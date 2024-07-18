دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن "آرت أوف ليفينج مول" اليوم عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة أرتيسان بيكرز، الرائدة في صناعة المخبوزات والحلويات، لافتتاح فرع جديد في المول، والذي من المتوقع أن يكون وجهة مميزة لعشاق المخبوزات في دبي.

وقد قام كل من السيد سامر العمري الرئيس التنفيذي/ الشريك لـ" آرت أوف ليفينج مول" والسيد خليل تهانجال بتوقيع الاتفاقية وسط عدد من المسؤولين والعاملين في المول وشركة أرتيسان بيكرز.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية "آرت أوف ليفينج مول" لتعزيز تجربة التسوق والترفيه لزواره، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات المميزة. ومن المقرر أن يقدم المحل الجديد تشكيلة واسعة من المخبوزات الطازجة والمأكولات الشهية والحلويات الفاخرة التي تتميز بها شركة أرتيسان بيكرز، مما يضيف بعداً جديداً لعالم المذاق في المول.

وقد أعرب السيد سامر العمري الرئيس التنفيذي لـ"آرت أوف ليفينج مول"، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لانضمام شركة أرتيسان بيكرز إلى عائلة "آرت أوف ليفينج مول". نحن نؤمن بأن هذا التعاون سيضيف قيمة كبيرة لمجمعنا وسيوفر تجربة مميزة لزوارنا."

من جهته، أعرب السيد خليل تهانجال، المدير التنفيذي لشركة أرتيسان بيكرز، عن تطلعه لافتتاح الفرع الجديد قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع "آرت أوف ليفينج مول". نحن نتطلع إلى تقديم أفضل منتجاتنا لعملائنا في دبي من خلال هذا الموقع المميز."

سيتم افتتاح المحل الجديد بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة والديكور، ومن المتوقع أن يجذب المحل العديد من الزوار بفضل جودة منتجاته وتميز خدماته.

نبذة عن "آرت أوف ليفينغ"

"آرت أوف ليفينج"، هو أوّل مركز تسوّق متخصّص بالتصاميم وقطع الأثاث المنزلية المبتكرة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم افتتاح المركز في دولة الإمارات العربية في دبي عام 2023. يقدم المركز تجربة استثنائية بجميع المعايير تجمع تحت سقفٍ واحد بين روّاده من المتسوّقين الراغبين بالحصول على أحدث المنتجات المميّزة بتصاميمها المبتكرة وجودتها العالية، ومن المصممين الداخليين المبدعين الذين سيجدون كل ما يحتاجون إليه لتصميم منازل الأحلام. بالإضافة إلى المجموعةً الواسعة من أشهر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية.

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