تندرج الفعاليات ضمن سلسلة التميز الرقمي لشركة آلاين تكنولوجي قدم من خلالها خبراء طب الأسنان الترميمي محاضرات حضورية في مجالات تخصصهم.

شهدت الفعاليات التي أقيمت في كل من دبي وجدة والرياض والكويت حضور ومشاركة حوالي مئتي أخصائي في طب الأسنان في مجال طب الأسنان.

أقيمت الفعاليات التعليمية التي أجريت في دبي بالتعاون مع كاب (CAPP) المزود الإقليمي للفعاليات والورشات التدريبية، وتمحورت حول برامج التعليم الطبي المستمر (CME) وبرامج التطوير المهني المستمر (CPD) في مجال طب الأسنان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أوضحت شركة https://www.aligntech.com/ آلاين تكنولوجي المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمزNASDAQ:ALGN مدى فعالية سلسلة الفعاليات التعليمية الشاملة التي نظمتها في منطقة الشرق الأوسط، و وأكدت على اسهامها في تعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية في مجال طب الأسنان والارتقاء بالرعاية المقدمة للمرضى، ويعود هذا لكون آلاين تكنولوجي شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة الطبية المتخصصة في تصميم وتصنيع وتسويق نظام التقويم الشفاف للأسنان Invisalign® ، والماسحات الضوئية الرقمية الفموية iTero™ ، وبرمجيات شركة "إكسوكاد" للتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب -exocad™ CAD / CAM ، للتقويم الرقمي للأسنان وطب الأسنان الترميمي.

تندرج الفعاليات التعليمية الأربعة التي أقيمت على التوالي مؤخراً في كل من إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، ومدينتي جدة والرياض، بالمملكة العربية السعودية، - ضمن سلسلة التميز الرقمي لشركة آلاين تكنولوجي تحت شعار:"من الرؤية الرقمية إلى الواقع الرقمي، طريق النجاح في مجال طب الأسنان الترميمي"، وتم توسيع نطاقها هذا العام لتشمل السوق الكويتية أيضاً.

وشهدت الفعاليات التعليمية المتخصصة حضور ومشاركة حوالي مئتي أخصائي في طب الأسنان، بما في ذلك أطباء الأسنان العامين (الممارسين العامين)، وأطباء الأسنان المتخصصين في ترميم الأسنان، وأخصائيي زراعة الأسنان، والمتخصصين في طب الأسنان التجميلي، وأخصائيي التعويضات السنية وغيرهم.

تم التركيز خلال العروض التقديمية التعليمية التي قدّمها كل من الدكتور إنغو باريسيل ، طبيب الأسنان ورئيس الجمعية الألمانية للماسحات الضوئية الفموية الرقمية (DGDOA) و الدكتورhttps://www.linkedin.com/in/luis-ilzarbe-65429250/?originalSubdomain=es لويس إلزاربي - أستاذ في الجامعة الكاثوليكية في فالنسيا بإسبانيا ورئيس شعبة الماجستير في طب الأسنان التجميلي بجامعة التكنولوجيا في لاس بالماس دي جران كناريا- على أهمية العلاج الرقمي الشامل في تحسين كل من كفاءة العلاج، وتعزيز سير العمل، وتجربة المريض.

إذ تُبرز سلسلة التميز الرقمي التي تقدمها آلاين تكنولوجي التزامها بمشاركة المعرفة ودعم التعليم المستمر، للوصول إلى فهم أعمق لطب الأسنان الترميمي الرقمي، وتمكين متخصصي طب الأسنان من تطوير استراتيجياتهم الرقمية المدعومة بالماسحات الضوئية الفموية iTero™ بمساعدة منصة آلاين الرقمية (Align Digital Platform™).

وتعليقاً على المبادرة قال أنجيلو مورا، المدير العام لشركة آلاين تكنولوجي في الشرق الأوسط: " تسير آلاين تكنولوجي بخطى ثابتة نحو تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير حلول تمكّن أطباء ترميم الأسنان من تحقيق نتائج سريرية متميزة، وتعزيز كفاءتهم وتطورهم، والارتقاء بتجربة المريض بشكل عام." وأضاف:" تم تصميم الماسح الضوئي الفموي iTero™ في الأصل كماسح ضوئي ترميمي، وقد تطور على مدى عقدين من الزمن، عبر تراكم الخبرة من خلال 15 مليون عملية مسح للحالات الترميمية أجريت حول العالم،1 ويعد iTero مساهماً أساسياً في توفير تجارب عمل سلسة وشاملة عبر منصة آلاين الرقمية (Align Digital Platform™)، كما يؤكد تعاوننا مع المنظمات المرموقة في المنطقة، كالجمعية السعودية لطب الأسنان وCAPP، والدعم المقدم من جمعية أطباء الأسنان الكويتية، على التزامنا الراسخ بتطوير التميز في طب الأسنان".

وعلق الدكتور باريسيل قائلا: "إن تقديم ورش تدريبية مخصصة لأطباء الأسنان في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا يؤدي إلى تعزيز مهاراتهم المهنية فحسب، بل يفتح أمامهم الباب لتبّني النهج الرقمي أولا في طب الأسنان الترميمي ثم الأساليب الأخرى ، كما يتيح الماسح الضوئي الفموي الرقمي iTero™ لأطباء الأسنان إمكانية تصور نتائج العلاج السريري ومراقبتها بدقة والتنبؤ بها، مما يؤدي بدوره إلى نتائج أفضل للمرضى.

ومع تطور التكنولوجيا، يتطور التعليم والتدريب، الأمر الذي يتيح لأطباء الأسنان في جميع أنحاء الشرق الأوسط مواكبة وقيادة الابتكارات في هذا المجال".

هذا وتتصدر آلاين تكنولوجي مساعي رقمنة ممارسات طب الأسنان، لتزويد أطباء الأسنان بتكنولوجيا متطورة تقدم نتائج دقيقة مثبتة علمياً من خلال تصاميم عالية الجودة للماسحات الضوئية الفموية iTero™ التي تمكّن الأطباء من تقديم رعاية سريرية عالية المستوى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع ممارساتهم، بالإضافة لتعزيز تفاعل المرضى في التجربة العلاجية.

كما تواصل آلاين تكنولوجي دعم طب الأسنان الترميمي وتقديم أفضل ممارسات الرقمنة المبتكرة من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي السادس والثلاثون لطب الأسنان ConfEx ، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول مجموعة آلاين تكنولوجي:

تتولى شركة آلاين تكنولوجي تصميم وتصنيع وتوفير نظام تقويم الأسنان Invisalign، والذي يُعد نظام التقويم الشفاف الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم، والماسحات الضوئية الرقمية لداخل الفم iTero، فضلاً عن توفير الخدمات ذات الصلة بتلك المنتجات، وبرمجيات شركة إكسوكاد للتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب. وتعزز هذه التقنيات جودة العمليات الرقمية لتقويم الأسنان وعلاجها، لأكثر من 247 ألف طبيب من عملاء الشركة، بهدف الارتقاء بالنتائج النهائية للمرضى وتوفير الفرصة للوصول إلى أكثر من 500 مليون مريض في جميع أنحاء العالم. وساعدت الشركة على مدى 26 عاما الأطباء في علاج أكثر من 1.7 مليون مريض باستخدام نظام Invisalign، كما تستمر بريادتها في مسيرة تطور الخدمات الرقمية للأسنان من خلال منصات آلاين الرقمية، المجموعة المتكاملة من التقنيات والخدمات الرائدة والمملوكة للشركة، والتي يتم تقديمها باعتبارها حلاً سلساً وشاملاً للمرضى وأطباء تقويم الأسنان وممارسي طب الأسنان العام والمختبرات وشركاء القطاع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aligntech.com.