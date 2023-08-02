من شأن التعيين الاستراتيجي لشريكٍ رئيسيٍّ جديد يتمتّع بخمسة عشر عامًا من الخبرة الإقليمية تعزيز مكانة فِرق الدمج والاستحواذ والأسهم الخاصّة في منطقة الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربيّة المتّحدة: أعلنت شركة آدِلشو جودارد تعيين فيليب داوست لقيادة عملية إطلاق مُمارَسَةٌ متخصصة بإدارة الاستثمارات والصناديق الاستثمارية التي تقدّم خدماتها إلى العملاء الذين تتركّز عملياتهم على منطقة الشرق الأوسط أو تنطلق منها.

ينضم فيليب إلى مكتب آدِلشو جودارد في دبي، مُنتقِلاً من شركة ديشيرت، مع خبرة في العمل في منطقة الشرق الأوسط تمتدّ على أكثر من 15 عاماً، حيث سينضم إلى فريقٍ دولي يعمل عبر مكاتب الشركة في أوروبا ويضمّ أكثر من 30 محاميًا متخصّصًا في مختلف المجالات ذات الصلة بالاستثمارات الخاصّة.

يتمتّع فيليب بخبرة رائدة في السوق في تقديم المشورة حول تأسيس الصناديق وهيكلتها (بما في ذلك الصناديق الرأسماليّة المغلقة ومنصّات الاستثمار المتجدد المُهيكَلة وأدوات الاستثمار القائمة على أصل واحد ومنصّات الاستثمار)، وحوكمة الصناديق وغير ذلك من المسائل المتعلّقة بإدارة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، يقدّم فيليب مشورته بشأن عمليات الدمج والاستحواذ وتصفية الاستثمارات والمشاريع المشتركة والاستثمارات الخاصة المعقّدة والعابرة للحدود.

وقد صنّف موقع "Legal 500" فيليب كواحد من ستّة "أفراد قياديين" في مجال "تأسيس الصناديق الاستثماريّة وإدارتها" في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وهو معروف بشكلٍ عام بكونه أحد أهمّ المحامين في مجال الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط.

وتضمّ محفظة عملاء فيليب مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين وشركات الأسهم الخاصّة وشركات رأس المال المخاطر (ضمن مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وخارجهما) ومكاتب الأعمال العائليّة وصناديق الثروات السياديّة والشركات الكبرى. وينشط عملاء فيليب في مجالات وصناعات متنوّعة، مثل الطاقة والرعاية الصحيّة وعلوم الحياة والتكنولوجيا والبنى التحتيّة وتجارة التجزئة والشؤون الماليّة.

وقد رحّب أندرو جونستون، رئيس آدِلشو جودارد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بفيليب قائلًا: "فيليب هو من ألمع الأسماء المعروفة في مجال اختصاصه، ويسرّنا انضمامه إلينا لقيادة الخدمة الجديدة التي نطلقها ومواصلة مسيرة عمل الفريق الأوروبي في إطار المسائل ذات الصلة بالصناديق الإقليميّة. فهو قد سبق له أن عمل مع مدراء الصناديق من كافة أنحاء العالم على المنصّات والهيكليّات الخاصة بهم في منطقة الشرق الأوسط، كما تعاون مع مكاتب الأعمال العائليّة والشركات الكبرى التي تسعى إلى إقامة شركات تشبه شركات الأسهم الخاصّة. لذلك، يمثّل انضمامه إلى فريق عملنا فرصةً رائعة تمكنّنا من الاستجابة لطلبات عملائنا وتطوير خدمات موثوقة على مستوى دورة الاستثمار كاملةً خلال وقتٍ قصير."

أمّا فيليب داوست، الشريك في آدِلشو جودارد ورئيس قسم الصناديق الاستثماريّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أضاف، قائلاً: "أصبحت منطقة الشرق الأوسط مركزًا لعددٍ من مدراء الأصول من المملكة المتّحدة وأوروبا وآسيا ومناطق أخرى، كما قدّمت نظامًا مناسبًا لمكاتب الأعمال العائليّة من المنطقة وخارجها. وعليه، أتشارك طموح شركة آدِلشو جودارد في تطوير المُمارَسَةٌ الأولى المتخصصة بالصناديق الاستثماريّة في المنطقة وتعزيز مُمارَسَتها الرائدة في مجال عمليّات الدمج والاستحواذ والشركات. وبالتالي، أتطلّع إلى مشاركة المزايا التي تقدّمها هذه المنصّة الشاملة للخدمات مع العملاء في المنطقة، ولاسيما في ظلّ الحضور الواسع للشركة في الشرق الأوسط، في الإمارات العربيّة المتّحدة وسلطنة عُمان وقطر، وبالتزامن مع افتتاح مكتبها الجديد في الرياض."

فمع انضمام فيليب إلى فريق العمل، وصل عدد شركاء أديلشو جودارد العاملين في منطقة الشرق الأوسط إلى 22 شريكًا.

تضطلع مجموعة آدِلشو جودارد للاستثمارات الخاصّة بمجموعة كبيرة من الاختصاصات على مستوى الاستثمارات الخاصّة وحقوق الملكيّة العقاريّة الخاصّة والبنية التحتيّة والديون، كما تتمتّع بخبرةٍ خاصّة في مجال الصناديق الهجينة المعقّدة التي تغيّر بيئة الصناديق الاستثمارية، مثل الصناديق الهجينة طويلة الأمد التي تجمع بين أفضل الخصائص للصناديق الرأسماليّة المغلقة والمفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، تُعرف المجموعة بعملها في مجال الاستدامة ومعالجة المسائل المؤثّرة على الصعيد الاجتماعي. وفي هذا الإطار، طوّرت الشركة سجلًّا مثيرًا للاهتمام من حيث تقديم المشورة إلى الشركاء الأساسيين، بالإضافة إلى عملها مع المدراء المؤسسيّين رفيعي المستوى.

ويتحقق التكامل في المجموعة بين عمل الفريق الناجح في مجال الشركاء الأساسيين والعمل الخاص بتمثيل كبار المستثمرين، الذي قدّم المشورة بشأن توظيف رأس المال الذي تتخطّى قيمته 100 مليار دولار أمريكي على مستوى الشركاء المحدودين. فخلال العام الماضي، اضطلع فريق العمل بدور استشاري في إطار عمليّات جمع المبالغ للإيداع في صناديق رفيعة المستوى في سنغافورة وجزر القناة الإنجليزيّة ولوكسمبورغ، كما وفيما يتعلّق بالصناديق الاستثماريّة في ديلاوير وجزر كايمان ولوكسمبورغ وسنغافورة.

هذا وقد حازت الشركة على عدّة جوائز إقراراً بدورها البارز في السوق بما في ذلك جائزة "Private Equity Wire" عن فئة أفضل شركة محاماة للعام – هيكلة الصناديق في عامي 2022 و2023، كما وإدراجها ضمن القائمة النهائية للمرشّحين لنيل جائزة دروداون عن فئة الفريق المتخصّص في مجال تأسيس الصناديق (في عامي 2022 و2023)، واعتبارها مرشّحًا نهائيًّا في إطار جوائز المحامين لعام 2022 (الفريق المتخصّص في مجال الصناديق).

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نبذة عن آدِلشو جودارد

آدِلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 2,500 موظف في فروعها المنتشرة في 17 مركز تجاري حول العالم. وتمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة إلى ستة أفرع في أوروبا، ثلاثة منها في ألمانيا وواحد في كل من إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأربعة مكاتب أخرى في الدوحة ودبي ومسقط والرياض ومكتبين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة. وتوظف الشركة حوالي 1,392 محامياً حول العالم وتتعاون مع أكثر من 350 شريكاً.

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توني سيدجويك

مدير حسابات العملاء

tony@gambit.ae