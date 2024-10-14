أبوظبي: أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تجديد وتمديد إتفاقية الرعاية مع "آفاتريد"، وسيط التداول عبر الإنترنت متعدد الجنسيات الحائز على جوائز. وسيستمر أفاتريد كأحد الشركاء الرئيسيين لدوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي 2024/25.

ويعرف "أفاتريد" بمجموعته الشاملة من المنتجات والخدمات المالية، وهو ملتزم بتمكين المستثمرين الجدد وذوي الخبرة من التداول بثقة. وتواصل الشركة مهمتها لتعزيز خبرات ومهارات جميع المتداولين من خلال تقديم منصات تداول متطورة ومجموعة متنوعة من الموارد التجارية والتعليمية ودعم العملاء الشامل.

ويمثل تجديد اتفاقية الرعاية استمرارًا لجهود رابطة المحترفين الإماراتية في العمل بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع الشركاء والمعلنين، بالإضافة إلى متابعة خطتها الإستراتيجية 2020-2030 من خلال التركيز على فرص الاستثمار والنهوض بالمسابقات الاحترافية وتحقيق فوائد كبيرة، وتعزيز تقدم الرياضة من أجل تحسين مجتمع كرة القدم في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.

ومن جانبه، عبر مصعب المرزوقي، مدير إدارة الدعم المؤسسي برابطة المحترفين الإماراتية، عن سعادته بتجديد الشراكة مع "آفاتريد"، وهو مؤشر واضح على مدى الهدف التسويقي والترويجي لرابطة المحترفين الإماراتية المتمثل في الانخراط في أنشطة ناجحة وشراكات حديثة.

وتابع أن رابطة المحترفين الإماراتية ستعمل مع شركائها لتعزيز الوعي بالتداول عبر الإنترنت بين الأندية المحترفة، وكذلك لضمان استثمارات آمنة وفعالة في هذه الصناعة المتنامية باستمرار.

وبدوره، قال فادي أبوراس، المدير التنفيذي لشركة آفاتريد "يسعدنا تجديد شراكتنا الإستراتيجية مع رابطة المحترفين الإماراتية. لقد منحنا العمل جنبًا إلى جنب مع الرابطة فرصة مثالية لعرض ميزات "أفاتريد" في السوق والقيمة الهائلة التي يمكن أن تخلقها بين الجمهور، من خلال تقنياتنا المتطورة ومنصات التداول سهلة الاستخدام والوضع التنظيمي القوي داخل دولة الإمارات العربية وعبر العديد من المؤسسات العالمية البارزة، بما في ذلك أوروبا وأستراليا واليابان. نريد مواصلة العمل بشكل وثيق مع رابطة المحترفين لتثقيف وإعلام عملائنا حول تجربتنا التجارية السلسة والمشاركة في التوسع المستمر للدوري وقصة النجاح".

حول آفاتريد

آفاتريد هي وسيط تداول رائد عبر الإنترنت حائز على العديد من الجوائز. وهو يدعم المستثمرين من جميع الأنواع من خلال مجموعة من المنصات، بما في ذلك MT4/5، وتطبيق AvaTrademobile، وWebTrader، وAvaOptions، وغيرها.

يستفيد المتداولون من فروق الأسعار الضيقة، ومدير الحساب الشخصي، والدعم متعدد اللغات، وأكثر من 1000 أداة، وأدوات إدارة المخاطر الرائدة في السوق مثل AvaProtect، إلى جانب الوصول إلى السوق في الوقت الفعلي والتنفيذ الفوري. يتم فصل الحسابات بشكل كامل، ويتم تشفير المعاملات بالكامل.

وتتواجد آفاتريد في الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وأبو ظبي وجزر فيرجن البريطانية، بينما تتمتع بحضور قوي في كندا من خلال شراكة مع Friedberg Direct، عضو منظمة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية.

تخضع شركة آفاتريد للتنظيم من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) بموجب تصريح الخدمات المالية رقم 190018 في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM). ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطر عالية وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.

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