تزويد قاعة التداول بأحدث التقنيات حسب أفضل المواصفات العالمية بتبرع سخي من أعضاء مجلس الإدارة الخرافي والبحر

واعرب عضو مجلس الإدارة السيد/ بدر ناصر الخرافي عن فخره بإعادة افتتاح قاعة التداول وتسميتها الجديدة: "شهدت بورصة الكويت العديد من التطورات والاصلاحات منذ بداية مشروع خصخصتها، وأصبحت خير دليل على كفاءة الشباب الكويتي وقدرته على تطوير وتنمية سوق مال قوي يمتاز بالمصداقية والشفافية، مما جعل سوق المال الكويتي هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية العالمية، وترتب عليه إدراج مجموعة من الشركات الكويتية في مؤشرات عالمية رائدة."

كما أضاف: "تتميز بورصة الكويت بين أسواق المنطقة وأسواق المال عالمياً بقاعة تداولها، وعليه قام مجلس الإدارة باعتماد خطط تطوير مرافق المبنى بمواصفات رائدة عالمياً لتعكس هوية السوق، والذي يعتبر أقدم سوق للأوراق المالية في الخليج العربي. أود ان أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لاختيار هذا الاسم لقاعة التداول."

من جانبه، أعرب السيد/ طلال جاسم البحر، عضو مجلس إدارة بورصة الكويت عن سعادته بهذه المناسبة، وقال: "بدايةً أتوجه بالشكر لإخواني في مجلس إدارة بورصة الكويت على تسمية قاعة التداول بإسمي الراحلين ناصر الخرافي / جاسم البحر رحمهما الله. تأتي إعادة افتتاح قاعة التداول في إطار جهود بورصة الكويت المستمرة في تطوير وتحديث مرافقها، وابتكار حلول تواكب تطلعات السوق، بهدف استقطاب المستثمرين، ومواصلة زخم نجاحاتها كسوق مزدهر يمضي بوتيرة نمو متسارعة لتحقيق الاستدامة للشركة وسوق المال الكويتي والاقتصاد الوطني. كما نتطلع الى أن تقدم البورصة تجربة نوعية تخاطب تطلعات كافة أطراف المتعاملين في السوق، اضافةً الى الشركات التي ترغب بالإدراج، سواءً من داخل الكويت أو خارجها."

ذلك وشكر رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، السيد/ حمد مشاري الحميضي أعضاء مجلس الإدارة السادة الخرافي والبحر، قائلاً: "نحن سعيدون بإعادة افتتاح قاعة التداول بحلتها الجديدة، وذلك بفضل التبرع السخي من زملائي السيد/ بدر الخرافي والسيد/ طلال البحر لتحديث المرفق. ذلك وتستمر البورصة في تحديث باقي مرافق المبنى بما يسهم في عمليات الاستدامة المؤسسية للشركة إضافة إلى الاستمرار في دعـم اسـتراتيجية الشـركة وخطط تطوير البنيـة التحتيـة وبيئة العمـل وفقاً للمعايير الدولية، والعمل على تنمية سوق مالي يتمتع بالسيولة والمصداقية."

ذلك وتم إزالة شاشات التداول القديمة من قاعة التداول ومواقع أخرى داخل المبنى وعلى واجهاته، واستبدالها بشاشات جديدة تتميز بأحدث التقنيات وإمكانيات أكبر لإدارة وبث المحتوى ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل للطاقة يصل الى أكثر من 50? مقارنةً بالشاشات القديمة. كما تعاقدت البورصة مع شركة متخصصة لإعادة تدوير مجموعة كبيرة من الأجهزة الالكترونية التي زاد عددها عن الالف جهاز.

من جهة أخرى، تعمل البورصة حالياً على استكمال تحديث العديد من مكونات البنية التحتية للمبنى؛ بما في ذلك المصاعد والسلالم الكهربائية، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). وستسهم هذه العمليات في خفض استهلاك الطاقة بمعدل يتجاوز 20?، وذلك سعياً منها لتخفيض التأثير السلبي على البيئة، مما يعزز مكانة بورصة الكويت كمؤسسة تلتزم بمسؤولياتها البيئية والاجتماعية وتعمل على تنفيذ عمليات مستدامة.

هذا وشملت أعمال التطوير والتحديث توفير منصة خاصة لقرع الجرس داخل قاعة التداول مزودة بجرس نحاسيٍ ميكانيكيٍ تم تصنيعه خصيصاً لبورصة الكويت، والذي يحمل نقوشاً محفورة مستوحاة من زخارف نسيج السدو الكويتي، والتي تم تخصيصها لفعاليات المسؤولية الاجتماعية لرفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى فعاليات إدراج الشركات والصناديق الاستثمارية. كما تطل منصة قرع الجرس على مركز إعلامي مجهز بالكامل لتغطية فعاليات المسؤولية الاجتماعية والأحداث الإعلامية مثل المؤتمرات الصحفية والمقابلات التلفزيونية.

كما أنه جاري الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات وقاعة التدريب بأحدث التقنيات لاستضافة الندوات والدورات التدريبية وبرامج التثقيف المالي، وذلك بالتعاون مع المنظمات والشركات المتخصصة المحلية والدولية، بما يتماشى مع التزام بورصة الكويت بزيادة الوعي بسوق المال الكويتي والاستثمار به، وذلك ضمن أنشطة الشركة التي تنطوي تحت ركيزة التعليم من استراتيجية الاستدامة، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالتعليم.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.

#بياناتشركات

-انتهى-

عن بورصة الكويت

تأسست بورصة الكويت عام 2014 من قبل هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. ومنذ ذلك الحين، عملت بورصة الكويت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، باستراتيجية مؤسسية مستدامة تتوافــق مــع خلــق قيمــة لأصحــاب المصلحــة علــى المــدى الطويــل اقتصاديــًا، واجتماعيــًا، وبيئياً.

قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره "سوق ناشئ" ضمن أعلى ثلاثة مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليميٍ رائد.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في "السوق الأول"، وهي من الجهات الحكومية الكويتية التي تمت خصخصتها بنجاح.

لمزيدٍ من المعلومات حول مبادرات بورصة الكويت وآخر مستجداتها، يرجى زيارة www.boursakuwait.com.

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