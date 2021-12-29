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نظمت بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة حفلاَ لتكريم جهود ستة موظفين من ذوي سنوات الخدمة الطويلة وذلك نظير ولائهم ومُساهماتهم الاستثنائية لبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة طوال السنوات الماضية.
وضمت قائمة المُكرمين مُوظفين خدموا بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة لمدة خمس، وعشر، وخمسة عشر عامًا من العمل، حيث تم منحهم دروعاً تقديرية وشهادات تقديراً لخدمتهم المُتواصلة علاوة على تفانيهم والتزامهم في العمل .
وبهذه المُناسبة، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "بهذه المُناسبة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لموظفينا المخلصين على ولائهم والتزامهم بخدمة بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة، حيث تعتبر مكافأة الالتزام والخدمة الطويلة إحدى المبادئ الأساسية التي تعكس جهود بورصة البحرين في دعم التواصل مع الموظفين وتوفير بيئة عمل ملائمة. إننا فخورون جداً بإنجازات موظفينا، حيث تتيح لنا هذه الجوائز الفرصة لتقدير جهودهم المبذولة خلال سنوات الخدمة".
وأضاف الشيخ خليفة: " نركز في بورصة البحرين على تطور موظفينا ونجاحهم بالإضافة إلى تطورهم الشخصي، إذ نعدهم أحد أكثر مواردنا أهمية، حيث يدعم التزام موظفينا ذوي سنوات الخدمة طويلة نمونا المتواصل وتوجهنا نحو تقوية أواصر العلاقات مع مختلف الجهات ذات العلاقة في منظومتنا. إننا على ثقة بأن بورصة البحرين ستواصل ازدهارها بسواعد موظفيها وإنجازاتهم".
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