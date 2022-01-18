مواكبة لأهم الفعاليات المحلية والعالمية

الماجد: إصدار بطاقة جديدة عمودية الشكل مواكبة لاحتفالات الكويت الوطنية وبطاقة بوبيان لكأس العالم توفر مجموعة متنوعة من المزايا والعروض الحصرية لحامليها

مواكبة منه للفعاليات المحلية والعالمية، أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه بطاقتين بمناسبة اليوم الوطني و كأس العالم وهو ما يمنح العملاء تجربة فريدة ومميزة تواكب أحتفالات الكويت الوطنية واستعداد العالم لبطولة كأس العالم المقرر تنظيمها نهاية هذا العام في قطر.

وقال المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد "دائما ما يؤكد بنك بوبيان انفراده وتميزه من خلال التنوع والتميز والاهتمام المتواصل بالإبداع والابتكار في مجال الخدمات والمنتجات التي تتعلق بالحياة اليومية للعملاء وتحقيق أعلى مستويات الراحة والسهولة والبساطة في تلبية احتياجاتهم .

وأضاف أن الإعلان عن أصدار بطاقتين في وقت واحد انما يؤكد تميز بنك بوبيان بتقديم الخدمات والمنتجات التى يطرحها لعملائه وإظهار جهود فريق بنك بوبيان المستمرة نحو التواصل الدائم مع عملائه من كافة الشرائح بما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة مصرفية استثنائية وخدمات دفع رقمية مميزة.

ونوه الماجد الى أن الحملة التى تستمر لعدة أشهر تتضمن ايضاً مجموعة من الفعاليات والانشطة الترويجية الخاصة بهاتين البطاقتين .

وحول بطاقة بوبيان كأس العالم، أوضح الماجد انها تتميز بمجموعة من العروض والخصومات الاستثنائية لحامليها من أشهر العلامات التجارية والفنادق ومكاتب تأجير السيارات في الكويت والعالم.

وأشار ان بطاقة بوبيان كأس العالم تتمتع بقدر عالي من السهولة والأمان لما تتميز به من خدمة 3D secure للتسوق الآمن والذي يُعد افضل نظام لحماية وخصوصية البيانات المصرفية تضمن حماية البطاقة من الاحتيال الالكتروني عند التسوق عبر الانترنت.

وأضاف ان أهم ما يميز بطاقة بوبيان كأس العالم هو السهولة والسرعة في الحصول عليها، حيث يُمكن التقدم بطلبها وتفعيلها عبر المساعد الرقمي" مساعد" دون الحاجة إلى زيارة الفرع او حتى التواصل مع مركز خدمة العملاء. كما يُمكنه إعادة تعبئتها عن طريق تطبيق بوبيان أو الموقع الإلكتروني للبنك أو زيارة أحد فروع بنك بوبيان المنتشرة في الكويت.

وأستكمل الماجد مزايا بطاقة بوبيان كأس العالم بتمتعها بخدمة UTap التي كان لبنك بوبيان الاسبقية في إطلاقها لأول مرة على مستوى البنوك الخليجية ليؤكد ريادته في مجال خدمات الدفع الرقمية مشيراً ان الخدمة متوافرة في جميع أجهزة السحب الآلي و أجهزة الدفع في المحلات والمعارض.

** بطاقة بوبيان الخاصة باليوم الوطني الكويتي

أضاف الماجد ان بطاقة بوبيان الخاصة باليوم الوطني صُممت بشكلها العمودي محتويه لخريطة الكويت وذلك تزامناً مع الاحتفال بالأيام الوطنية للكويت خلال شهر فبراير المقبل ليعد ذلك بمثابة تذكار لمناسبة وطنية خاصة.

وسيتم إطلاق هذه البطاقة ضمن حملة تحت شعار "أختار الكويت" و سيصاحبها العديد من العروض والفعاليات الخاصة بالبطاقة وباحتفالات الكويت بأعيادها الوطنية و التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباَ مضيفاً انها ستوفر خصومات حصرية من مشاريع كويتية دعماً لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت الأمر الذي يُعد جزءاً من مسؤولية بنك بوبيان الاجتماعية لدعم المشاريع الكويتية.

وأوضح الماجد ان هذه البطاقة تتمتع بالعديد من المزايا والخدمات المميزة مثل خاصية الدفع الرقمي عن طريق الأجهزة التي تدعم تقنية التواصل قريب المدى NFC داخل دولة الكويت وخارجها، حيث يُمكن لعملاء بوبيان الآن أضافة البطاقة الى ساعات Samsung, Garmin و Fitbit المتميزة بتعزيز مستويات الأمن والسلامة والراحة بجانب السهولة والبساطة .

وأكد ان أي تطوير أو طرح لمنتجات و خدمات جديدة نقوم به في خدماتنا هو نتاج البحث والتفاعل الدائم مع العملاء والاستماع الى آرائهم المختلفة وصولاً الى تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بهدف جعل حياتهم أكثر راحة وسهولة ومواكبة لمتطلبات العصر والتطورات المتسارعة.

واضاف الماجد أنه يمكن للعملاء الحصول على البطاقة بسهولة وذلك خلال تقديم الطلب عبر المساعد الرقمي "مساعد" او من خلال اي فرع من فروع بوبيان المنتشرة في الكويت ومن ثم يتم توصيل البطاقة للعميل .

ونوه ان بطاقة الخاصة باليوم الوطني الحصرية توفر العديد من المزايا والعروض الخاصة لحامليها من عملاء بنك بوبيان، حيث يمكن الحصول على خصومات فورية على مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة .

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022