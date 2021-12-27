دبي: أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تنظيمه لمعرض الفن الرقمي الذي يضم لوحات (NFT) وذلك في مختبره الرقمي الكائن في "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي. ويتم تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع الفنانة أمريتا سيثي، وهي إحدى الفنانات الرائدات في مجال الفن الرقمي (NFT) في الدولة.

ويحكي معرض الفن الرقمي الذي يستضيفه بنك دبي التجاري قصة تطور البنك مع دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسين عامًا الماضية، حيث تربط القصة معلم برج الساعة في ديرة ، والذي يعد جزءًا من شعار وهوية بنك دبي التجاري، بمعالم دبي الأخرى كالمقر الرئيسي للبنك. كما ترسخ لوحات المعرض التزامه بمواصلة ريادته في مجال الابتكار ودعم طموح الأجيال الحالية والمستقبلية لضمان نمو مستدام طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز فن الملاحظات الصوتية بدمجه بين التكنولوجيا ومستقبل الفن، حيث تخلق أمريتا تجربة فريدة بأسلوبها الفني المميز. من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المضمن في العمل الفني، يتم تنشيط الواقع المعزز، مما يسمح لزائري المعرض بالاستمتاع بتجربة فنية سمعية وبصرية. وتأتي هذه الأعمال الفنية الحصرية مع رقم NFT خاص بها، مما يجعل بنك دبي التجاري من أوائل البنوك في العالم التي تمتلك أرقام NFT خاصة بها.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "في ظل الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يسعدنا استضافة معرض الفن الرقمي NFT الفريد الذي يتحدث عن ازدهار الدولة وإنجازاتها الرائعة خلال نصف قرن من الزمن فقط. علاوة على ذلك، فإننا فخورون بأن تتماشى قصة نجاح وازدهار الدولة مع قصة نجاح البنك وازدهاره، حيث خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في أن تصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والابتكار. وبدوره يقوم بنك دبي التجاري بدعم مسيرة التنيمة في الدولة، وسنواصل استمرار دعمنا ومساندتنا لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الرحلة".

وأضاف: "خلال العامين المنصرمين، شهد القطاع الفني نموًا ملحوظًا في الفن الرقمي (NFTs) حيث أصبح العديد من الفنانين في جميع أنحاء العالم يعتمدونه لعرض أعمالهم ومواهبهم. نحن في بنك دبي التجاري فخورون بقدرتنا على توفير منصة لعرض مواهب إحدى أفضل الفنانات في الفن الرقمي في الدولة وذلك في مختبرنا الرقمي. كما أننا نوفر لعشاق الفن والتكنولوجيا والمجتمع بأسره فرصة فريدة من نوعها لتجربة تقنية NFT".

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20? من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). بمرور السنوات استطاع بنك دبي التجاري بناء صرح مصرفي متطور يتمتع ببنية مالية قوية تشرف عليه إدارة كفؤة، وقاعدة متنامية من العملاء والبنوك المراسلة. ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـالسيد سانديب بودوفال، رئيس إدارة الاتصال المؤسسي على الرقم 04 2121 899 أو على البريد الالكتروني sandeep.poduval@cbd.ae

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