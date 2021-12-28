أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، عن استضافتها للمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية تحت مسمى "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022" ، وذلك يومي 29 و30 مارس 2022.

هذا ويعتبر المؤتمر أكبر حدث للبورصات والأسواق المالية في الشرق الأوسط، ويسعى لخلق بيئة مواتية للأسواق المالية العربية، فضلًا عن تعزيز التكامل والسيولة فيما بينها. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 350 مشاركًا (من خلال الحضور الفعلي والافتراضي)، من البورصات العربية و الهيئات التنظيمية للأسواق المالية وشركات الوساطة المالية ومدراء صناديق الاستثمار والصحفيين الاقتصاديين.

إلى ذلك، سيتضمن المؤتمر 19 جلسة نقاشية و 55 متحدثًا، ويسلط الضوء على مجموعة من المواضيع المتنوعة المتعلقة بأسواق رأس المال، بما في ذلك الاستدامة، وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة، والترميز العقاري، والتمويل الأخضر، والتكنولوجيا التنظيمية، والمقاصة المركزية للطرف المقابل، وتطوير خدمات بيع بيانات السوق.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "نفخر في بورصة البحرين باستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في نسخته لهذا العام، حيث يمثل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لعرض المواضيع المهمة حول أسواق رأس المال في المنطقة. نحن ندرك الدور الهام الذي قد تلعبه بورصة البحرين في توفير بيئة مستقرة وشفافة، وأهمية سعينا لتحقيق أهداف المؤتمر المتمثلة في تعزيز بيئة استثمارية شفافة لأسواق رأس المال العربية. سيوفر هذا الحدث منتدى نقاش رئيسي لتبادل الأفكار والخبرات بين قادة الفكر، حيث نتطلع إلى رؤية النتائج المرجوة بطريقة متكاملة."

من جانبه، علق السيد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بالقول: "نحن سعداء بتنظيم المؤتمر السنوي القادم لاتحاد أسواق المال العربية في مملكة البحرين ونتطلع للقاء زملائنا وشركائنا في قطاع رأس المال. ومع حلول العام الجديد سيسلط المؤتمر الضوء على الدروس المستفادة من العام الماضي للاستفادة منها خلال الفترات المقبلة، حيث يعد المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية فرصة لخلق بيئة شفافة ومتطورة لأسواق رأس المال العربية، وتشجيع المزيد من التعاون وتعزيز التواصل بين أعضاء الاتحاد. علاوة على ذلك، سيتضمن المؤتمر نقاشات مهمة متعلقة بالأوقات غير المسبوقة. حيث شهد هذا العام مبادرات جيدة، ونتطلع إلى إيجاد الحلول للمواضيع ذات الأهمية مع جميع أعضائنا وشركائنا."

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية هو أحد أكثر الأحداث السنوية المرتقبة، حيث يوفر منصة رئيسية تجمع بين مسؤولي البورصات العربية وصناع القرارفي أسواق رأس المال لمناقشة واستعراض القضايا الرئيسية المهمة المتعلقة بالقطاع. كما يشجع المؤتمر التعاون في مجال أسواق رأس المال، ويعزز تبادل المعرفة في بيئة ديناميكية ومتنوعة، ويشجع كذلك على تبادل أفضل الممارسات في المنطقة من خلال توفير أفضل فرص التواصل الممكنة.

وسيعقد على هامش المؤتمر، الاجتماع السنوي لاتحاد أسواق المال العربية بحضور أكثر من 18 بورصة وسوق مال عربي. للمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على https://arab-exchanges.org/afcm-bahrain-2022/

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