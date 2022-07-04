دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت "آندز"، الشركة الرائدة في حلول توصيل بدائل النيكوتين الإلكترونية وتقنيات التبغ المسخن، في سلسلة من الجلسات الحوارية إلى جانب عدد من أبرز صناع القرار في قطاع حلول توصيل النيكوتين، وذلك على هامش حضورها لفعاليات احد مؤتمرات الصناعة بدبي.

وشارك كل من محمد العقرباوي، مدير شؤون الشركات والاتصال في "آندز"؛ وفادي المعايطة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، في جلسات تطرقت لموضوعات بالغة الأهمية بما في ذلك حماية الشباب، ومطابقة المنتجات للمواصفات، وسبل تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وفي جلسة أدارها جون دن، المدير العام لجمعية صناعة السجائر الإلكترونية في المملكة المتحدة (UKVIA) والمدير التنفيذي في "دايفلين جروب كونسلتنج" Dyflin Group Consulting، تحدث فادي المعايطة عن دور شركات التبغ في قطاع السجائر الإلكترونية، والتحديات والفرص المستقبلية. وشارك في الجلسة أيضاً كل من عمر عبداللطيف المدير العام لدول الخليج في شركة فيليب موريس؛ وريبيكا هاينينغ، رئيس الشؤون الخارجية لدى شركة "بات" BAT الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا.

وفي جلسة أخرى شهدت مشاركة كلاً من ريبيكا هاينينغ وروبرت نعوس، مدير الشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا لدى شركة "ريلكس" RELX، سلّط محمد العقرباوي الضوء على أهمية التزام القطاع بمكافحة استهلاك الشباب لمنتجات النيكوتين؛ والتجارة غير المشروعة؛ من خلال تعميم مفهوم مطابقة المنتج للمواصفات. وفي آخر جلسات المؤتمر، أشار محمد العقرباوي الى أهمية توفر أطر عمل متوازنة لإدارة الشؤون المالية والتنظيمية للحد من التجارة غير المشروعة لحلول توصيل النيكوتين، فضلاً عن أهمية اتخاذ موقف موحد من كافة الأطراف المعنية بالقطاع لحماية الفئات المعرضة للخطر.

يذكر أن شركة "آندز" قد أطلقت مؤخراً مبادرة برنامج "حماية القاصرين"، والذي يعتبر ثمرة رؤيتها لحماية القاصرين من استخدام منتجات النيكوتين بكافة أشكاله. ويسلّط البرنامج الضوء على الحلول المتاحة؛ ورؤية "آندز" لحماية القصر وغير المدخنين من التعرض لحلول توصيل النيكوتين. وتكشف المبادرة أيضاً عن الخطوات الضرورية لمطابقة المنتج للمواصفات، والسبل المثلى لتغليفه، وممارسات التسويق المسؤولة، والممارسات المشروعة للتجارة والبيع بالتجزئة.

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