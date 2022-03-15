تسعى "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا" من مقرها الرئيسي في دولة الإمارات للوصول إلى نحو 140 مليون مدخن بالغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنحهم منتجات تنطوي على احتمالية تقليل الأضرار مقارنة بالسجائر التقليدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا"، الشركة الرائدة في قطاع منتجات توصيل النيكوتين البديلة وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مجموعة جديدة من المنتجات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتمتع "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا" بمكانة رائدة في قطاع حلول توصيل النيكوتين الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي إطار رؤيتها الرامية للتوسع في جميع الأسواق الخاضعة لقوانين ولوائح منتجات توصيل النيكوتين الإلكترونية خلال السنوات الخمس المقبلة، ستعمل "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا" من مقرها في دولة الإمارات على إطلاق أحدث التقنيات في هذا المجال بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق قال فادي المعايطة، المؤسس الشريك ورئيس شركة "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا": "في إطار التزامنا نحو دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وفي ضوء رسالة شركتنا، نعمل على منح المدخنين البالغين أنظمة حلول توصيل النيكوتين البديلة المتطورة والموثوقة سعياً لجعل المنطقة خالية من السجائر التقليدية. وكشركة رائدة في منتجات توصيل النيكوتين البديلة، نوصي جميع المدخنين البالغين بالإقلاع عن استخدام منتجات النيكوتين بكافة أشكاله. إلا أننا ندرك صعوبة هذه الخطوة بالنسبة للعديد من المدخنين البالغين، لذلك ننصحهم بالتحول نحو البدائل الأفضل والقائمة على الأبحاث العلمية والتجارب المخبرية المعتمدة عالميا والتي تنطوي على احتمالية تقليل الأضرار مقارنة بالسجائر التقليدية".

وتعتبر "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا" أول شركة في المنطقة لديها رسالة واضحة تركز على منح المدخنين البالغين أفضل البدائل للسجائر التقليدية وتنطوي على احتمالية تقليل الأضرار مقارنة بها. وتتبنى الشركة رؤية طموحة تتمحور حول تقديم منتجات مدعومة علمياً، وخاضعة للاختبارات من قبل مختبرات معتمدة عالمياً، وتمتثل بنسبة 100% للقوانين واللوائح المحلية، بهدف تشجيع المدخنين البالغين على إيقاف استخدام السجائر التقليدية، وصولاً لإقلاعهم عن كافة منتجات وأنواع التدخين بالكامل.

من جانبه قال جمال بشير المدير العام الاقليمي في شركة آندز الشرق الأوسط وأفريقيا: "باعتبارنا شركة إقليمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، نؤمن بأهمية تقديم بدائل موثوقة عن التدخين التقليدي لملايين المدخنين البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حرصنا على تقييم احتياجات وتفضيلات المدخنين البالغين تزامناً مع ضمان حماية الفئات الضعيفة على غرار الشباب والمدخنين البالغين وغير المدخنين من جميع أنواع التدخين. ولذلك، نستهدف من خلال حضورنا في دولة الإمارات لفهم احتياجات المدخنين البالغين مع الامتثال لكافة القوانين واللوائح المحلية. ولاشك أن دولة الإمارات تنفرد بتنوعها السكاني الكبير، ولذلك يسعدنا إطلاق منتجاتنا المبتكرة في أسواقها".

وتتمتع شركة "آندز" بحضور تجاري وتشغيلي واسع في المنطقة، وستستفيد من خبرتها الواسعة بالأسواق المحلية لتقديم أفضل أنظمة توصيل النيكوتين البديلة إلى المدخنين البالغين. وتؤمن الشركة بحتمية حماية الفئات الضعيفة على غرار القصَر، والمدخنين السابقين، وغير المدخنين، من التعرض لمنتجات النيكوتين، أو أي حملات تسويقية مضللة لهذه المنتجات.

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