استضافت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، وفدًا رفيع المستوى من سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي زيارة الوفد التي تستمر لمدة يومين يعمل خلالها الجانبان على الخطوات العملية الواجب اتخاذها لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالاتفاقية التي تم توقيعها بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر نوفمبر الماضي بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق وإصدار صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

هذا وقد اتفق الطرفان على آلية لتنفيذ تدابير جديدة، بما في ذلك تعزيز الوصول للأسواق الخارجية، وتوجيه الطلبات، وخدمات التسوية والإيداع المركزي (CSDs)، وإدراج وتسوية صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بالقول: "نحن نعمل عن كثب مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بموجب الاتفاقية لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة، وتمكين دمج خدمات التسوية والإيداع المركزي في كلا السوقين، وأتمتة أنظمة توجيه الطلبات الذكية. ويأتي التعاون مع سوق أبوظبي للأسواق المالية بالتماشي مع إستراتيجية بورصة البحرين لتعزيز سيولة السوق وتقديم خدمات متطورة للمستثمرين من أجل تطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية السيد/ سعيد حمد الظاهري: "الزيارة التي قام بها السوق على مدار يومين إلى بورصة البحرين أثمرت عن موافقتنا اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي ستعزز سيولة وكفاءة كلا السوقين. تأتي التكنولوجيا والمنتجات المبتكرة في مقدمة إستراتيجيتنا لتعزيز ديناميكية أسواق رأس المال في الإمارة. كما وستعود بالنفع على العلاقات الوطيدة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، وستفتح أمام المستثمرين في السوقين مزيداً من فرص النمو والاستثمار".

ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية قد وقعا اتفاقية شراكة استراتيجية في شهر نوفمبر لتنفيذ خطة تستهدف بيئتي التداول وما بعد التداول في كلا السوقين على مدى الأشهر التسعة التالية. وتشتمل استراتيجية نمو سوق أبوظبي للأسواق المالية التي تم الإعلان عنها في بداية العام العمل على تكوين علاقات مع البورصات العالمية وتوسعة نطاق عروض منتجاتها وخدماتها في السوق والاستثمار في البنية التحتية المتطورة.

#بياناتحكومية

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لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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عبدالرحمن الخطيب

مدير أول الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

هاتف: +971 (2) 612 8774

محمول: +971 (50) 668 9733

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

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