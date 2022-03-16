الإعلان عن إطلاق منفذ التجزئة في معرض أسبوع الصلب على هامش إكسبو 2020 دبي

دبي – الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "آركيلور ميتال نيبون ستيل إنديا"، المشروع المشترك بين أكبر شركتين مصنعتين للصلب في العالم، وهما "آركيلور ميتال" و "نيبون ستيل"، عن افتتاح أول منفذ للبيع بالتجزئة في المنطقة الحرة بجبل علي، في إطار استراتيجيتها للتوسع في الشرق الأوسط.

وسيكون الهايبرمارت الجديد عبارة عن منصة متكاملة لأنشطة التجزئة والتجارة والتسليم لمختلف درجات الصلب التي تحتاج إليها قطاعات عديدة في مجموعة واسعة من أنشطة التصنيع، بما في ذلك الإنتاج من الجهات المصنّعة والسلع الهندسية ومكونات السيارات. ويمثل قسم الهايبرمارت حالياً 20% من إجمالي إيرادات الشركة. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30% في ظل استمرار خطط التوسع لشبكة منافذها.

وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح معرض "أسبوع الصلب" يوم الجمعة الماضي في الجناح الهندي على هامش إكسبو 2020 دبي، حيث يهدف هذا الحدث الذي يستمر أسبوعاً إلى تسليط الضوء على خبرة قطاع الصلب الهندي، وعرض مجموعة من الفرص، إضافة إلى إبراز إمكانيات التعاون في مختلف مجالات الأعمال.

حضر افتتاح المعرض وفد من وزارة الصلب الهندية، ترأسه رام تشاندرا براساد سينغ، الوزير الفخري لاتحاد صناعة الصلب الهندي، ورافقه عدد من كبار مسؤولي الاتحاد، وشخصيات أخرى تمثل اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.

وعند إطلاق الهايبرمارت، قال ديليب أومين، الرئيس التنفيذي لشركة "آركيلور ميتال نيبون ستيل إنديا" ورئيس اتحاد صناعة الصلب الهندي "يشهد سوق الشرق الأوسط نمواً كبيراً، ويسعدنا الانضمام إلى مسيرة المنطقة لنسهم معها في تحقيق التنمية، كما نفخر بمجموعتنا المتميزة من منتجات الصلب، وتقديم خدماتنا لدعم تطوير البنية التحتية والأنشطة الصناعية في هذه المنطقة المهمة من العالم، لتأكيد التزامنا إزاء تطورها المتواصل".

وأضاف: "بفضل افتتاح المنفذ الجديد، سيكون بمقدور الشركات الإقليمية الوصول مباشرة إلى مجموعة من منتجات الصلب حسب الطلب، وفق أفضل معايير الجودة، والتي ستكون مدعومة بالقيمة مع الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة. إن افتتاح منفذنا الجديد يعدّ خطوة مهمة ستمكننا من تقديم حلول الصلب وتوفير قيمة

مضافة للمنطقة، في إطار مساعينا المستمرة لخدمة عملائنا، وضمان حصولهم على منتجات صلب أكثر ذكاءً، لنعمل سوياً على تحقيق التنمية المستدامة نحو عالم أفضل للجميع".

ويوجد المنفذ الجديد في المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا جنوب"، وسيتيح للعملاء الوصول السهل لمنتجات الصلب عالية الجودة، وتحديداً للشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال في الإمارات والشرق الأوسط، والتي ستستفيد من الحصول على طلباتها المحددة، ومجموعة واسعة من منتجات الصلب من خلال الهايبرمارت.

وأعلنت "آركيلور ميتال نيبون ستيل إنديا" خلال هذه المناسبة أيضاً عن استراتيجية توسع تعاونية ومبادرات أخرى لمنطقة الشرق الأوسط، في دلالة تجسد مساعيها الرامية لتكون شريكاً ملتزماً بنمو الشرق الأوسط، تماشياً مع التزام الهند طويل الأجل تجاه المنطقة.

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كرامات سيد

شركة "آركيلور ميتال نيبون ستيل إنديا"

البريد الإلكتروني.: Karamath.Syed@amns.in

نبذة عن "آركيلور ميتال نيبون ستيل إنديا"

تعد "آركيلور ميتال نيبون ستيل إنديا" مشروعاً مشتركاً يجمع بين "آركيلور ميتال" و "نيبون ستيل"، أكبر شركتين مصنعتين للصلب في العالم. وبصفتها الشركة الرائدة في إنتاج الصلب الكربوني المسطح المتكامل، تصل قدرتها الإنتاجية من الصلب الخام إلى 9 ملايين طن تقريباً سنوياً. وتنتج مجموعة كاملة ومتنوعة من منتجات الصلب المسطحة، بما في ذلك الفولاذ عالي القيمة، وتبلغ طاقتها التصنيعية 20 مليون طن، ويغطي نطاق انتشارها الجغرافي كلاً من الهند وإندونيسيا ودبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.