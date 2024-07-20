دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن رجل الأعمال البارز في قطاع التجزئة رازا بيج بعد غياب اعلامي دام عامين، عن إطلاق منصة "آرت فاي" المتخصصة في الفنون، حيث تمتاز بقدرتها على الجمع بين أشكال الفنون التقليدية والرقمية الحديثة، وتهدف المنصة الجديدة إلى إتاحة الفرصة أمام الجمهور والهواة لاقتناء تشكيلة متنوعة من الأعمال الفنية. ويأتي إطلاق المنصة التي تأسست على يد رازا بيج بالتعاون مع آصف كمال وعلي رازا بيج بالتزامن مع اقتراب انطلاق فعالية "الرموز المميزة" (TGE) التي ستقام في 17 يونيو الجاري بدبي، حيث تستعد المنصة من خلاله لتغيير قواعد الاستثمار في الفن التقليدي، وتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع، من خلال جعل الفن في متناول الجمهور.

وفي هذا الإطار، أكد رازا بيج الذي يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في قطاع البيع بالتجزئة، أن المنصة الجديدة تسعى إلى إحداث تحول جذري في سوق الفن، من خلال استخدام تقنية البلوك تشين المتطورة، وجعل الأعمال الفنية القيمة في متناول الجمهور العالمي. وقال: "على مدار الزمن شكل الفن صناعة مربحة، وهو ما حفز الجمهور على اقتناء الأعمال الفنية. ونسعى من خلال منصة "آرت فاي" إلى تغيير طريقة تفاعل الناس مع الفن على اختلاف أشكاله، وجعلها أسهل، من خلال الدمج بين الفن التقليدي والتكنولوجيا الحديثة"، منوهاً إلى أن المنصة لا تبيع الفن فقط وإنما تعمل أيضاً على خلق تجارب استثنائية جديدة تساهم في رفع مستوى الشغف لدى المستثمرين والجمهور وتحفيزهم على اقتناء الأعمال الفنية بسهولة". وأضاف: "تمتاز المنصة بقدرتها على تغيير طريقة تفاعل الناس مع الفن، من خلال توفيرها لمجموعة من الحلول المبتكرة، حيث تستفيد في تقنيات عملها من إمكانيات دبي وقدرتها العالية على المزج بين التقاليد والابتكار، ما جعلها الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل، وأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي".

وعبر بيج الذي يُعد من جامعي الأعمال الفنية المخضرمين، عن سعادته لكونه جزءاً من منصة "آرت فاي". وواصل: "عملنا على مدار عامين كاملين على صياغة رؤية المنصة وأهدافها النوعية، حيث تمكنا من خلالها عن التعبير عن شغفنا بالفن وخبرتنا الطويلة في قطاع البيع بالتجزئة"، لافتاً إلى إيمانه بقدرة المنصة التي تستعد للمشاركة في فعاليات "إطلاق الرموز المميزة" (TGE) على إحداث قفزة نوعية في سوق الفن من خلال اعتمادها على تقنيات البلوك تشين المتطورة. وتابع: "نستعد للمشاركة في حدث عالمي، سنلمس من خلاله قدرات المنصة وتأثيراتها في سوق الفن، وما يشهده من تحولات بارزة في ظل انتشار أدوات الرقمنة".

وعلى مدار العامين الماضيين، أبرمت "آرت فاي" العديد من الشراكات مع نخبة من الفنانين المعروفين عالمياً، ومن أبرزهم الممثل الهندي سلمان خان، والفنان البريطاني المقيم في دبي ساشا جيفري، الذي حطم الرقم القياسي بلوحته "رحلة الإنسانية"، وغيرهما الكثير، وذلك بهدف بيع أعمالهم الفنية وجعلها في متناول الجمهور وعشاق الفنون.

لمزيد من المعلومات حول "آرت فاي"، يمكن زيارة www.artfi.world

نبذة عن آرت فاي:

تعد "آرت فاي" منصة رائدة ومتخصصة في الفنون، تهدف إلى الجمع بين أشكال الفنون التقليدية والرقمية الحديثة، وتستند إلى تقنيات البلوك تشين المتطورة، وتسعى إلى تمكين المستثمرين وعشاق الفنون من امتلاك أسهم في الأعمال الفنية عالية الجودة والقيمة، كما تعمل المنصة على تغيير طريقة تقدير الفن وتداوله وجعله في متناول الجمهور. وتأسست المنصة على يد آصف كمال وعلي رازا.

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