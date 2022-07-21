تم توقيع عقد هام مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الغازات الصناعية

جاء دخول إلى السوق اليوناني بعد التوسع الأخير في بولندا ، مع المزيد من التوسع الأوروبي الوشيك

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: آروو لابس، شركة التكنولوجيا الواقعة في الإمارات العربية المتحدة والتي توحد العاملين في الخطوط الأمامية بإستخدام محركات سير العمل الرقمية.

تُعلن آرو لابس عن دخولها إلى السوق اليونانية من خلال توقيع عقد جديد بغاية الأهمية مع إحدى أكبر شركات تصنيع الغاز الصناعي في العالم.

يعد دخول السوق والعقد الذي تم توقيعه، أحدث الخطوات في توسيع آرو لابس لحلول برمجيات SaaS الخاصة بمؤسستها الرائدة لتحسين سير عمل الموظفين عن بُعد إلى السوق الأوروبية الأوسع ، بعد البدء بشراكات جديدة في بولندا. وتتوقع آرو لابس توسع أكبر في المستقبل القريب إلى الأسواق الأوروبية بما في ذلك إيطاليا ورومانيا وتركيا.

بناءً على موقعها القوي في السوق، في قطاعات الاتصالات والبحرية والخدمات اللوجستية - حيث يشمل العملاء شبكة البحرين "Bnet" و Dubai Ports World - يعد العقد دليلاً آخر على زخم نمو آرو لابس. هذه الشراكة الأخيرة هي دخول الشركة في قطاع تصنيع وتوريد الغاز الصناعي.

ستدعم آرو لابس عمليات مصنّعي الغاز في اليونان من خلال منصة إدارة سير العمل المتطورة MIMS. تشمل الحلول لتحسين الأداء في الخدمات الهندسية للعميل ومجالات أعمال الامتثال من خلال مجموعة تحسين MIMS المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحرك إدارة سير العمل وإدارة الأصول والواجبات وإدارة أوامر العمل ووحدات مراقبة SLA.

مع وجود الآلاف من العاملين في الخطوط الأمامية حتى الآن، الذين يعملون على منصة MIMS ، والنمو المتوقع في النسبة المئوية ، تواصل آرو لابس حل مشكلة الإنقطاع بين العمل في الخطوط الأمامية والمكتب الخلفي. تتمتع MIMS بسجل حافل من زيادة الإنتاجية والكفاءة والدقة للعاملين في الخطوط الأمامية والنشاط الذي يؤدونه. في المتوسط ، يمكن للعملاء الذين يستخدمون حلول برامج آرو لابس تقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 20٪ وزيادة إنتاجية الموظفين بنسبة 30٪.

وقد علّق رامي درويش - الرئيس التنفيذي لآرو لابس –:"نمونا الحالي قوي للغاية ، ويسعدنا دخول السوق اليونانية بالعمل مع شركة رائدة عالمية أخرى. تساعد حلول سيرعمل MIMS الخاصة بنا الشركات ذات العمليات المعقدة للغاية على تبسيط النشاط وتحقيق الكفاءة المثلى.

"إن إضافة تصنيع الغاز الصناعي وتوريده إلى قائمة القطاعات التي نقدمها يوضح كيف أن حلول برامج سير العمل وإدارة الأصول لدينا قابلة للتكيف مع العديد من بيئات العمل المختلفة. اليونان هي السوق الأوروبية الثانية التي دخلناها ، ونتطلع إلى زيادة بصمتنا الجغرافية مع عميلنا العالمي الجديد ".

هذا العقد الجديد هو أحدث علاقة تجارية متعددة الجنسيات من قبل آرو لابس. أعلنت الشركة في نوفمبر من العام الماضي عن شراكة مع مجموعة BMB المزود لحلول تقنية المعلومات المصنوعة حسب الطلب ، والتي تعمل مع 3000 شركة من الشركات الرائدة في العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

يتم دعم آرو لابس من قبل العديد من المستثمرين الدوليين والإقليميين ، بما في ذلك المصادقة الأخيرة على تمويل الشركة من الفئة أ بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي من قبل المستثمر الأمريكي الشهير Tim Draper - والتي كانت واحدة من أولى استثمارات السيد Draper في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

#بياناتشركات

- انتهى -