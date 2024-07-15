الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عن افتتاح مقرٍ إقليميٍ رئيسي جديدٍ لها في مركز الملك عبد الله المالي، وذلك بحضور معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وجاوتام كريشنا ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد).

وكان في استقبال السادة الضيوف كلاً من توماس كوروفيلا، الشريك الاداري في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند، وريّان النصيان، أول شريك سعودي في الشركة والذي يتولى قيادة عملياتها في المملكة العربية السعودية، والدكتور ريموند خوري، شريك ورئيس قسم ممارسات القطاع العام في المنطقة.

وتضمن حفل الافتتاح مراسم قص شريط الافتتاح، ثم جولة في أرجاء المكتب الجديد.

وهنأ معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح شركة آرثر دي ليتل، بمناسبة افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض، وأكد على أهمية التزام الشركة المستمر تجاه السوق السعودي. وأعرب عن تطلعه لأن يكون المكتب الجديد منصةً للنجاح المشترك والمتبادل، وأن يوفر بيئة مثالية للتعاون الوثيق بين المستأجرين المتعددي التخصصات في مركز الملك عبد الله المالي.

و قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند في حديثه عن التزام شركة آرثر دي ليتل بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الحلول المبتكرة ودعم استراتيجياتها التنموية: "يُمثل افتتاح مكتبنا الجديد في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الاقتصادي والنمو في المملكة العربية السعودية. ونتقدم بالشكر لكلٍ من معالي وزير الاستثمار، والرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله المالي على زيارتهما".

نبذة عن آرثر دي ليتل:

لا تزال شركة "آرثر دي ليتل" في طليعة الابتكار منذ عام 1886. وتتمتع بسمعة عالمية مرموقة كشركة استشارات رائدة في ربط الإستراتيجية والابتكار والتحول عبر مختلف القطاعات التي تقودها التكنولوجيا. وتعمل الشركة على مساعدة عملائها على التحول من خلال تغيير منظومات الأعمال للكشف عن فرص نمو جديدة. وتمكّن الشركة عملائها من بناء قدرات الابتكار وإحداث تحولات إيجابية في مؤسساتهم. ويتمتع مستشارو الشركة بخبرة عملية قوية عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى معرفة ممتازة بالاتجاهات والتحولات الرئيسية في الأسواق. وتتواجد شركة آرثر دي ليتل في أهم مراكز الأعمال حول العالم. وتفخر الشركة بتقديم خدماتها لمعظم الشركات المدرجة في قائمة مجلة فورتشن "Fortune 1000" بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى ومؤسسات القطاع العام.

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