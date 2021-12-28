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الإدراج الثالث من نوعه من قِبل البنك يرفع قيمة صكوكه المدرجة في ناسداك دبي إلى 898 مليون دولار أمريكي
دبي: قرع شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة، أحد البنوك الرائدة في الكويت، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 250 مليون دولار في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
ويُعد هذا الإدراج هو الثالث من قِبل بنك وربة في ناسداك دبي، بعد إدراجه صكوكاً بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في مارس من العام 2017، وصكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أكتوبر من العام 2019. وقد استقطب الإصدار طلبات اكتتاب تعادل 4.4 مرة من المستوى المستهدف، وتم تحديد عائد الصكوك عند 4%.
وقد ارتفعت بذلك القيمة الحالية لصكوك البنك المدرجة في ناسداك دبي إلى 898 مليون دولار أمريكي، كما ارتفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال بدبي إلى 79.4 مليار دولار بما يرسخ مكانتها بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على المستوى العالمي.
وقال شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة: "سجل أحدث إصداراتنا من الصكوك نجاحاً كبيراً واستقطب اهتمام المستثمرين الإقليميين والعالميين، مما يؤكد ثقتهم الكبيرة في استراتيجية بنك وربة للتوسع في قطاعات أعمال مختلفة، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. ونحن سعداء بإدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي بما تمتلكه من بيئة إدراج متطورة وقواعد تنظيمية عالمية المستوى وخدمات متكاملة، الأمر الذي يمنح إصداراتنا حضوراً بارزاً وروابط قوية مع المستثمرين في المنطقة والعالم ويوطد العلاقات المتميزة بين الأسواق المالية في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة."
ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "تُرحب ناسداك دبي بأحدث إصدارات بنك وربة من الصكوك وذلك في إطار دورها الفاعل في دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي وتلبية متطلبات جهات الإصدار الرائدة في الإمارات والعالم. وبطبيعة الحال فإن الحرص المتزايد من المؤسسات المالية البارزة، ومن بينها بنك وربة، على إدراج إصداراتها في ناسداك دبي يُقدم خير دليل على ثقتها الكبيرة في البنية الأساسية والتنظيمية رفيعة المستوى للبورصة. ونحن ملتزمون بتعزيز خدماتنا بما يلبي تطلعات جهات الإصدار والمستثمرين ويرتقي بالمكانة المتميزة لدبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك العالمية إلى آفاق أرحب."
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج هذا الإصدار من صكوك بنك وربة في ناسداك دبي بتاريخ 29 نوفمبر 2021.
#بياناتشركات
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نبذة عن ناسداك دبي: ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.
© Press Release 2021
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