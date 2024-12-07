الاتفاقية تعزز مكانة "آرتشر للطيران" كأول شركة تخطط لتأسيس منشأة لتصنيع التاكسي الطائر في الإمارة

مكتب أبوظبي للاستثمار يسهل إطلاق العمليات التجارية للتاكسي الطائر في المستقبل القريب

الهيئة العامة للطيران المدني تعمل مع الجهات المعنية وتنظم ورشة عمل للاطلاع على مرافق اختبار التاكسي الطائر في مقر "آرتشر للطيران" في الولايات المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "آرتشر للطيران" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ACHR) عن توقيعها اتفاقية تعاون متعددة الأطراف مع الجهات المعنية الرئيسية في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي لإطلاق عمليات التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها تحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، إلى تحديد الإطار الرسمي للتعاون بين كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي استعداداً لإطلاق أول رحلة تجارية للتاكسي الطائر.

وتهدف الاتفاقية إلى أن تصبح شركة "آرتشر للطيران" أول مصنعي المركبات الكهربائية العمودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستطلق أول عمليات التاكسي الطائر التجارية في إمارة أبوظبي.

وسيسهل مكتب أبوظبي للاستثمار، أحد الجهات الرئيسية الموقعة على الاتفاقية، إطلاق العمليات التجارية للتاكسي الطائر في في إمارة أبوظبي. وتوضح الاتفاقية، التي وقع عليها كلًا من مطارات أبوظبي، وشركة فالكون لخدمات الطيران، وأكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران، والهيئة العامة للطيران المدني، والشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية، وشركة "جلوبال إيروسبيس لوجيستكس" (جال)، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، كافة الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بكل جهة من الجهات الموقعة، وتضع إطارًا مرجعيًا للاتفاقيات النهائية بين "آرتشر للطيران" والجهات التشغيلية المعنية.

ويأتي التوقيع على اتفاقية التعاون، والتي تهدف إلى المواءمة بين جهود كافة الجهات المعنية بعمليات التاكسي الطائر، استكمالًا لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة "آرتشر للطيران" لتسريع إطلاق خدمات التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يسعدنا تعاون كبرى الجهات المعنية بقطاع الطيران في إمارة أبوظبي مع شركة "آرتشر للطيران" لدعم جهود إطلاق خدمات التاكسي الطائر في الإمارة. وتشكل هذه الشراكة علامة هامة في إطار الجهود التي يشرف عليها مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتطوير الحلول الذكية والمتطورة للتنقل، بما يكرس مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة عالميًا في مجال تطبيقات المركبات ذاتية القيادة."

وقال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: "نحن ملتزمون بدعم الجهود الهادفة إلى إطلاق خدمات التاكسي الطائر في دولة الإمارات وضمان أمنها وسلامتها. ويؤكد هذا التحالف على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران في الدولة لإطلاق طائرة "آرتشرز ميدنايت" في المنطقة العام المقبل".

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: " فخورون بأن نكون جزءًا من اتفاقية التعاون هذه، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنقل المدني المستدام في أبوظبي. وتعزز هذه الشراكة التزامنا بالابتكار وتساهم في تكريس مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال تقنيات النقل المتقدمة، وتوفير المسافرين وسائل نقل سريعة وآمنة."

ومن جهته، قال الكابتن باولو لا كافا، مدير أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران: "تواصل أبوظبي ريادتها في مجال الابتكار في مجال الطيران الآمن، ونتطلع إلى العمل مع آرتشر لتدريب الطيارين وغيرهم من المتخصصين في مجال الطيران على سيارات الأجرة الجوية الكهربائية، والتي نأمل أن تنقل المسافرين من وإلى العديد من المطارات ومهابط الطائرات العمودية في المنطقة في المستقبل القريب".

بدوره قال الكابتن رامان أوبروي، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون الطيران: "تمثل هذه الشراكة علامة بارزة في تطور الطيران ونحن ملتزمون بالمساهمة في نجاح إدماج عمليات الطائرات الكهربائية في أبو ظبي. منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تعتبر فالكون للطيران في طليعة شركات نقل الركاب بالطائرات المروحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤكد مشاركتنا هذه التزامنا بالابتكار والتميز في صناعة الطيران حيث نعمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل مستقبل النقل الجوي في أبو ظبي وخارجها."

ومن جانبه، قال يحيى الحمادي الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية (GANS): "إن الشركة ملتزمة بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة لتمكين دمج عمليات إدارة حركة أنظمة الطائرات بدون طيار في المجال الجوي لأبوظبي. وتعمل الشركة على تطوير القدرات لتمكين عمليات التزويد بخدمات إدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار (USSP) ولتسريع الحلول الذكية والمتقدمة للنقل الجوي الحضري."

وقال محمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس (جال): "تعد شركة جال مزود رائد لخدمات الصيانة الجوية والقوى البشرية، ولذا نفخر بدعم طموحات إمارة أبوظبي المتعلقة بتقنية الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من خلال هذه الشراكة، كما نلتزم بتعزيز القدرات المحلية بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا النقل الجوي المتطورة."

وقال نيخيل جول، رئيس العمليات التجارية لشركة "آرتشر للطيران": "تعد دولة الإمارات ركيزة أساسية في مسيرة "آرتشر للطيران" المستقبلية، وستساهم هذه الشراكات في بناء وتعزيز آفاق النمو المستقبلية لخدمات التاكسي الطائر، حيث سيساهم دعم هذه الجهات ورؤية أبوظبي المستقبلية في تمكيننا من ريادة الجيل التالي من وسائل التنقل الحديث، وسيوفر بيئة مثالية لإطلاق خدمات التاكسي الطائر "ميدنايت" في الإمارة"

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني نظمت ورشة عمل لمدة أسبوع للاطلاع على مرافق اختبار التاكسي الطائر في مقر "آرتشر للطيران" في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر 2024، وذلك لوضع الإطار التنظيمي اللازم لإصدار شهادة اعتماد التاكسي الطائر "آرتشر ميدنايت" وإصدار الموافقات اللازمة لإطلاق عملياته في أبوظبي.

نبذة عن الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)

الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) هي هيئة اتحادية مستقلة تم إنشاؤها للإشراف على جميع الأنشطة المتعلقة بالطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظيمها.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.gov.ae

لمحة عن مركز النقل المتكامل"أبوظبي للتنقل"

يشرف مركز النقل المتكامل"أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل على جميع أنشطة النقل البري والجوي والبحري بالإضافة إلى تراخيص السائقين والمركبات ويعمل على إنشاء منظومة نقل ذكية ومستدامة وآمنة مما يسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية في أبوظبي.

لمحة حول مطارات أبوظبي

مطارات أبوظبي هي جزء من شركة القابضة ADQ، إحدى أكبر الشركات القابضة في المنطقة، وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع الرئيسية في عدة قطاعات أساسية تسهم في النهوض بسوية الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي. وتأسست في مارس 2006 بهدف تطوير البنية التحتية للطيران والنقل الجوي في الإمارة. واعتباراً من سبتمبر لعام 2006، تولت الشركة مسؤولية تشغيل وإدارة مطاري أبوظبي والعين الدوليين. وفي العام 2008، ضمّت مطارات أبوظبي إلى محفظتها كُلّاً من مطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة صير بني ياس السياحية ومطار جزيرة دلما. وتوفر مطارات أبوظبي المرافق عالمية المستوى للمسافرين ومشغلي قطاع الطيران، إلى جانب مساهمتها في تطوير إمارة أبوظبي لتصبح وجهة لسياحة الأعمال والترفيه.

لمحة عن جلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)

تُعد جلوبال إيروسبيس لوجيستكس "جال"، المزود الرائد في توفير الحلول المتكاملة في مجال الدفاع والطيران، ومقرها أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة الإماراتية في عام 2007، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات الدعم العسكري، بما في ذلك عمليات الصيانة والإصلاح وإدارة العمليات، لضمان جاهزية الأصول التشغيلية واستدامتها ضمن أعلى مستويات الكفاءة

نبذة عن شركة "آرتشر للطيران"

تعد "آرتشر للطيران" شركة رائدة في مجال الطائرات العمودية الكهربائية. وتعمل الشركة على تصميم وتطوير التقنيات والطائرات العمودية الكهربائية التي ستحدث نقلة نوعية في مجال التنقل الجوي المستدام. وتهدف الشركة بأن تسهم تقنياتها في تقليل وقت السفر وتقديم بدائل عملية وآمنة للتنقل في المدن المزدحمة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.archer.com

نبذة عن الاتحاد لتدريب الطيران (EAT)

تعد الاتحاد لتدريب الطيران (EAT) واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال التدريب على الطيران في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم حلول تدريب متطورة للطيارين وطاقم الطائرة والمهنيين العاملين في مجال الطيران وتؤكد التزامها بتطوير صناعة الطيران من خلال الابتكار والتميز.

نبذة عن الشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية GANS

تُعد الشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية GANS من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الملاحة الجوية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة وآمنة وفعالة لإدارة الحركة الجوية. وتستفيد الشركة من التطورات التكنولوجية المبتكرة، مما يعزز تقديم الخدمات ويفتح المجال أمام العملاء في مجالات إدارة الحركة الجوية وإدارة حركة أنظمة الطائرات بدون طيار.

نبذة عن شركة فالكون لخدمات الطيران

فالكون للطيران شركة رائدة في مجال خدمات الطيران في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، ذات سمعة منقطعة النظير بفضل تقديمها باقة واسعة من الخدمات الموثوقة والأداء المتميز تشمل تشغيل أكثر من 30 طائرة هليكوبتر حديثة لرحلات السياحية الجوية، والتأجير لكبار الشخصيات ودعم قطاع النفط والغاز والإخلاء الطبي، إلى جانب خدمة استئجار الطائرات وإدارتها وخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة وإدارة صلاحية الطائرات وإدارة مهبط طائرات الهليكوبتر وغير ذلك. انطلاقًا من رؤية فالكون لقيادة الابتكار، تلتزم بالجودة والسلامة والتميز التشغيلي.

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