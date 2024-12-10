تقنية رائدة وحاصلة على براءة اختراع لتوفير محاصيل قادرة على التكيف في المناخات الصعبة، بما يسهم في الحد من آثار التغير المناخي

الرياض، المملكة العربية السعودية:- أعلنت "آيريس"، الشركة الرائدة في مجال التقنيات الزراعية المستدامة، عن تحقيقها إنجاز علمي تقني غير مسبوق لتوفير منتجات طازجة أكثر موثوقية وقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة.

تهدف هذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع إلى التصدي لتحديات الزراعة في المناخات الحارة وتسهيل زراعة بعض المحاصيل مثل الطماطم - التي تمثل أكبر محصول من المنتجات الطازجة المعالَجة في العالم – في البيئات التي تتأثر بشكل متزايد بالتغير المناخي. وعليه، تسهم هذه التقنية في معالجة مشاكل الأمن الغذائي من خلال إحداث ثورة في أساليب زراعة المحاصيل والبيئات الصالحة للزراعة.

تعتمد هذه التقنية التي حصلت مؤخرًا على براءة اختراع على التطعيم بالتهجين متعدد الصيغ الصبغية؛ إذ تحاكي عملية التطور الطبيعي لقدرة التحمل الوراثية وتعمل على تسريع وتيرتها في الطعوم الجذرية للنبات. وبفضل هذا الابتكار الرائد، أصبح بإمكان المزارعين تلبية حاجتهم الأكثر إلحاحًا، وهي تأمين محاصيل موثوقة وقادرة على مواجهة تأثيرات التغير المناخي والتخفيف من وطأتها، وذلك من دون أي تغيير على أساليب الزراعة التي اعتادوا اتباعها.

يواجه المزارعون الكثير من التحديات التي تؤثر على محصولهم الزراعي مثل الملوحة والجفاف ودرجات الحرارة العالية والآفات، ولذا كان لا بد من تقديم حلول مبتكرة تُعزز قدرة المحاصيل على مواجهة البيئات اللاحيوية المجهدة والتكيف معها. وبالفعل، فقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها في تمكين المزارعين من توفير محاصيل أكبر والحد من خطر فشل المحصول، وذلك من خلال تسريع الإطار الزمني للعملية ككل وتعزيز إمكانية التنبؤ بتكامل سمات المرونة الجينية مقارنة بالطرق السابقة.

أجرت شركة آيريس مجموعة من التجارب التجارية التي استهدفت الطعوم الجذرية المطعمة الهجينة الحالية، وقد أظهرت هذه التجارب زيادة بنسبة 20-25٪ في محصول الطماطم مقارنة بالبدائل التجارية الأفضل أداءً. وتشير التوقعات إلى أن الاعتماد على عملية التطعيم بالتهجين متعدد الصيغ الصبغية سيثمر عن زيادة المحصول بشكل أكبر حتى مما ذكر أعلاه. وحتى الآن، أظهرت النتائج أن متعددات الصيغ الصبغية قادرة على مضاعفة المحصول مقارنة بمزدوجات الصبغة.

لعلّ أكثر ما يميز ابتكار شركة آيريس الجديد في علوم النبات هو قدرته على دمج سمات نباتية متعددة في وقت واحد. ففي السابق، كان العلماء والمربون يستهدفون سمات فردية وهو ما أدى إلى معدلات تنبؤ منخفضة وغير كافية لإحداث دمج واحد فقط.

وقال جون كيبلر، الرئيس التنفيذي لشركة آيريس: " يمكن القول بأن هذه الإنجازات في علوم النبات تُدشن مرحلة فارقة وغير مسبوقة في مهمتنا المتمثلة بتأمين الطعام للعالم بشكل مستدام. اليوم، أصبح بإمكان آيريس دعم مزارعي المنتجات المعالَجة من خلال توفير حل موثوق ومجدي تجاريًا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية لعالمنا اليوم - في ثمار الطماطم وحدها، تُقدر قيمة ذلك بمليارات الدولارات سنويًا.

يسعدنا أن نكون في وضع يسمح لنا بتسويق هذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع، وكلنا حماس للتعاون مع علامات تجارية رائدة في مجال الإنتاج النباتي والتي تؤمن بقيمة حلولنا. بصفتنا شركة متخصصة تعتمد على التكنولوجيا وتركز على تسويق وتطوير الحلول التقنية الزراعية، فإن تطورات علوم النبات لدينا هي دليل قاطع على مكانة آيريس الرائدة عالميًا في مجال الزراعة "

نشرت آيريس براءة الاختراع الخاصة بتقنية الطعوم الجذرية تحت عنوان "مضاعفة الصيغ الصبغية للطماطم الهجينة متعددة الأنواع لتطوير طعوم جذرية مستقرة وخصبة". وأجري آخر بحث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST) في المملكة العربية السعودية، بقيادة الشريك المؤسس لشركة آيريس وعالم النباتات المعروف على مستوى العالم البروفيسور مارك تيستر. وقد طوّر البروفيسور تيستر أطروحته بناءً على بحث (أجراه مع طالبة الدكتوراه لديه آنذاك، إيفلين بايلس) حول أنواع قريبة وقادرة على التكيف من ثمار الطماطم تنمو على الوجوه الصخرية المواجهة للبحر في جزر غالاباغوس.

في ظل تأثيرات التغير المناخي وما يصاحبها من ارتفاع شديد لدرجات الحرارة وتضاؤل في موارد المياه العذبة، أصبحنا بحاجة ماسة لحلول زراعية مبتكرة تمكننا من التغلب على هذا الترابط القوي بين الغذاء والمياه والطاقة. ويكمن التحدي الأكبر في أن تأثيرات التغير المناخي على الزراعة العالمية تزداد يومًا بعد يوم، وسط تقديرات بضرورة زيادة الإنتاج الغذائي العالمي بنسبة 50٪ بحلول عام 2050 بهدف مجاراة معدلات الزيادة السكانية المتسارعة. لقد جاء ابتكار آيريس في الوقت المناسب تمامًا لإحداث نقلة نوعية في أساليب زراعة المحاصيل، والسماح بالزراعة المستدامة في البيئات التي لم تكن ملائمة للزراعة في السابق وحماية المزارعين من مخاطر فشل المحاصيل.

اليوم، تحتفل آيريس بوصول الطعوم الجذرية للطماطم الهجينة إلى الأسواق لتبرهن على فعالية تقنيتها والجدوى التجارية المحققة في تجارب الحقل المفتوح. وبالإضافة إلى شراكاتها مع اثنين من أكبر منتجي الطماطم في العالم، تعتزم شركة آيريس إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية في المستقبل. لقد تفوقت الطعوم الجذرية الهجينة التي طورتها شركة آيريس على أفضل البدائل المتاحة عبر مواسم محاصيل متعددة، وقد تجاوزت مبيعات الطعوم الجذرية للطماطم الهجينة بالفعل مليون وحدة.

ومن الجدير بالذكر أن السوق يلوح بأفق إيجابية للغاية؛ حيث يقدر سوق الطماطم المعالجة (بحسب بيانات 2023) بنحو 51.8 مليار دولار أمريكي مع إنتاج نحو 182 مليون طن سنويًا. وقد بدأت آيريس بقيادة البروفيسور تيستر بإجراء بحوث في مجموعات نباتية أخرى مثل الباذنجان والبطيخ والقرع، مع إمكانية زيادة النتائج التجارية وتحسين القدرة على التكيف بشكل كبير. ليس هناك حدود للفرص التي تتيحها آيريس في الأسواق، وهي بذلك قادرة على تغيير سبل العيش ليس فقط للمزارعين على مستوى العالم وإنما للمجتمعات التي يعملون فيها أيضًا.

من جهته، قال مارك تيستر، الشريك المؤسس لشركة آيريس والبروفيسور في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "على مدى مئات السنين، استثمر المزارعون وقتهم وأموالهم وأراضيهم في كل موسم زراعي على أمل أن يسمح الطقس - الذي لا يمكنهم السيطرة عليه – لمزارعهم بتحقيق الاستدامة المالية. في آيريس، بدأنا العمل على حل هذه المشكلة. لقد بذلنا عقود عدة من البحث والعمل الدؤوب للخروج بهذه التقنية غير المعدلة وراثيًا والحاصلة على براءة اختراع والتي أثبتت أنها مجدية تجاريًا، ولذلك فإننا على ثقة تامة بأن هذا الابتكار سيًحدث تحولًا في القطاع الزراعي على مستوى العالم. التأثير المحتمل يصعب تحديده كميًا "

تعد الطعوم الجذرية للطماطم الهجينة والقادرة على التكيف من آيريس جزءًا من منصة التكنولوجيا العميقة الشاملة للشركة، والتي تهدف إلى تعزيز الزراعة المستدامة في المناخات الحارة من خلال تقديم حلول جاهزة للدمج والتنفيذ.

تسعى شركة آيريس إلى دعم وتمكين التحول في العمليات الزراعية وتحسين هوامش الربح وتعزيز جودة الإنتاج بشكل مستدام. وقد حصدت الشركة جائزة ASABE AE50 المرموقة وجائزة ديفيدسون الممنوحة لأغطية البيوت الزجاجية SecondSky التي تمنع الإشعاع الحراري القريب من الأشعة تحت الحمراء، والذي من شأنه تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من 40٪، وتقليل استخدام المياه بنسبة 30٪، وزيادة الربحية بنسبة 28٪.

معلومات عن آيريس (المعروفة سابقًا باسم "ريدسي")

آيريس هي شركة رائدة عالميًا متخصصة بالتقنيات الزراعية المستدامة تعمل على تطوير الزراعة التجارية للمزارعين الذين يعتمدون على التقنيات المنخفضة إلى المتوسطة في المناخات الحارة على مستوى العالم. تسهم تقنياتها ذات الملكية المسجلة والمحمية ببراءة اختراع في تقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة تصل إلى 90٪. وتتمثل مهمة آيريس في المساهمة بتأمين الطعام للعالم بشكل مستدام.

تخدم آيريس سوقًا عالمية تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار، وتنتشر تقنيات الشركة عبر 13 دولة في خمس قارات - من إسبانيا إلى المملكة العربية السعودية - مع شراكات رفيعة المستوى مثل التعاون مع الشركة الزراعية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة سلال ومصنعي البلاستيك مثل أرماندو ألفاريز، وكريادو ولوبيز والأمير.

من خلال منتجات التقنيات الزراعية المناخية المستدامة سهلة النشر، بما في ذلك أغطية البيوت الزجاجية SecondSky الحائزة على جوائز، تتعامل منتجات آيريس مع التحديات الحقيقية والملحة بشكل متزايد والتي تنشأ عن الحرارة الشديدة وندرة المياه في الزراعة.

بفضل حلول آيريس المبتكرة، يمكن للمزارعين إطالة مواسمهم الزراعية وزيادة المحصول والربحية، إلى جانب توفير الموارد بشكل مستدام - مع تعزيز سلاسل الإمدادات الغذائية المحلية والإقليمية والعالمية.

يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.iyris.com

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