عرض حصري لماسة سوداء نادرة للغاية تزن 555.55 قيراط وتتمتع بـ 55 وجهاً براقاً في بورصة دبي للماس

تشكل دبي المحطة الأولى ضمن جوّلة العرض العالمية لهذه الماسة الاستثنائية، قبل طرحها في مزاد للبيع، مما يؤّكد مكانة دبي كمركز رئيسي تتوافر فيه كافة الإمكانات والمقومات الداعمة لتجارة الماس

يواصل مركز دبي للسلع المتعددة التزامه بترسيخ مكانة دبي كمركز دولي لتجارة الماس

مركز دبي للسلع المتعددة يستضيف مؤتمر دبي للماس خلال شهر فبراير 2022

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، تنظيم عرض حصري لواحدة من أكبر وأكثر قطع الماس الأسوّد ندرة تحمل اسم "إنِجما" في بورصة دبي للماس.

وسيتم عرض هذه الماسة الاستثنائية، التي تزن 555.55 قيراط وتزدان بـ 55 وجهاً ساحراً، أمام الجمهور لأول مرة في دبي بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات الناشطة في تجارة الماس والأحجار الكريمة في دبي وجميع أنحاء العالم ضمن عرض حصري تنظّمه دار "سوذبيز" للمزادات في بورصة دبي للماس. وستشارك هذه الماسة الفريدة والأكبر عالمياً من أي نوع التي يتم طرحها في مزاد، في جولة عرض عالمية تنطلق من دبي مروراً بلوس أنجلوس وتنتهي في لندن، قبل أن يتم طرحها للبيع في مزاد إلكتروني مفرد خلال شهر فبراير القادم.

وتُعد "إنِجما" أكبر ماسة سوداء عالمية ذات لون طبيعي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسة "غوبلين" والمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة، وذلك اعتباراً من العام 2004. وقد تم إدراجها كأكبر قطعة ماس مصقولة في موسوعة غينيس القياسية في العام 2006. ويأتي تصميم هذه الماسة النادرة مستوحىً من تميمة الحظ في منطقة الشرق الأوسط، التي ترتبط بالرقم خمسة وترمز إلى الحماية والقوّة والسلامة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "نحن فخورون باستضافة هذا العرض الحصري لهذه الماسة الاستثنائية والنادرة في بورصة دبي للماس، مما يؤكد للجميع مرة أخرى المكانة الرائدة لإمارة دبي ومسيرة نموها المتسارعة بوصفها مركزاً عالمياً لتجارة الماس والأحجار الكريمة. وعقب الأداء الرائع المحقق خلال العام 2021، الذي استضافت خلاله بورصة دبي للماس 68 مناقصة للماس والأحجار الكريمة، فنحن سعداء باستهلال العام الجديد بهذا العرض الاستثنائي ونتطلع إلى مواصلة النمو والمضي قدماً نحو الترحيب بالمشاركين القادمين من مجتمع الماس الدولي خلال مؤتمر دبي للماس المقرر إقامته الشهر القادم. واليوم، باتت دبي مركزاً رائداً في تجارة الماس والأحجار الكريمة، ونحن واثقون بأننا نؤسس لمنظومة مدعومة بركائز النمو والتطوّر وتتوافر فيها كافة الإمكانات اللازمة لترسيخ مكانة دبي كثقل حيوي بارز على خارطة تجارة الماس العالمية".

ولطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً فاعلاً في تعزيز حضور دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الماس، وبما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في استقطاب تدفقات تجارية جديدة وتسهيلها وتوجيهها نحو الإمارة. وتحتضن بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، اليوم أكثر من 1100 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة، حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات بهدف مواصلة النمو وتحفيز التدفقات التجارية انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة دعم إمارة دبي من خلال تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة الماس الاصطناعي والأحجار الملوّنة.

تحظى دبي بموقع إستراتيجي عند تقاطع طرق تجارة الماس العالمية مع رحلات جوية مباشرة إلى أبرز مراكز الماس الخام بما في ذلك سورات ومومباي في الهند وإسرائيل وأنغولا وجنوب أفريقيا وروسيا وبلجيكا. وانطلاقاً من مسيرة النمو الرائعة التي سجّلتها بورصة دبي للماس والمكتسبات التي حققتها منصّات ومبادرات تبادل الخبرات والمعارف التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، باتت الإمارة مركزاً محورياً لتجارة الماس والأحجار الكريمة من حيث القيمة والحجم، خاصةً بعدما ارتفع حجم تجارة الماس من 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في العام 2003 إلى 84 مليار درهم (23 مليار دولار) في العام 2019.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن مؤخراً استضافة الدورة الخامسة من مؤتمر دبي للماس يوم 21 فبراير 2022 في فندق أتلانتس النخلة بدبي تحت شعار "مستقبل الماس"، بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع. وسيستقطب هذا الحدث الدولي لفيفاً من مئات الخبراء لمناقشة أبرز الموضوعات حول مستقبل تجارة الماس. للحصول على مزيد من المعلومات وشراء التذاكر مبكراً، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://diamondconference.ae.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول تأسيس الأعمال والشركات في مركز دبي للسلع المتعددة عبر الموقع الإلكتروني www.dmcc.ae/setup، كما يمكنكم الحصول على مزيد من التفاصيل حول بورصة دبي للماس عبر الموقع الإلكتروني www.dmcc.ae/diamonds.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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