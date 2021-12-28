تقديراً لجهود الشركة المتميزة

مدينة الكويت : تتويجاً لنجاح العام 2021، والذي شهد تميز الشركة في العديد من جوانب عملياتها، أحرزت بورصة الكويت خمس جوائز دولية مرموقة تقديراً لجهودها في تطوير سوق رأس مال أكثر شفافية وكفاءة. كما سلطت الجوائز الضوء على مساهمات الشركة البارزة في سوق المال الكويتي، والأداء الملحوظ لإدارة علاقات المستثمرين، وغرس ثقافة التعلم، إضافةً الى المساهمات البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ذلك وحصلت بورصة الكويت على جائزة أفضل بورصة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تعكس هذه الجوائز تفاني الشركة في التميز التشغيلي، ودور بورصة الكويت في تنميــة سوق مالي قوي يتمتع بالســيولة والمصداقية، ويكــون قــادراً علـى فتـح المجــال بشــكل فعــال أمام الجهـــات المصــدرة للأوراق الماليـــة للتواصــل مــع أصحاب رؤوس الأمـــوال والمســـتثمرين بمـا يتيـــح فـــرص حقيقيـــة متنوعـــة للعائد علـــى الاسـتثمار، ويســـاعد علـــى خلـــق ســـوق مالـــي متطـــور ورائد علـــى المســـتوى الإقليمي، وجاذباً للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي: "تواصل بورصة الكويت شق طريقها نحو عملية متطورة لدفع المشاركة والنمو والابتكار في سوق المال الكويتي وتحويله إلى وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين الدوليين. إن الجوائز التي فزنا بها هذا العام هي تأكيد لجهودنا في هذا الصدد، ودليل على التقدم الذي حققناه. كما أنها تحفزنا على التطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل، وتزويد المشاركين في السوق والمهتمين بالإدراج بالمزيد من المنتجات والحلول الاستثمارية لزيادة تطوير السوق ورفع مكانته."

أفضل بورصة مستدامة - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021

حصلت بورصة الكويت على جائزة أفضل بورصة مستدامة للعام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مجلة Pan Finance، وهي مجلة تقدم معلومات عالمية حول التمويل والاقتصاد والتجارة العالمية. كما أعلن فريق Pan Finance عن الترشيح على موقعه الإلكتروني، مثنياً على التزام بورصة الكويت باستدامة الشركة وسوق المال الكويتي.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة نشرت دليلاً الكترونياً لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوفير معلومات شفافة ومنتظمة لكافة المعنيين من المستثمرين، والعملاء، والموردين، والمنظمين، وغيرهم من أصحاب المصالح.

يتضمن هذا الدليل مقاييس الاستدامة الموصى بها، إضافةً الى المؤشرات التي ستساعد المشاركين في السوق على فهم موقفهم الحالي وكيفية تحسين الأهداف المستقبلية ووضعها. ذلك وتشمل هذه المقاييس مؤشرات تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرة الإبلاغ العالمية وركائز رؤية "كويت جديدة 2035".

تستند بورصة الكويت إلى استعدادها البيئي والاجتماعي، وتعتمد استراتيجية مدروسة بعناية في مجال الاستدامة المؤسسية، ما يجعلها في طليعة المساهمين في تعزيز الممارسات التجارية الواعية بيئياً في سوق المال الكويتي، والذي يشهد اليوم من نمواً كبيراً في تبني مفاهيم الاستدامة المؤسسية، إضافةً الى قبولاً متزايداً للاستدامة والاستثمار الداعم لمتطلبات تغير المناخ.

كما تهدف بورصة الكويت إلى البناء على نجاحها في الاستدامة في السنوات القادمة، وتخطط لنشر أول تقرير لها للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في العام 2022، لتسليط الضوء على إنجازات الشركة في الاستدامة المؤسسية، اضافةً الى تحديد استراتيجيتها لتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتنفيذها.

مساهمات بارزة في تنمية سوق المال - الكويت 2021

حصلت بورصة الكويت على جائزة مجلة Global Business Outlook عن "مساهمتها البارزة في تطوير سوق المال" في عام 2021. تسعى جوائز Global Business Outlook إلى تكريم ومكافأة التميز في الأعمال التجارية حول العالم، وهي مصممة خصيصاً لتسهيل الوصول الى العمل المتميز للشركات وقادة الأعمال عبر الصناعات.

في العام 2021 ، واصلت بورصة الكويت دورها كمحرك للنمو والتنمية في سوق المال الكويتي، وذلك من خلال إدراج ثلاث شركات في سوقها "الرئيسي"، وتقديم حقوق الأولوية الى السوق، وهي ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل تعطي صاحبها حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأس مال ذلك المصدر.

وتعتزم الشركة البناء على هذا النجاح ومواصلة استراتيجيتها لخلق بيئة استثمارية جذابة. ذلك وقد نفذت بورصة الكويت العديد من الخطوات لمواكبة الممارسات والمعايير الدولية، والمضي قدمًا نحو مستقبل مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية.

أفضل شركة لعلاقات المستثمرين - الكويت 2021

حصلت بورصة الكويت على جائزة "أفضل شركة لعلاقات المستثمرين" من قبل Global Banking & Finance Review، وهي مجلة رائدة للأخبار الإعلامية والمستقلة داخل المجتمع المالي.

منذ إنشائها في عام 2011 ، تعكس جوائز Global Banking and Finance Review الابتكار والإنجاز والاستراتيجية والتغييرات التقدمية والملهمة التي تحدث داخل المجتمع المالي العالمي. كما تم إنشاؤها لتقدير الشركات البارزة في مجالات معينة من الخبرة والتميز داخل عالم المال.

وبصفتها شركة تسعى إلى تنمية أسواق المال في الكويت بشكل مستدام، أدركت بورصة الكويت منذ فترة طويلة أهميّة بالغة لدور وحدة او إدارة علاقات المستثمرين. وتبنت البورصة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لإنشاء والحفاظ على العلاقات المثمرة بين مختلف المشاركين في السوق المالي والمحافظة عليها، والتي تشمل الشركات المدرجة وهيئات الاستثمار والمستثمرين من القطاع الخاص والمحللين الماليين والأفراد.

ونظمت بورصة الكويت العديد من المبادرات لزيادة مستوى الوعي حول فوائد وأهميّة بناء قاعدة متينة لعلاقات المستثمرين بين مختلف الشركات في الكويت. وكثفت الشركة جهودها لتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين خلال الأعوام الماضية، وذلك استجابةً للنمو الذي شهدته قاعدة المصدرين والمستثمرين الذي جاء نتيجةً لجهودها الحثيثة وخطتها في تطوير السوق، وإدراج الكويت ضمن المؤشرات العالمية الرئيسية للأسواق.

أفضل بيئة ثقافية للتعلم

حصلت بورصة الكويت على جائزة " أفضل بيئة ثقافية للتعلم" للشركات دون 500 موظف في منطقة الشرق الأوسط 2021 من LinkedIn، أكبر موقع للشبكات المهنية ووسيلة لمساعدة الأفراد لتوسيع شبكاتهم والعثور على العديد من الوظائف في مجال عملهم، ويساعد على تبادل المعرفة والأفكار من خلال البقاء على اتصال مع ملايين المستخدمين، كما يمكّن المستفيدين من البرامج التطويرية على تعزيز العديد من المهارات مثل إدارة الوقت واتخاذ القرارات ورفع الإنتاجية في العمل.

تماشياً مع التزامها بمواصلة تطوير معارف ومهارات موظفيها، وعلى الرغم من الظروف الفريدة لهذا العام، واصلت بورصة الكويت شراكتها مع LinkedIn Learning في عام 2021 لتوفير الوصول إلى مجموعة واسعة من برامج التدريب الافتراضية.

كما تم تكليف جميع موظفي بورصة الكويت ببرامج تدريبية محددة، بناءً على الكفاءات الفنية، والتي تم تتبعها نحو مؤشرات الأداء الرئيسية التدريبية الخاصة بهم، ليتم إجراء 2707 ساعة من التدريب خلال العام.

تعتزم الشركة البناء على هذا النجاح من خلال الاستمرار في الاستفادة من LinkedIn Learning لتعزيز معرفة ومهارات وكفاءات القوى العاملة لديها للمضي قدمًا، والاستثمار في أعظم أصولها: أي موظفيها.

المركز الثاني في أفضل تقرير سنوي - فئة الطباعة للشركات الصغيرة - الشرق الأوسط 2021

تم اختيار تقرير بورصة الكويت السنوي لعام 2020 كثاني أفضل تقرير سنوي في فئة الطباعة للشركات الصغيرة في الشرق الأوسط من قبل جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)، وهي منظمة مستقلة تسعى لتعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق المال في الشرق الأوسط.

وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين وتطبيق المعايير الدولية للحوكمة في أسواقنا.

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