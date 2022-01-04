الأول من نوعه على مستوى وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

التويجري: الاتفاقية تعد تجربة شاملة لعملاء بوبيان عند استخدام بطاقاتهم خلال قنوات بوبيان الرقمية المختلفة

جعفر : سعداء بشراكتنا مع بنك بوبيان الرائد مصرفيا على مستوى الكويت والمنطقة

أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة فيزا VISA لتنفيذ مركز تسجيل بطاقات فيزا VCEH الذي يتيح لعملاء البنك التسجيل مباشرةً في اشتراكاتهم المفضلة ولدى بائعي التجزئة المفضلين من خلال تطبيق بوبيان أو بوابة الخدمات الرقمية دون الحاجة لإدخال تفاصيل البطاقة الخاصة بهم.

ووقع الاتفاقية كلاً من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري و مدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة سعيدة جعفر بحضور عدد من مسؤولي الطرفين .

وقال التويجري تعليقاً على الاتفاقية "هدفنا دائما في بوبيان هو تقديم حلول مبتكرة وبسيطة تساعدنا على تقوية علاقتنا بالعملاء وتقديم مستوى مميز من الخدمات لهم وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات تعتمد على جانبي الإبداع والإبتكار وهو ما يوليه بنك بوبيان اهتماماً كبيراً لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة حيث يمكن القول ان بوبيان نجح في تغيير مفهوم الخدمات التقليدية للقطاع المصرفي.

وأضاف التويجري ان الخدمات المصرفية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل كانت عاملا رئيسياً في الطفرة التى شهدتها الصناعة المصرفية على مستوى العالم من حيث المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء في الوقت الذي نهدف فيه الى دفع الخدمات المصرفية الإسلامية تجاه مستقبل أكثر إبداعاً حيث تكون راحة العميل هي الأولوية من خلال تقديم كافة الخدمات بشكل رقمى".

من جانبها صرحت مدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة سعيدة جعفر "يسعدنا أن نرى بنك بوبيان الأول من بين البنوك إقليمياً في إطلاق مركز تسجيل بطاقات فيزا وهو ما يؤكد خطواته المميزة التى بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية و المبادرات و ريادة الأعمال"

** مضمون الاتفاقية

وحول الاتفاقية قال التويجري " سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة مع واحدة من أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والتى تشهد نمواً متسارعاً في السنوات الاخيرة مؤكداً ان إدارة بنك بوبيان مستمرة في تعاونها مع العديد من الشركات الداعمة لمجال الخدمات الرقمية ".

واضاف ان خدمة مركز تسجيل بطاقات فيزا VCEH يُعد بوبيان اول من يطلقها على مستوى وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وهو ما يعنى ان بوبيان يمنح عملائه فرصة الحصول على خدمــات ومنتجات مميزة تجعلهم مساوين تماماً لعملاء البنوك العالمية في الدول المتقدمة .

واشار التويجري ان هذه خدمة VCEH تتيح للعملاء التسجيل مباشرةً في اشتراكاتهم المفضلة ولدى بائعي التجزئة المفضلين من خلال التطبيق الإلكتروني للخدمات المصرفية الخاص بهم أو بوابة الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لإدخال تفاصيل البطاقة الخاصة بهم.

وأكد ان بنك بوبيان يحتل حالياً المركز الأول في التوسع نحو خدماته الرقمية وتبسيط الحياة على عملائه من خلال استخدام العديد من سلسلة القنوات والخدمات الرقمية التي تساعدهم في حياتهم اليومية، ومن خلال مركز تسجيل بطاقات فيزا (VCEH)، سيتمتع عملائنا بتجربة أفضل عند التعامل ببطاقاتهم."

** البساطة والسهولة

في سياق متصل قال التويجري ان هذه الشراكة تُعد استكمالا إلى سلسلة إنجازات بنك بوبيان في مجال المدفوعات الرقمية، حيث نجد في السنوات الاخيرة ان نقل البنك قد نقل الكويت بخدماته التقنية المميزة إلى مصاف الدول الاكثر تطوراً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من خلال إطلاقه العديد من خدمات الدفع الآمن عند بُعد، وعلى سبيل المثال خدمة UTap التي كان اول من اطلقها في الكويت والمتاحة على تطبيق بوبيان والتي تُمكن عملاء البنك من الدفع والسحب النقدي بواسطه هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام اندرويد ضمن باقة خدماته .

وأضاف ان خدمة الدفع باستخدام ساعات وهواتف Samsungو Fitbit و Garmin الذكية لعملاء بوبيان من حاملي بطاقات السحب الآلي، البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع من فيزا تُعد ايضا ضمن خدمات الدفع عن طريق الأجهزة التي تدعم تقنية التواصل قريب المدى NFC داخل دولة الكويت وخارجها.

وصرح التويجري ان الجانب الإبداعي لخدماتنا ومنتجاتنا الرقمية مبني على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم مع مواكبة متطلبات العصر والتطورات المتسارعة التى يشهدها عالمنا.

وأكد " يبدو المستقبل ملىء بالتحديات ولكننا على ثقة في بوبيان اننا سنكون جاهزين لهذه التحديات والتغلب عليها مستندين الى قدراتنا في الابداع والابتكار والقدرة على خدمة عملاءنا بالشكل المطلوب وتلبية متطلباتهم .

#بياناتشركات

- انتهى -

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