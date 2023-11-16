تسلط ابتكارات الاستدامة والنماذج الصناعية القائمة على الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الصناعية وتكامل المنتجات الجديدة الضوء على أحدث الإمكانيات في برمجيات آسبن وان®

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت آسبن تكنولوجي، (رمزها في ناسداك: AZPN)، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات الصناعية، اليوم عن طرح وتوفير إمكانيات جديدة للارتقاء بتحقيق الأداء والاستدامة في برمجيات آسبن وان® - aspenONE® ، وهي مجموعة الحلول التي تقدمها الشركة لتعزيز إدارة الأصول التي تشمل التصميم وعمليات التشغيل والصيانة. تم تصميم هذه الحلول الجديدة لتسريع تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي للعملاء، ولمساعدة العملاء على تحقيق مستويات متقدمة من التميّز التشغيلي، وتعمل على تطوير مبادرات صافي انبعاثات صفرية، وتمكين المهندسين من استخدام الذكاء الاصطناعي المعزز، وتحسين صحة الأصول والأداء التشعيلي، وتمكين العملاء من تحقيق نظام متكامل لإدارة بيانات الشركة وغيرها الكثير.

وفي معرض حديثها عن الخطوة، قالت رشا حسنين، الرئيس التنفيذي لقسم المنتجات والاستدامة لدى آسبن تكنولوجي: "تلتزم آسبن تكنولوجي بتقديم ابتكارات جديدة لعملائنا وتعمل على تطوير الحلول لسد الفجوة بين التكنولوجيا المتوفرة اليوم وما هو مطلوب لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. يعد تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة عبر العمليات أمراً بالغ الأهمية، وتساعد الإمكانيات الجديدة العملاء في التغلب على هذه التحديات".

تساهم التحديثات الجديدة في برمجيات آسبن وان® في مساعدة العملاء على تطوير وتنفيذ حلول استدامة موثوقة ومؤثرة بسرعة أكبر. وتتيح التحديثات أيضاً للعملاء الحصول على رؤى مستندة إلى البيانات التشغيلية من جميع أنحاء الشركة، مما يؤدي إلى تقليل أوجه القصور وتعزيز الأداء التشغيلي. ومن أهم التحديثات الجديدة مجموعة موسعة من النماذج التي تتضمن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من عمليات التكامل التي توفر وصولاً شاملاً إلى بيانات التكنولوجيا التشغيلية.

نماذج الاستدامة مع الذكاء الاصطناعي الصناعي

مع تقدم العملاء نحو تحقيق أهدافهم ذات صافي انبعاثات صفرية، فإن القدرة على ضمان الدقة في حلول الاستدامة ومعالجة التحديات المعقدة أمر بالغ الأهمية. تعالج إمكانيات آسبن تكنولوجي في مجال النمذجة هذه التحديات من خلال تحديثات جديدة وموسعة، بما في ذلك:

تحتوي مكتبة آسبن تكنولوجي الآن على أمثلة عن نماذج الاستدامة، وتتضمن أكثر من 140 خياراً لتسريع وقت وصول العمليات والتقنيات الجديدة إلى السوق. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي الصناعي، تساعد النماذج في التغلب على عوائق التنفيذ أمام مشاريع الاستدامة ودفع عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمارات.

تعمل النماذج الجديدة عالية الدقة على تعزيز دقة نماذج احتجاز الهيدروجين والكربون، وتمتد من التصميم إلى العمليات، وتعيد المعايرة بناءً على ظروف العملية المتغيرة.

يتوفر الآن دعم مبادرات الهيدروجين الأخضر من خلال نماذج المحلل الكهربائي المبتكرة التي تساعد على ضمان التشغيل الآمن للمعدات الرئيسية.

الإدارة المتكاملة لبيانات الشركة

تعد الإستراتيجية الشاملة لإدارة البيانات هي حجر الأساس لضمان تحقيق رحلة تحول رقمي ناجحة. ويحتاج العملاء إلى توفير المرونة وقابلية التوسع للوصول إلى كميات هائلة من البيانات التي يتم إنشاؤها في جميع أنحاء شركاتهم وتحليلها. وللمساعدة بشكل أكبر في تحقيق ذلك، أصبحت برمجيات آسبن وان الآن تحتوي على عمليات متكاملة جديدة، وتساعد العملاء على إدارة تجميع بيانات التكنولوجيا التشغيلية للشركة بصورة مركزية، بما في ذلك:

"آسبن تك إنميشن™ - AspenTech Inmation™": أصبح نظام إدارة البيانات المركزي للشركة الآن متصلاً بصورة أكثر سلاسة ومرونة بحل "آسبن إنفو بلس.21® - Aspen InfoPlus.21®," وحل تصور البيانات "آسبن وان بروسيس إكسبلورر™ - aspenONE Process Explorer™" لتحديد أوجه القصور والعقبات وتحديات الإنتاج عبر الشركة بسهولة أكبر.

يتضمن حل آسبن تكنولوجي لإدارة أداء الأصول "آسبن إم تيل® - Aspen Mtell®" تكاملًا مبتكراً مع رؤى آسبن تكنولوجي التشغيلية™ - AspenTech Operational Insights™" التي توفر لوحات معلومات قابلة للتهئية ولتوجيه الإستراتيجية وتحسين تخصيص الموارد وتعزيز الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر حل "آسبن تك إنميشن™ - AspenTech Inmation™" لحل "آسبن إم تيل® - Aspen Mtell®" اتصالاً وثيقاً لتكامل سريع مع مصادر بيانات متعددة وكبيرة الحجم لتعزيز إدارة أداء الأصول وبرامج تعزيز موثوقية العملاء.

وبدوره قال بيتر رينولدز، محلل أول بمجموعة ARC الاستشارية: "يُعد الإصدار الجديد من برمجيات آسبن وان الخاص بشركة آسبن تكنولوجي ابتكاراً مذهلاً، حيث يقوم بتحسينات برمجية متعددة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتم تصميمه خصيصاً لمساعدة العملاء العاملين في القطاع الصناعي في سبيل تحقيق التميّز التشغيلي. يمكن لعملاء آسبن تكنولوجي الآن استخدام برامج التسوية والمحاسبة الخاصة بهم لتتبع انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى المصنع بدقة وباستمرار للحد من بصمتهم الكربونية. وعلاوة على ذلك، فإن الإمكانيات الموجودة في هذا الإصدار تسهّل التقدم في تحقيق مبادرات الاستدامة من خلال نماذج احتجاز الكربون والهيدروجين وإعادة تدوير البطاريات وغيرها".

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حول أسبن تكنولوجي

إن آسبن تكنولوجي هي شركة عالمية رائدة تساعد الصناعات في طليعة التحدي المزدوج العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الموارد من السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة وبطريقة أكثر ربحية و استدامة. تعالج حلول "آسبن تكنولوجي" البيئات المعقدة التي من الضروري تحسين دورة حياة تصميم الأصول وتشغيلها وصيانتها. من خلال مزيجنا الفريد من الخبرة والابتكار عميق المجال، يمكن للعملاء في الصناعات كثيفة رأس المال تشغيل أصولهم أكثر أماناً و استدامة وأطول وأسرع لتحسين تميزهم التشغيلي.