارم، مثل الخدمات المالية، أعلى تكاليف الامتثال، ولذلك تولي هذه القطاعات أهمية قصوى للأمن، لا سيما فيما يتعلق باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر. وستسهم الشراكة التي تجمع "ريد هات" و"آي بي إم" تحت مظلة "لايت ويل" في تحديد الثغرات الأمنية وفرزها ومعالجتها، بما يعزز مستويات الأمن والمرونة لدى هذه المؤسسات على مستوى العالم ويحافظ على الثقة التي تمثل الركيزة الأساسية للخدمات التي تقدمها".

ومع استحواذ البرمجيات مفتوحة المصدر على ما يصل إلى 90% من قواعد التعليمات البرمجية (Codebases) في المؤسسات، وتسجيلها 9.8 تريليون عملية تنزيل في عام 2025 وحده[1]، أدى الحجم الهائل للبرمجيات والهجمات السيبرانية المولدة بالذكاء الاصطناعي التي لا تتجاوز تكلفة تنفيذها 50 دولاراً[2]، إلى تقويض فاعلية أساليب إدارة التصحيحات التقليدية، ما ترك قواعد التعليمات البرمجية بمتوسط 581 ثغرة أمنية[3]. ولذلك صُممت "لايت ويل" للحد من هذه المخاطر غير المرصودة وتحييد اختناقات التنفيذ من خلال تقييم سياق التطبيق وتفاعلات التبعيات، وذلك لتقديم إصلاحات مُتحقق من صحتها مباشرةً ضمن مسارات العمل النشطة (Active Workflows).

وتتطلب حماية سلسلة توريد البرمجيات مفتوحة المصدر منظومةً مفتوحة ومتنوعة تشمل نماذج الذكاء الاصطناعي وأدوات التطوير والبنية التحتية للمؤسسات. ويمتد نطاق "لايت ويل" عبر شبكة قوية ومتنامية من شركاء التكنولوجيا والنشر. ومن خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال، يقدم "لايت ويل" دفاعاً منسقاً (Orchestrated Defense) فعلياً، ما يتيح تحديث قواعد الشبكات والبيئات السحابية ومسارات النشر (Deployment Pipelines) في وقت واحد عبر نسيج المؤسسة بأكمله بمجرد جاهزية الإصلاح.

مزودو التكنولوجيا: تتعاون مؤسسات رائدة، " أمازون ويب سيرفيسز " (AWS) ، و"إيه إم دي " (AMD) ، و"إف 5 " (F5) ، و"جيت لاب" (GitLab) ، و"إنتل" (Intel) ، و"جيه فروغ (JFrog) ، و"مايكروسوفت" (Microsoft) ، و"إنفيديا " (NVIDIA) ، و"بالو ألتو نتوركس" (Palo Alto Networks) ، و"سيرفس ناو" ( ServiceNow ) مع "ريد هات" و"آي بي إم" مشروع "لايت ويل". وتضمن هذه المنظومة المتنامية امتداد الإصلاحات الأمنية الخاصة بـ "لايت ويل" عبر بيئات متنوعة، ما يوفر الحماية لمجموعة واسعة من الأدوات والتطبيقات والخدمات الحالية دون أي انقطاع.

تتعاون مؤسسات رائدة، أمازون ويب سيرفيسز ، و"إيه إم دي ، و"إف 5 ، و"جيت لاب" ، و"إنتل" ، و"جيه فروغ ، و"مايكروسوفت" ، و"إنفيديا ، و"بالو ألتو نتوركس" ، و"سيرفس ناو" ( ) مع "ريد هات" و"آي بي إم" مشروع "لايت ويل". وتضمن هذه المنظومة المتنامية امتداد الإصلاحات الأمنية الخاصة بـ "لايت ويل" عبر بيئات متنوعة، ما يوفر الحماية لمجموعة واسعة من الأدوات والتطبيقات والخدمات الحالية دون أي انقطاع. خدمات النشر والاستشارات الاستراتيجية: لتسريع عملية الاعتماد، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات تكامل الأنظمة والنشر الاستراتيجي ذات المستوى العالمي من خلال التعاون مع "آي بي إم كونسلتينغ" ( IBM Consulting )، و"ريد هات كونسلتينغ" ( Red Hat Consulting )، "أكسنتشر" ( Accenture )، و"أتوس" ( Atos )، و"كوغنيزانت" ( Cognizant )، و"ديلويت" ( Deloitte )، وفرق استشارات المخاطر والأمن السيبراني في "إرنست ويونغ" ( EY )، و"إتش سي إل تك" ( HCLTech )، و"إنفوسيس" ( Infosys )، و"كايندريل" ( Kyndryl )، و"إل تي إم" ( LTM )، و"إن تي تي داتا" ( NTT DATA ) و"تاتا كونسلتانسي سيرفيسز" ( TCS )، و"تك ماهيندرا" ( Tech Mahindra ). وتساعد هذه المؤسسات عملاء الشركات على تخطيط قوائم مكونات البرامج ( SBOMs )، وإدارة تخطيط الإصدارات، ودمج سجلات "لايت ويل"، وتقييم مسارات العمل ( Pipelines ) لضمان جاهزيتها لمواجهة الثغرات الأمنية التي تنتشر بسرعة الذكاء الاصطناعي.

تعرف على المزيد حول "لايت ويل" عبر الروابط التالية: https://www.ibm.com/products/lightwell و https://www.redhat.com/en/lightwell

تصريحات داعمة

مارك هيوز، الشريك الإداري العالمي لخدمات الأمن السيبراني لدى "آي بي إم كونسلتينغ" (IBM Consulting):

"يقدم 'لايت ويل' نموذجاً جديداً لمعالجة مخاطر سلسلة توريد البرمجيات من خلال التحقق السريع والمعالجة الموثوقة. وتساعد 'آي بي إم كونسلتينغ' الشركات على البناء على هذا الأساس من خلال توسيع خدماتنا لمساعدة المؤسسات على الاستعداد لـــ 'لايت ويل' وإنشاء نموذج تشغيلي يجعل العمليات السيبرانية أكثر استمرارية وتكيفاً بدلاً من الاكتفاء برد الفعل".

كيفن شيري، نائب الرئيس العالمي للخدمات لدى "ريد هات":

"يتطلب سد فجوة الثغرات الأمنية من الاكتشاف إلى المعالجة (Remediation) مزيجاً من الأتمتة والخبرة والتكنولوجيا. وترتكز 'ريد هات كونسلتينغ' على سجلٍ يمتد لأكثر من 20 عاماً من التطوير والمعرفة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر. وإلى جانب حلولنا الخاصة بإدارة الحسابات الفنية الأمنية (TAM)، فإننا نوفر أساس 'لايت ويل' لدعم الوضع الأمني الدفاعي لعملائنا وعمليات المعالجة بشكل استباقي. ونواصل توسيع شراكاتنا لتسريع وتبسيط وتأمين دورة الحياة التشغيلية الكاملة لعملائنا، من خلال العمل مع منظومتنا".

هاربريت سيدو، رئيس الأمن السيبراني العالمي في "أكسنتشر" (Accenture):

"أصبح تأمين سلسلة توريد البرمجيات مفتوحة المصدر تحدياً تشغيلياً معقداً، لا سيما في القطاعات شديدة التنظيم حيث تكون تكلفة الانقطاع باهظة. ويمكن لــ 'لايت ويل' مساعدة المؤسسات في الحفاظ على الاستقرار في بيئات الإنتاج دون إجبارها على الدخول في دورات ترقية معطلة للأعمال. وبالاقتران مع خبرة 'أكسنتشر' الرائدة في الأمن السيبراني والتحول المؤسسي واسع النطاق، أصبحنا في وضع أفضل لمساعدة العملاء على التحرك بشكل أسرع وبثقة أكبر، دون الإخلال بالأمن السيبراني من أجل المرونة".

فيليب غويدو، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التجاري في شركة "إيه إم دي" (AMD):

"تعد الثقة في سلسلة توريد البرمجيات مفتوحة المصدر ركيزةً للابتكار مع انتقال الشركات والقطاع المالي بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج الكامل. وتفتخر 'إيه إم دي' بالعمل مع 'ريد هات' و'آي بي إم' لتعزيز التقنيات مفتوحة المصدر والقائمة على المعايير، والتي تمنح العملاء حرية الاختيار والثقة. وقد تساعد 'لايت ويل'، إلى جانب مجموعة حلول 'إيه إم دي' للمؤسسات والذكاء الاصطناعي، في تقليل مخاطر البرمجيات وتوفير النطاق والكفاءة والمرونة التي يحتاجها العملاء لتسريع تبنيهم للذكاء الاصطناعي".

مايكل كولار، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس السحابة والبنية التحتية الحديثة لدى "أتوس" (Atos):

"مع تسريع المؤسسات لاعتمادها على البرمجيات مفتوحة المصدر، يمثل الحفاظ على السيطرة على سلسلة توريد البرمجيات عاملاً محورياً في السيادة الرقمية. ونرحب بالابتكارات مثل 'لايت ويل' من 'آي بي إم' و'ريد هات'، والتي تساعد في تعزيز الثقة في النظم البيئية مفتوحة المصدر. وفي هذا الصدد، تجمع 'أتوس' بين الريادة في الأمن السيبراني والخبرة الرقمية السيادية والخبرة العميقة في البرمجيات مفتوحة المصدر لمساعدة العملاء على تفعيل هذه القدرات بأمان على مستوى المؤسسات".

فيشال سالفي، الرئيس العالمي لخط خدمات الأمن السيبراني في "كوغنيزانت" (Cognizant):

"في المشهد السيبراني المعاصر، يشكل الحجم الهائل للثغرات غير المعالجة عبر سلسلة التوريد مفتوحة المصدر تهديداً حقيقياً لاستمرارية الأعمال، مع وجود تعليمات برمجية غير آمنة قيد الإنتاج الفعلي. ومن خلال 'لايت ويل' من 'ريد هات' و'آي بي إم'، تساعد 'كوغنيزانت' المؤسسات على مواجهة هذا التحدي المنهجي من خلال إعادة هيكلة ومعالجة التعليمات البرمجية الأساسية. ونهدف إلى تزويد العملاء بالرؤية المحسنة التي يحتاجونها لتخطيط قوائم مكونات البرامج (SBOMs)، ودعم اعتماد الإصلاحات في الحالات الحرجة، ومساعدة المؤسسات في تحديث أنظمتها الأساسية بكفاءة أعلى وبثقة أكبر".

عدنان أمجد، رئيس الأمن السيبراني في الولايات المتحدة لدى "ديلويت" (Deloitte):

"نظراً لأن الذكاء الاصطناعي يسرع من وتيرة تطوير البرمجيات من جانبٍ، وتطور التهديدات من جانبٍ آخر، فإن الشركات تكافح للتعامل مع مخاطر غير مسبوقة في البرمجيات مفتوحة المصدر. ويتطلب تأمين هذه المنظومة معالجة آلية ذات نطاق واسع. ومن خلال تحالف 'ديلويت' مع 'آي بي إم' و'ريد هات'، نعمل معاً على مساعدة المؤسسات في نشر قدرات 'لايت ويل' استراتيجياً لتأمين سلاسل توريد البرمجيات الخاصة بها ومعالجة الثغرات دون التضحية بالسرعة أو الاستمرارية التشغيلية".

مايكل مونتويا، الرئيس التنفيذي للعمليات التكنولوجية لدى شركة "إف 5" (F5):

"أدت القدرات الهجومية لنماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة (Frontier AI Models) إلى قلب النوافذ الزمنية التقليدية لتصحيح البرمجيات. وفي هذا الصدد، يوفر التعاون عبر القطاعات شديدة التنظيم، مثل الخدمات المالية، مخططاتٍ ملموسة للأمن السيبراني للشركات في المستقبل. ويسرّ 'إف 5' التحالف مع 'لايت ويل' من 'آي بي إم' و'ريد هات' لتأمين البنى السحابية المتعددة الحديثة التي تعتمد على مزيج من البرمجيات مفتوحة المصدر وعمليات النشر الخاصة بموردين محددين، تجسيداً لتركيزنا المشترك على المعالجة في الوقت الفعلي وأمن وقت التشغيل".

كيليان كومار، رئيس شركة "إتش سي إل سوفتوير" (HCLSoftware)

"يتطلب تأمين عصر الذكاء الاصطناعي معالجة (Remediated) كل طبقة من حزمة البرمجيات (Software Stack)، بدءاً من تبعيات البرمجيات مفتوحة المصدر وصولاً إلى نقاط النهاية العاملة في بيئة الإنتاج بشكل مستمر دون أي تسامح مع الانحرافات (Drift) أو دورات الترقية المعطلة للأعمال. وتساعد "لايت ويل" في سدّ الثغرة على مستوى الحزم (Package-level) في اللحظة المناسبة تماماً ضمن سلسلة التوريد. وتغلق (HCLSoftware) هذه الثغرة على مستوى التطبيقات ونقاط النهاية من خلال (AppScan) و(BigFix Remediate) و(HCL DevOps Loop)، بينما يضيف (AIForce) الذكاء المطلوب بشدة لتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات بسرعة مسار العمل (Pipeline Speed). ويضمن التكامل مع (IBM Concert) تدفق الإشارات الأمنية وإجراءات المعالجة في رؤية تشغيلية موحدة عبر حزمة البرمجيات بأكملها. ويعدّ نموذج المنظومة (Ecosystem) الطريقة التي تبني بها المؤسسات مرونة تتضاعف بمرور الوقت، وليس مجرد تغطية أمنية تتآكل مع الزمن".

بيل بيرسون، نائب رئيس برمجيات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة "إنتل" (Intel)

"يسرّع الذكاء الاصطناعي من نطاق تطوير البرمجيات، كما يسرّع من وتيرة المخاطر السيبرانية. وبصفتها مساهماً تأسيسياً في نواة لينوكس (Linux Kernel) - وداعماً للابتكار مفتوح المصدر - لأكثر من ثلاثة عقود، تؤمن 'إنتل' بأن تأمين سلسلة توريد البرمجيات الحديثة يتطلب نهجاً شاملاً يربط بين الثقة على مستوى السيليكون والتعليمات البرمجية القوية المدفوعة من المجتمع. ولذا تساعد 'لايت ويل' من 'آي بي إم' و'ريد هات' على تلبية هذه الحاجة على مستوى الصناعة، وتتوافق مع التزام 'إنتل' بتأمين البنية التحتية الرقمية الحديثة التي تعتمد عليها المؤسسات يومياً".

غال ماردر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة "جيه فروغ" (JFrog)

"دخلنا عصراً من التكافؤ العدائي (Adversarial Symmetry)؛ فالأخيار يبتكرون بسرعة، بينما تتحرك الجهات الخبيثة بالسرعة نفسها. واليوم باتت نماذج الذكاء الاصطناعي تكتشف الثغرات بشكل أسرع بكثير مما يمكن لمعظم المؤسسات تصحيحه، ما يترك الشركات عرضة للهجمات بشكل كبير. وللنجاة في مثل هذه البيئة من التهديدات غير المسبوقة، يجب على المؤسسات أتمتة الأمن السيبراني بوتيرة ونطاق مختلفين تماماً. ولذا يسرنا التعاون مع 'آي بي إم' و'ريد هات' في 'لايت ويل' لمساعدة الشركات على تحديد المشكلات ومعالجتها، ثم تفعيل عمليات تصحيح (Patching) البرمجيات مفتوحة المصدر على نطاق واسع. وبصفتها نظام السجلات المعتمد وطبقة الثقة، تقدم "جيه فروغ" الضوابط الآلية اللازمة لضمان مواكبة الحماية الحقيقية للتهديدات المتسارعة بالذكاء الاصطناعي".

بول سافيل، رئيس الممارسات العالمية للمرونة السيبرانية والاتصال لدى "كايندريل" (Kyndryl)

"تعد معالجة مخاطر سلسلة توريد البرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات أولوية للعملاء عبر مختلف الصناعات. وتلتزم 'كيندريل' بمساعدة المؤسسات على التخفيف من المخاطر من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة في مسارات عمل التطوير والعمليات (DevOps Workflows) الخاصة بها، ما يتيح معالجة أسرع وثقة أكبر في البرمجيات التي تدعم أعمالها".

تشاندان باني، رئيس أمن المعلومات في شركة "إل تي إم" (LTM)

"مع توسع المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي، أصبح تأمين البرمجيات مفتوحة المصدر أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة والمرونة وسرعة التطوير. ومن خلال شراكتنا مع 'آي بي إم' وكجزء من 'لايت ويل'، تساعد "إل تي إم" العملاء على تعزيز أمن سلسلة توريد البرمجيات من خلال معالجة موثوقة وآلية على نطاق واسع، ما يمكنهم من الابتكار بشكل أسرع مع تقليل المخاطر عبر بيئات التطوير الخاصة بهم".

ساندي غوبتا، نائب الرئيس لتطوير شراكات مزودي البرمجيات المستقلين (ISV) لدى "مايكروسوفت" (Microsoft)

"تعدّ السرعة في تقديم التصحيحات (Patches) للعملاء أمراً بالغ الأهمية. ولذا نعمل بالفعل مع 'آي بي إم' و'ريد هات' كجزء من مبادرة 'أكريتيس' (Akrites) التابعة لمؤسسة لينوكس، ونوسع الآن هذا التعاون ليشمل 'لايت ويل' لضمان وصول الإصلاحات الحرجة إلى العملاء في أسرع وقت ممكن باستخدام أسرع آليات وأدوات التسليم".

جاستن بويتانو، نائب رئيس منصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في شركة "إنفيديا" (NVIDIA)

"لا يمكن أن يكون مستقبل الدفاع السيبراني صندوقاً أسود؛ فالمدافعون بحاجة إلى منظومة مفتوحة تجمع بين النماذج الرائدة والأطر المفتوحة (Open Harnesses)، ما يمنحهم السياق والتخصيص والسرعة لسد الثغرات قبل أن يتمكن الخصوم من استغلالها. وتعمل 'إنفيديا' مع 'ريد هات' و'آي بي إم' والمنظومة الأوسع لجلب هذه التطورات إلى 'لايت ويل'، الأمر الذي يساعد المؤسسات على سد الفجوة بين اكتشاف الثغرات ومعالجتها بسرعة فائقة (Agent Speed)".

أناند أوسوال، نائب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات في شركة "بالو ألتو نتوركس" (Palo Alto Networks)

"يسرنا التعاون مع 'آي بي إم' و'ريد هات' في الإطلاق العام لمشروع 'لايت ويل'. ومن خلال دمج محرك المعالجة الآلي الخاص بهما مع قدرات التصحيح الافتراضي (Virtual Patching) من 'بالو ألتو نتوركس'، نقدم حماية على مستوى الشبكة عبر نقاط التحكم الحرجة لعملائنا من خلال استراتيجيتنا القائمة على المنصات (Platformization)؛ !ذ يوفر هذا حماية قوية ومستقلة دون التعرض لخطر تعطيل مسارات عمل الإنتاج".

سانجيف مهروترا، الرئيس العالمي للأمن السيبراني وإدارة المخاطر في شركة "تك ماهيندرا" (Tech Mahindra)

"مع تسريع الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات، أصبحت المصادر المفتوحة أساساً لابتكار المؤسسات، ما يجعل أمن سلسلة توريد البرمجيات أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتواجه المؤسسات اليوم تحدي تأمين منظومات التبعيات (Dependency Ecosystems) المتزايدة التعقيد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سرعة التطوير والمرونة التشغيلية. ويعزز تعاوننا مع 'آي بي إم' و'ريد هات' في مشروع 'لايت ويل' التزام 'تك ماهيندرا' بمساعدة المؤسسات على تقوية أمن سلسلة توريد البرمجيات وتفعيل المصادر المفتوحة الموثوقة بثقة على نطاق واسع. ومن خلال الجمع بين خبراتنا الهندسية العميقة وقدراتنا القوية في التكامل والنشر، نقوم بتمكين العملاء من دمج ممارسات تسليم البرمجيات الآلية والآمنة والمرنة في بيئات التطوير الحالية الخاصة بهم".

تخضع البيانات المتعلقة بالتوجه المستقبلي والنوايا الخاصة بكل من "آي بي إم" (IBM) و"ريد هات" (Red Hat) للتغيير أو السحب دون إشعار مسبق، وتمثل أهدافاً وغايات فقط.

نبذة عن "آي بي إم":

تُعد "آي بي إم" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي والخبرات الاستشارية. وتقدم الشركة خدماتها للعملاء في أكثر من 175 دولة، حيث تساعدهم على الاستفادة من الرؤى المستخلصة من بياناتهم، وتبسيط عمليات الأعمال، وخفض التكاليف، وتحقيق ميزة تنافسية ضمن مجالات عملهم. هذا، وتعتمد آلاف الجهات الحكومية والمؤسسات في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على منصة "آي بي إم" السحابية الهجينة ومنصة "ريد هات أوبن شيفت" لتنفيذ عمليات التحول الرقمي الخاصة بها بسرعة وكفاءة وأمان. وتقدم ابتكارات "آي بي إم" الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والحلول السحابية الخاصة بكل قطاع والخدمات الاستشارية، خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. ويدعم ذلك التزام "آي بي إم" الراسخ بالثقة والشفافية والمسؤولية والشمولية والخدمة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ibm.com.

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

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-انتهى-

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