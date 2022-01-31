رام الله: أعلن بنك فلسطين ومؤسسة بروباركو (Proparco) وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، عن توقيع اتفاقية برنامج التمويل الأخضر الثاني SUNREF II، وذلك بعد إنجاز النسخة الأولى من البرنامج SUNREF I. وتشتمل حزمة البرنامج على تسهيلات ائتمانية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مقدمة من بروباركو، إضافة إلى منح من الاتحاد الأوروبي، وبما يشمل المساعدة الفنية وحوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وجرى توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء الماضي في مكتب دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ضمن مجموعة إتفاقيات جرى توقيعها بين عدد من البنوك الفلسطينية والإتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الإقتصاد وتشجيع الإستثمار في الطاقة البديلة والمشاريع المستدامة ودعم المنشآت التي تأثرت جراء جائحة كورونا.

ويهدف برنامج التمويل الأخضر SUNREF إلى توفير حلول لتعزيز مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للقطاع الخاص. ومنذ إطلاقه، لعب البرنامج دوراً مؤثراً في تدعيم النظام البيئي الفلسطيني نظراً لارتفاع تكاليف خدمات الطاقة، ولمحدودية إمدادات الكهرباء وازدياد الطلب عليها.

وبعد نجاح مشاريع برنامج SUNREF I على مدى 3 سنوات، عبر دعم وتمويل ما يزيد عن 80 مشروعاً استثمارياً، تم إطلاق SUNREF II مع زيادة التركيز على جانب كفاءة الطاقة. وهذا العام، يقدم برنامج SUNREF II عرضاً إضافياً للإقراض الإسلامي من خلال انضمام البنك الإسلامي العربي (شركة تابعة لمجموعة بنك فلسطين). وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تمويل مشاريع في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وينسجم برنامج SUNREF بشكل كامل مع استراتيجيات مجموعة بنك فلسطين المتمثلة في اتباع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الرشيدة (ESG) والشمول المالي والاستدامة. كما سيسهم البرنامج في تحقيق أحد أهداف البنك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما المشاريع الخضراء، هذا بالإضافة إلى الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين النهائيين في مناطق مختلفة من فلسطين بما يسهم في تعزيز النمو العضوي المستدام للبنك.

وفي هذا السياق، عقب السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، والذي عقد في 26 كانون الثاني 2022 في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، معلقاً على هذه الشراكة: "تفخر مجموعة بنك فلسطين بتعزيز أواصر التعاون مع مؤسسة بروباركو، الأمر الذي يترجم استراتيجيتيْ البنك للاستدامة والشمول المالي إلى إجراءات فعلية وأثر ملموس نحو فلسطين أكثر خضرة وشمولية. وبعد نجاح SUNREF I، ومع التركيز بشكل أكبر على كفاءة الطاقة في SUNREF II، فإننا نأمل أن نساهم في بناء وتنمية مجتمع يدعم مشاريع الطاقة النظيفة، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد، والحفاظ على البيئة، ورفد المجتمع بمستوى معيشي أعلى جودة. وإننا معاً، مع شركائنا وجميع أصحاب العلاقة، نتعهد بإحداث تأثير إيجابي من خلال التزاماتنا نحو الاستدامة ورؤيتنا المتجذرة في القيم. وإننا في مجموعة بنك فلسطين نتوجه بالشكر لبروباركو والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي على مساهمتهم الدائمة في التنمية الاقتصادية في فلسطين".

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن بنك فلسطين

يحظى بنك فلسطين بحضور راسخ وخبرة طويلة في فلسطين منذ تأسيسه عام 1960، وواصل النمو ليكون مصرفاُ شاملاً مالياً، ومسؤولاً تجاه مجتمعه، وملتزماً بأعلى الممارسات المالية العالمية والابتكار. ويمتلك بنك فلسطين شبكة فروع تعد الأكثر انتشاراً في فلسطين وتضم 74 فرعاً، وبرأس مال مدفوع قدره 217 مليون دولار، وحصة سوقية من حيث إجمالي الموجودات والقروض والودائع بنسبة 30.96? و 33.55? و 32.42? على التوالي. ويقدّم البنك باقة شاملة من الخدمات المالية لعملائه، بما يشمل التجزئة، والمشاريع متناهية الصغر، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات، حيث يعمل 1749 موظفًا وموظفةً لخدمة أكثر من مليون عميل. ويوفر البنك ماكنات P.O.S حديثة ومدعمة برمز الاستجابة السريعة QR للأجهزة الخلوية، وموزعة على أكثر من 7,357 محطة تجارية من نقاط البيع في مختلف أنحاء فلسطين.

ولا يُعد بنك فلسطين مجرد بنك يقدم خدمات مالية، وإنما يمثل شريكاً استراتيجياً لشركائه، ومساهميه، ومجتمعه والبيئة. ويواصل البنك جهوده ليعكس داخلياً قيمه المتجذرة كركيزة ثابتة في كل ما يقدمه؛ من حيث الحوكمة، والشمول، والاستدامة، والتدخلات المؤثرة مع كافة الشركاء.

للتواصل الإعلامي:

كاترين حلتة، رئيسة علاقات المستثمرين

خلوي رقم: +972599390429

بريد إلكتروني: Catherine.Halteh@bankofpalestine.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022