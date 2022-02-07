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أكبر ماسة خام مطابقة لخصائص الماس المستعمل في صناعة المجوهرات على الإطلاق تُعرض وتُباع في بورصة دبي للماس
إقبال كبير على مشاهدة الماسة من قبل خبراء الماس من جميع أنحاء العالم
المناقصة تُقام قبل أيام من عقد مؤتمر دبي للماس
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن استضافة بورصة دبي للماس التابعة له لمناقصة لبيع ماسة مطابقة لخصائص الماس المستعمل في صناعة المجوهرات بوزن 1086.10 قيراط خلال الأسبوع الجاري.
وأقيمت المناقصة تحت إشراف شركة كوين إنترناشيونال، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر دبي للماس يوم 21 فبراير، ومن المتوقع أن يجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل قطاع تجارة الماس.
وتعد الماسة المستوردة من جنوب أفريقيا أكبر ماسة خام مطابقة لخصائص الماس المستعمل في صناعة المجوهرات يتم عرضها للبيع في بورصة دبي للماس. ولقي هذا الخبر اهتماماً عالمياً كبيراً، نظراً لحجم الماسة الكبير، حيث استقبلت دبي خلال هذا الأسبوع مجموعة من خبراء الماس من مختلف أنحاء العالم، لمشاهدة الحجر المميز قبل بيعه. ويذكر أن بورصة دبي للماس استضافت ست مناقصات كبرى خلال العام الجاري لقطع ماس خام بيعت بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار أمريكي.
#بياناتحكومية
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حول مركز دبي للسلع المتعددة
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