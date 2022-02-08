أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، مؤخرًا عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج أسواق المال للتدريب المهني، حيث يضم في هذه النسخة 8 متدربين من بين أكثر من 247 متقدم للبرنامج. ويعد برنامج أسواق رأس المال للتدريب المهني برنامج تدريب عملي واستثماري يستهدف الخريجين والمواطنين من الشباب المهتمين باكتساب المعرفة العملية والعلمية في قطاع رأس المال مما يتماشى مع جهود بورصة البحرين لتعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري لدى مختلف الفئات العمرية .

وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالقول: "نحن سعداء بالإعلان عن النسخة الثانية من البرنامج بعد أن شهدت النسخة الأولى نجاحًا لافتًا العام الماضي. سنعمل في بورصة البحرين من خلال هذا البرنامج على تعزيز روح المبادرة في ترسيخ المعرفة المالية بين الشباب في المملكة وتعزيز معرفتهم بأسواق رأس المال في البحرين وقطاع أسواق رأس المال بشكل عام."

وأضاف الرئيس التنفيذي قائلًا: "نسعد في بورصة البحرين بدعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تركز على تمكين الشباب من خلال صقل مهاراتهم ودعمهم بفرص التدريب لتمكينهم من قيادة المستقبل من خلال وضع معايير جديدة. لقد تم تصميم هذا البرنامج وبرامج المعرفة المالية الأخرى، بما في ذلك برنامج المستثمر الذكي، وبرنامج تحدي التداول الاستثماري، وأكاديمية الاستثمار، بعناية لضمان تطوير المهارات الأساسية في مختلف الفئات العمرية بدءًا من النشىءفي المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة ما بعد التخرج."

ويهدف البرنامج إلى وصل الفجوة بين الجانبين العلمي والعملي لدى المتدربين من خلال فترة تدريبية تمتد إلى 6 أشهر من العمل سيمضيها المتدربون في بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة كمتدربين بدوام كامل، مستفيدين من التدريب العملي المتقدم في مهارات التداول والورش التدريبية حول قطاع رأس المال وأساليب البحث والتحليل المالي، كما سيستفيد المتدربون أيضًا

من فرصة التواصل مع صناع القرار على أعلى مستوى والاستفادة من خبرتهم في سوق رأس المال.

وستتضمن فترة العمل والتدريب التناوب الوظيفي في بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة، حيث سيتضمن التناوب بين إدارات مختلفة تشمل كلاً من إدارة عمليات التداول، وإدارة الإدراج والإفصاح، وإدارة التسويق وتطوير الأعمال ووحدة الاستثمار والمرابحة وإدارة المخاطر والالتزام وإدارة الشئون المالية والمحاسبية، مما سيمكن المتدربين من فهم سير الأعمال في مختلف الإدارات على حده، الأمر الذي سيساهم في منحهم خبرة عملية تمكنهم من تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم حول سير العمليات في سوق المال البحريني بشكل خاص وفي قطاع أسواق رأس المال بشكل عام.

وينقسم البرنامج إلى 3 مراحل لتقييم أداء المتقدمين من خلال التقييم العام والمقابلات الشخصية، حيث سيحصل المتدربون ممكن استكملوا البرنامج على شهادة مشاركة وخطاب تقييم لبيان مهاراتهم ومواطن القوة الرئيسية لديهم من أجل تعزيز فرص توظيفهم في المجالات الملائمة ذات العلاقة بأسواق رأس المال مستقبلاً.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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