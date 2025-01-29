دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت آدِلشو جودارد تعيين لوكاس بيتس شريكاً في فريقها المتنامي والمتخصص بالنزاعات التجارية في المنطقة، مما يعزز حضورها في صدارة السوق ضمن الشرق الأوسط. وينضم لوكاس من بيرد آند بيرد، حيث قاد جهود إنشاء وتطوير قسم النزاعات في الشرق الأوسط بالشركة.

ويتخصص المحامي المرموق لوكاس بيتس في التحكيم الدولي والتقاضي، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في المنطقة، حيث قضى أكثر من عقد في دولة الإمارات. ويتميز بسجل حافل في تأسيس فرق متخصصة بتسوية النزاعات التجارية وبالتقاضي عبر الحدود. وتشمل خبرته الواسعة أيضاً قضايا الاحتيال والإفلاس والتحقيقات، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بقطاعات مختلفة مثل الاتصالات، والبنوك، والطيران، والدفاع، والطاقة، وغيرها.

وعمل لوكاس في عدة اختصاصات قانونية دولية، وتولى قضايا بموجب أنظمة قانونية متنوعة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهيئات التحكيم الدولية مثل غرفة التجارة الدولية (ICC)، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، ومركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز التحكيم الدولي في سنغافورة (SIAC)، مما أكسبه خبرة قيّمة لمنصبه الجديد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبن هيكمان، رئيس منطقة الشرق الأوسط في آدِلشو جودارد: "يشكل لوكاس إضافة مميزة إلى فريقنا للنزاعات التجارية، ويسعدنا الترحيب به في آدِلشو جودارد. وتتماشى خبرته الواسعة في مختلف الاختصاصات والقطاعات تماماً مع استراتيجيتنا لتقديم خدمات رفيعة المستوى وعالية القيمة لعملائنا. وتسهم معرفته العميقة بالمشهد القانوني في الشرق الأوسط في تعزيز قدرتنا على دعم عملائنا في حلّ التحديات المعقدة. ونثق بأنه سيلعب دوراً رئيسياً في تحسين خدماتنا الإقليمية والدولية".

وبهذا الصدد، أضاف لوكاس بيتس، الشريك في آدِلشو جودارد: "يشكل انضمامي إلى آدِلشو جودارد فرصة رائعة للعمل مع شركة راسخة الالتزام بتحقيق التميز في تسوية النزاعات. وتتوافق الرؤية الواضحة للشركة وانتشارها الدولي وثقافتها التعاونية تماماً مع أسلوبي في ممارسة العمل القانوني. وأتطلع للعمل مع الفريق الموهوب هنا لتحقيق نتائج استثنائية لعملائنا في سوق المنطقة الديناميكي ودائم التطور".

ويأتي تعيين لوكاس في مكتب دبي بالتزامن مع تركيز كبير على توسيع حضور آدِلشو جودارد في الشرق الأوسط وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، ولا سيما في مجالات الخدمات القانونية الأساسية والناشئة.

نبذة عن آدِلشو جودارد

آدِلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 2,800 موظف في فروعها المنتشرة في 19 مركز تجاري حول العالم. وتمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة إلى ثمانية فروع في أوروبا، أربعة منها في ألمانيا وواحد في كل من إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا، وأربعة مكاتب أخرى في الدوحة ودبي ومسقط والرياض ومكتب في سنغافورة. وتوظف الشركة حوالي 2,000 محامياً حول العالم وتتعاون مع أكثر من 350 شريكاً. وتتعاون الشركة في الشرق الأوسط مع أكثر من 20 شريكاً وحوالي 100 موظف متخصص في تقديم الخدمات.

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