دبي: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مختبره الرقمي في "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يعد أكبر منظومة للابتكار في المنطقة.

وتم تدشين المختبر من قبل رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، معالي حميد القطامي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، معالي سلطان سعيد المنصوري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، سعادة عيسى كاظم، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرند فان ليندر، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، وعدد من أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.

ويعد مختبر CBD الرقمي أول مبادرة من نوعها من قبل بنك لإنشاء مركز للبحث والتطوير في "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، والذي يسعى لإنشاء منظومة تعاونية في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز الابتكار ودعم التكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وقام الضيوف بجولة في المختبر حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن كيفية دعم المختبر الرقمي لطموحات المنظومة الرقمية والتكنولوجية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شاهدوا منطقةCBD Think + Pod ، وهي مساحة تتيح للمقيمين في مركز دبي المالي العالمي وزوارها إمكانية التفاعل والتفكير معاً، فضلاً عن عقد اجتماعات خاصة في هذه المساحة الفريدة من نوعها.

تعليقاً على الافتتاح، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يسعدنا افتتاح مختبر CBD الرقمي، لتعزيز طموحنا في أن نصبح بنكاَ "رقمياً افتراضياً" وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على ابتكار أفكار وحلول جديدة تعمل على تعزيز وتحسين وإعادة تعريف الطريقة التي نقدم فيها خدماتنا لعملائنا. كما يتماشى إطلاق مختبر CBD الرقمي مع التزامنا بدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون واحدة من أكثر دول العالم ابتكارًا. علاوة على ذلك، فإنه يرسخ جهودنا بتوسيع البنية التحتية في التكنولوجيا المالية، وإطلاق العنان لفرص الابتكار، وتقديم منتجات مالية جديدة ومبتكرة إلى السوق. "

وأضاف: "إن التغييرات السريعة في قطاع التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة المصرفية، وسيساعد مختبر CBD الرقمي في قيادة وتبني ثقافة الابتكار والإبداع في البنك ".

من جهته قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده الحثيثة لتعزيز مكانته الرائدة عالمياً باعتباره مركزاً رئيساً للأعمال والإبتكار، الأمر الذي يمكّننا من قيادة مستقبل القطاع المالي والمساهمة في نمو الاقتصاد المستقبلي. ومن خلال دعمنا للشركاء لإطلاق مبادرات مبتكرة مشابهة للمختبر الرقمي الذي دشنه بنك دبي التجاري، فإننا نسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي المرموقة على الخارطة الدولية لتكون مركزاً عالمياً للإبتكار والتكنولوجيا. وباعتبار "إنوفيشن هب"، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أكبر منظومة للإبتكار في المنطقة، فإنه يمهّد الطريق أمام روّاد الأعمال والمبتكرين ويفتح آفاقاً جديدة لتسريع وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة وخارجها."

واختتم حفل الافتتاح بتقديم لوح NFT الفنية المبتكرة والمصممة خصيصاً لبنك دبي التجاري إلى محافظ مركز دبي المالي العالمي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20? من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). بمرور السنوات استطاع بنك دبي التجاري بناء صرح مصرفي متطور يتمتع ببنية مالية قوية تشرف عليه إدارة كفؤة، وقاعدة متنامية من العملاء والبنوك المراسلة. ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـالسيد سانديب بودوفال، رئيس إدارة الاتصال المؤسسي على الرقم 04 2121 899 أو على البريد الالكتروني sandeep.poduval@cbd.ae

حول مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي إسمي يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 17 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يبلغ تعداد القوى العاملة فيه قرابة 28000 مهني لدى أكثر من 3200 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، وهو يحتضن اليوم البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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