دبي: أغلقت آوتسايزد، المنصة الرائدة للمواهب المرنة وقدرات العمل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط، جولة تمويل استثمارية من السلسلة "أ" بقيادة "نايف كابيتال"، شركة رأس المال الاستثماري الجنوب أفريقية. كما تضمّنت الجولة التمويلية استثمارات من العديد من مستثمري القطاع الخاص بما في ذلك أدريان درهام، مؤسس "مجموعة FNZ"، المنصة العالمية لإدارة الثروات.

تمكّن هذه الاستثمارات القيّمة منصة آوتسايزد من تعزيز مكانتها باعتبارها اللاعب الرائد في سوق المواهب المرنة حول العالم والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. ستعمل الشركة على تعزيز قدراتها التشغيلية بتنمية فريق المبيعات والهندسة، والتوسع في المناطق الحالية، وتسريع تطوير المنتجات لعملائها من المؤسسات وللمواهب المرنة على منصتها.

ربط أفضل المواهب المرنة المستقلة بالمؤسسات والشركات الاستشارية في الأسواق التي تشهد نمواً قوياً

منذ إطلاقها في عام 2016، شهدت آوتسايزد نمواً ملحوظاً على أساس سنوي، وأصبحت الآن قوة تحويلية مهمة في الاقتصاد المستقل عبر الأسواق التي تشهد نمواً قوياً في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط. من خلال منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفر الشركة للمؤسسات إمكانية الوصول إلى شبكة تضم 25,000 متخصص مستقل من الدرجة الأولى تم التحقق من قدراتهم وخبراتهم، وبالتالي إعادة تعريف حلول القوى العاملة المستقلة في السوق.

قبل آوتسايزد، ركّزت منصات المواهب في الأسواق النامية على الفرص قصيرة الأجل التي تستقطب المهارات المتوسطة. وباستثاء شركات التوظيف العريقة، لم يكن هناك مرجع تعتمد عليه المؤسسات للاستفادة من خبرات المهنيين المستقلين ذوي المهارات العالية. الآن، أصبح بإمكان المؤسسات اختيار مستشارين مستقلين والتعاقد معهم في غضون أيام، أو تجميع فرق كاملة لتنفيذ مشاريعها المهمة بسرعة.

تعليقاً على إغلاق جولة التمويل الاستثمارية، قال نكلاس ثيلاندر، المؤسس ورئيس التسويق آوتسايزد، قائلاً: "أصبحت آوتسايزيد، رغم تواجدها الحديث في السوق، شريكاً رئيسياً لعدد كبير من شركات الاستشارات الإدارية والمؤسسات الكبرى. سيغير هذا التمويل من قواعد اللعبة، ويمهد الطريق لحلول جديدة ومبتكرة لعملائنا والمواهب المرنة على منصتنا."

نايف كابيتال، صندوق رأس المال الاستثماري الرائد في أفريقيا، تقدّر فريق آوتسايزد واقتصاديات الوحدة وفرص النمو في السوق

كشفت شركة نايف كابيتال، المشهورة بسجلها غير المسبوق في دفع الشركات الأفريقية الناشئة ذات النمو المرتفع بدءاً من سلسلة التمويل "أ" إلى عمليات التخارج الناجحة، أن استثمارها في آوتسايزد هو أول استثمار من نوعه تبادر به الشركة من صندوقها الثالث.

علّق كيت فان زيل، الشريك المؤسس في نايف كابيتال: "نحن متحمسون للغاية لقيادة هذه الجولة الاستثمارية. لقد حازت آوتسايزد على انتباهنا بفضل اقتصاديات الوحدة الإيجابية والمتنامية ولتحقيقها جميع التوقعات السابقة، مما أثبت أن فريق الشركة قادر على التنفيذ وتحقيق أقصى فائدة من الفرص المواتية في السوق. سيأتي معظم النمو المستقبلي في سوق منصات العمل الحر العالمية من نفس المناطق الجغرافية وقطاعات السوق التي تعتبر فيها آوتسايزد شركة رائدة، لذا فهي بالتأكيد في وضع مثالي."

سيعزز التمويل من خطط النمو الطموحة ويدعم تنفيذها بالطرق الصحيحة

لدى آوتسايزد العديد من المنتجات الجديدة قيد التنفيذ، بما في ذلك وحدات جديدة لعملاء المؤسسات وخدمات للمهارات المرنة المستقلة.

يقول يوهان فان نيكيرك، الرئيس التنفيذي لشركة آوتسايزد: "إنّ دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عروض آوتسايزد وعملياتها الأساسية مستمر على قدم وساق، مما يعزز تجربة المستخدم لكل من العملاء والمواهب المرنة على منصتنا."

كما تلتزم آوتسايزد بتأدية دورها المهم في تشكيل مشهد القوى العاملة في المستقبل.

يختم يوهان فان نيكيرك حديثه بالقول: "قيمنا الأساسية - الشغف والنزاهة والشفافية - ليست مجرد كلمات بل مبادئ توجه فريقنا وطريقة تفاعله مع العملاء. نلتزم في آوتسايزد بإنشاء منظومة عادلة ومستدامة للمواهب المرنة في الأسواق التي تشهد نمواً قوياً. يؤكد هذا الاستثمار مصداقية رؤيتنا وقيمة طموحاتنا، ويمثل بداية لمستقبل حافل بالأفكار المبدعة والابتكار والازدهار."

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عن آوتسايزد

آوتسايزد منصة للمواهب حسب الطلب لكبار المهنيين المستقلين، مما يمكّن العملاء من المؤسسات الكبيرة والشركات الاستشارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط من الاستفادة نماذج القوى العاملة المرنة. مع فرق محلية مقرها في جنوب أفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والهند، تلتزم آوتسايزد بإنشاء منظومة عمل مستدام ومربحة لكل من العملاء والمواهب. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.outsize.com

عن نايف كابيتال

نايف كابيتال شركة رأس مال استثماري مقرها كيب تاون، جنوب أفريقيا. تعمل الشركة على تسريع نمو الشركات القائمة على الابتكار من خلال الاستفادة من المعرفة والشبكات والتمويل. تستثمر نايف كابيتال حالياً من صندوقها الثالث بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. ينصب التركيز على دعم توسع الشركات الناشئة ذات الروابط الأفريقية التي أظهرت توافقاً قوياً بين المنتج والسوق. يستثمر صندوق نايف كابيتال الثالث في المراحل التمويلية "أ" و "ب". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.knifecap.com