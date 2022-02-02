المنامة – مملكة البحرين، 2 فبراير 2022: وقعت بوليتكنك البحرين بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية اتفاقية مع شركة أبل لتأسيس أول مركز تدريبي معتمد من قبل الشركة في المملكة، حيث من المقرر أن يقدم المركز دورات تدريبية وشهادات معتمدة من قبل شركة أبل في مقر المركز بالحرم الجامعي للطلاب والمهنيين في المملكة المهتمين بتطوير مهارات البرمجة والتصميم.

سيكون المركز هو الثاني من نوعه في المنطقة حيث سيتم تقديم الدورات من قبل أستاذة ومعلمين البوليتكنك المعتمدون من قبل أبل. سيوفر المركز دورات وبرامج باستخدام سلسلة Apple Pro Training والتي ستمكن الطلاب من اكتساب مهارات التفكير الإبداعي والنقدي لتطوير مهاراتهم في البرمجة.

وفي تصريح لسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) قال فيه: "يعكس الإعلان التزامنا بتنمية المواهب الوطنية وتمكين رأس المال البشري لدينا من المنافسة على المستوى الدولي. كما يتماشى أيضًا مع إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي في المملكة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً كجزء من خطة التعافي الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء."

قال الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين، البروفيسور كيران أوكذيان: "سيمكننا هذا المركز من مواصلة تقديم البرامج التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل وما بعده، ولا يقتصر تقديم خدمات المركز على طلاب بوليتكنك البحرين فقط، حيث سيقوم المركز بإتاحة دورات تدريبية للشركاء في القطاع والمؤسسات التي تسعى لاكتساب مثل هذه المهارات والمعرفة التقنية."

تأسست بوليتكنك البحرين عام 2008 لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية المطلوبة لتطوير رأس المال البشري الوطني، وذلك لسد الفجوة في المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تقديم المؤهلات المهنية والتقنية.

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نبذة عن بوليتكنك البحرين:

تأسست كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بموجب المرسوم الملكي رقم (65) لعام 2008 الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتلبي الحاجة إلى قوة عاملة بحرينية مؤهلة؛ وذلك بغرض دعم النمو والتنوع الاقتصاديين في البلاد. وتزود البوليتكنك طلبتها بالمؤهلات الفنية والمهنية والتطبيقية والمهارات اللازمة لتحقيق ذلك. ومن ثم يتخرج الطلبة مؤهلين للعمل أكفاء وعلى دراية بما يُرتجى منهم في عالم الأعمال، ولهم القدرة على بلوغ طاقاتهم الكامنة إلى أقصاها.

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