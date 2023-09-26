دبي، الإمارات العربيّة المتحدة: أعلنت شركة آدِلشو جودارد عن إجراء تعيين رئيسي مؤخراً ضمن ممارسة البناء الإقليمية التابعة للشركة. وينضم آرون فيسويسواران إلى الشركة من كليفورد تشانس حيث عمل على حلّ نزاعات البناء والنزاعات التجارية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالتكنولوجيا والأعمال الاستشارية.

ويعدّ آرون الشريك الجديد الثامن الذي ينضم إلى آدِلشو جودارد في الشرق الأوسط في الأشهر الماضية وذلك بالتزامن مع سعي الشركة إلى الاستحواذ على حصة متنامية من السوق، من خلال افتتاح مكتب جديد لها أيضاً في المملكة العربية السعودية (وهو الرابع في المنطقة إضافة إلى دبي وعمان وقطر). كما تسعى الشركة إلى دعم نموّ الدخل الذي سجّل 43% في السنة المنتهية في 30 أبريل 2023.

ويتمتع آرون بخبرة أكثر من 10 سنوات في العمل في منطقة الشرق الأوسط، وهو متخصص في التحكيم الدولي والمحلي مع التركيز على منازعات البناء والبنية التحتية والمشاريع. كما تولّى آرون حلّ نزاعات معقدة عبر الحدود بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التجارة الدولية، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للتحكيم الدولي، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، و مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، والتحكيم المخصص، وشغل منصب محامٍ أمام هيئات التحكيم ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومجالس الفصل في المنازعات. كما يقدم آرون أيضاً المشورة حول النزاعات التكنولوجية والمخاطر المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني.

ورحّب أندرو جونستون، رئيس آدِلشو جودارد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بآرون فيسويسواران قائلاً: "تحظى ممارسة البناء في منطقة الشرق الأوسط بأولوية قصوى، ويسعدنا انضمام آرون إلى آدِلشو جودارد لمساعدتنا على الاستفادة من الفرص المربحة المتاحة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان."

من جهته، قال آرون فيسويسواران، الشريك في آدِلشو جودارد: "يسعدني الانضمام إلى آدِلشو جودارد حيث سأعمل ضمن ممارسة حلّ أبرز نزاعات البناء في السوق والتي يرأسها بيفان فارمر وستيفن بورك. وأتطلع إلى التعاون مع الفريق ككلّ والمساهمة بمهاراتي التي اكتسبتها على مدى 10 سنوات بهدف تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين والجدد."

ويعدّ آرون من محامي نزاعات البناء القلائل في سوق الشرق الأوسط والذين يعتبرون أيضاً مهندسين مؤهلين، مما يتيح له فهم المسائل القانونية والتقنية بصورة معمّقة وتقديم المشورة المناسبة للعملاء.

كما تعدّ خبرته في النزاعات التكنولوجية والعمل الاستشاري مهمة لناحية جذب أبرز عملاء البناء الذين يواصلون نشر التكنولوجيا المعقدة في مشاريعهم الكبيرة وضمن سلاسل التوريد التابعة لهم.

ومع انضمام آرون إلى فريق العمل، وصل عدد شركاء آدِلشو جودارد العاملين في منطقة الشرق الأوسط إلى 25 شريكاً. ومن بين أحدث المنضمين إلى الشركة:

سانديب بوري (من بيكر آند ماكينزي) في منصب قيادة الممارسات المصرفية لشركة آدِلشو جودارد في الإمارات العربية المتحدة.

فيليب داوست (من شركة ديشيرت) في منصب قيادة عملية إطلاق مُمارَسَةٌ متخصصة بإدارة الاستثمارات والصناديق الاستثمارية التي تقدّم خدماتها إلى العملاء الذين تتركّز عملياتهم على منطقة الشرق الأوسط أو تنطلق منها.

كيلي بليث (من بيكر آند ماكينزي) وهي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والخصوصية والاتصالات، وتقدم المشورة للعملاء الإقليميين ومتعددي الجنسيات بشأن مشاريعهم الضخمة في مجال التكنولوجيا والبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأربعة شركاء جدد قبيل الإطلاق المخطط للشركة في المملكة العربية السعودية:

شريك الاندماج والاستحواذ كريستيان بوث من شركة Clifford Chance LLP ومشروعها المشترك في المملكة العربية السعودية AS&H Clifford Chance، والشريك المصرفي والمالي عمار مهير الذي عمل سابقاً في لاثام آند واتكينز، وإبراهيم صديقي الذي انتقل من شركة برايسويل في دبي، حيث قاد ممارسة عمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية، وهمام خشيم، خبير عمليات الاندماج والاستحواذ الذي عمل سابقاً في لاثام آند واتكينز.

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نبذة عن آدِلشو جودارد

آدِلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 2,500 موظف في فروعها المنتشرة في 17 مركز تجاري حول العالم. وتمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة إلى ستة أفرع في أوروبا، ثلاثة منها في ألمانيا وواحد في كل من إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأربعة مكاتب أخرى في الدوحة ودبي ومسقط والرياض ومكتبين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة. وتوظف الشركة حوالي 1,392 محامياً حول العالم وتتعاون مع أكثر من 350 شريكاً.

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جامبت للعلاقات العامة

توني سيدجويك

مدير حسابات العملاء

tony@gambit.ae