المنامة، مملكة البحرين: أعلنت "آوت سيستمز"، الشركة العالمية الرائدة في تطوير البرمجيات والتطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية، اليوم عن توفر منصة "آوت سيستمز" عالية الأداء ومنخفضة التعليمات البرمجية عبر منطقة خدمات أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (البحرين)، والتي تُعرف اختصاراً بمنطقة خدمات أمازون ويب سيرفيسز البحرين، لتتمكن بذلك من تحقيق تكامل أكبر مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز عبر السحابة الخاصة بـ"آوت سيستمز"، وتزويد عملائها في منطقة الشرق الأوسط بقدرات أكبر للتطوير والعمليات (DevOps)، والبيانات والتحليلات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي وغيرها من خدمات أمازون ويب سيرفيسز الأخرى عبر التطبيقات التي يتم تطويرها باستخدام المنصة.

وتتمتع منصة "آوت سيستمز" بمزايا متقدمة تمكن العملاء من تطوير تطبيقات مهمة قادرة على تعزيز تجربة المستخدم، وتسريع وتيرة الابتكار في أماكن العمل، فضلاً عن تحسين وتيرة العمليات التجارية. كما سيتيح توفر منصة "آوت سيستمز" في منطقة خدمات أمازون ويب سيرفيسز البحرين للعملاء فوائد إضافية تتمثل في تقليل وقت التأخر في استجابة الشبكة ومشاكل الأداء، بالإضافة إلى ميزة حفظ بيانات العملاء ضمن المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال رودريغو كاستيلو، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "آوت سيستمز": "نعيش في عالم يسوده التقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض، ويتعين على الشركات أن تتمتع بالمرونة والقدرة على التغيير والتطور لمواصلة قدرتها على المنافسة. وتتمثل مهمة "آوت سيستمز" في مساعدة هذه الشركات على تطوير أعمالها الرقمية من خلال تزويدها بمنصة تطوير تطبيقات تمتاز بمستويات عالية من السهولة والسرعة والأمان والموثوقية، وإن توفر هذه المنصة الآن في منطقة خدمات أمازون ويب سيرفيسز البحرين، سيزود العملاء في الشرق الأوسط بالإمكانيات المتقدمة لمنصة آوت سيستمز إلى جانب ما تتمتع به خدمات أمازون ويب سيرفيسز من إمكانيات كبيرة لتوسيع نطاق الأعمال".

ويأتي توفر منصة آوت سيستمز السحابية في منطقة خدمات أمازون ويب سيرفيسز البحرين في وقت يتوقع أن تصل فيه قيمة إنفاق حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تكنولوجيا المعلومات إلى 13.3 مليار دولار خلال العام 2022، بزيادة بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2021.

من جانبه، قال نايف العنزي، مدير القطاع الحكومي في منطقة البحرين لدى أمازون ويب سيرفيسز: "تتسابق الشركات والهيئات الحكومية نحو تبني جهود الرقمنة، وسيتيح التعاون بين أمازون ويب سيرفيسز و آوت سيستمز للمطورين في البحرين بناء تطبيقات حساسة بشكل أسرع باستخدام منصة آوت سيستمز. نتطلع قدماً للعمل مع شركائنا في آوت سيستمز، وتمكين مختلف المؤسسات بداية من الشركات الكبيرة وصولاً إلى الشركات الصغيرة، من بناء تطبيقات خاصة تساهم في تعزيز جهودهم لتحقيق التحول والتطور الرقمي".

وقد أسهمت شركة "آوت سيستمز" بدور أساسي في مساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وتمكينها من تعزيز جهود التحول والتطور الرقمي لديها. والآن، وبالاستفادة من القدرات المتنوعة التي توفرها منطقة خدمات أمازون ويب سيرفيسز البحرين، يمكن لهذه المؤسسات تطوير تطبيقات خاصة ستساهم في تطوير أعمالها والارتقاء بها في وقت قياسي، وقادرة على تلبية المتطلبات الصارمة للأمان والموثوقية والتوفر، فضلاً عن قدرتها على مواكبة نمو الأعمال في المستقبل، كما أنها قابلة للتحديث والتطوير كلما لزم الأمر.

ويأتي توفر منصة "آوت سيستمز" عبر خدمات أمازون ويب سيرفيسز في إطار اتفاقية تعاون استراتيجية تمتد لعدة سنوات بين كل من شركة آوت سيستمز وأمازون ويب سيرفيسز، والتي عادت بالفائدة على العملاء من الشركات من مختلف الأحجام والفئات. ويتيح هذا التعاون للشركات توفير الوقت والموارد وتكلفة إدارة البنية التحتية بشكل كبير، فضلاً عن ترقية الأجهزة والبرامج، لتقديم الأدوات الرقمية للمواطنين والعملاء والموظفين. وستعمل منصة آوت سيستمز عبر خدمات أمازون ويب سيرفيسز على تمكين المطورين من العمل مع العديد من الخدمات التي توفرها أمازون ويب سيرفيسز من خلال خدمة (OutSystems Forge) التي تمثل مستودعاً لنماذج الأكواد المفتوحة والتي يمكن إعادة استخدامها. وتمثل الإمكانات التقنية المتقدمة لمنصة آوت سيستمز مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمجة أدوات مساعدة هامة تساهم في تعزيز إنتاجية فرق العمل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة آوت سيستمز على خدمات أمازون ويب سيرفيسز.

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نبذة عن شركة "آوت سيستمز" (OutSystems)

تعتبر "آوت سيستمز" من الشركات العالمية الرائدة في تطوير البرمجيات التي تمتاز بالكفاءة والأداء العالي. وتعمل الشركة مع نخبة من العلامات التجارية المشهورة لتحويل أفكارهم الكبيرة إلى برامج تدفع أعمالهم وأفرادهم والعالم نحو المزيد من التقدم والنجاح. وتشمل شبكة أوت سيستمز أكثر من 600 ألف عضو، وأكثر من 400 شريك. كما توفر الشركة خدماتها للعملاء في 87 دولة وعبر أكثر من 22 قطاع ومجال صناعي. تعتبر منصة “آوت سيستمز” منخفضة التعليمات البرمجية هي المنصة الأولى والرائدة عالمياً والمعترف بها من قبل المحللين والمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وقادة الأعمال والمطورين في جميع أنحاء العالم.