دبي- أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم، عن انضمامه كعضو رسمي لمنصة التجارة الرقمية UAE Trade Connect (UTC).

وتعتبر منصة التجارة الرقمية (UTC) ، التي أنشأتها "اتصالات ديجتال" وحدة الاعمال الرقمية لدى مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، بالتعاون مع سبعة بنوك إماراتية رائدة، وشركة "أفانزا" للابتكارات، أول منصة تجارية في دولة الإمارات تستخدم تقنية البلوك تشين في مختلف العمليات التي تقوم بها.

وتستند المنصة التي تم إطلاقها وتشغيلها تجارياً في 19 أبريل من العام 2021 إلى السحابة الأصلية التي توفرها "اتصالات"، فهي تزوّد المتعاملين بتقنيات التعلم الآلي، ومقدرات الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على مكافحة عمليات الاحتيال ومخاطر التمويل المزدوج وكشف الصفقات المشبوهة ودعم مختلف أنواع الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية والتي يتوجب فحصها والتحقق من صحتها، ضمن قاعدة من الخصوصية والأمن لمختلف عملائها من المؤسسات.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يعد انضمام بنك دبي الإسلامي إلى منصة التجارة الرقمية إنجازاً مهماً، يعكس مساعيه الرامية إلى الحد من عمليات الاحتيال والتوجه بأمان نحو نظام تمويل تجاري رقمي بالكامل. تتعاون المصارف الإماراتية بهدف تدعيم الاستقرار المالي عبر كامل النظام المالي لدولة الإمارات والمساهمة في تعزيز قوة اقتصاد البلاد، حيث يعدّ الانضمام إلى المنصة خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، لهذا اخترنا الاستفادة من هذه التقنية المبتكرة التي توفر لبنك دبي الإسلامي وغيره من البنوك الإماراتية طريقة لا مركزية وثابتة وشفافة لتنظيم البيانات ومكافحة عمليات الاحتيال".

وأضاف الدكتور شلوان: " حتى اليوم لم تكن هناك آلية مركزية منظّمة لتقليل المخاطر لدى القطاع المصرفي الإماراتي، لهذا ستقدّم منصة التجارة الرقمية الكثير من الفوائد التي لا تقتصر على حماية متعاملي بنك دبي الإسلامي والنظام المصرفي فحسب، بل ستعمل أيضاً على تعزيز أنشطة التجارة العالمية، إذ تعد المنصة علامة فارقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية القادرة على جعل عمليات التمويل التجاري سهلة وميسورة وعادلة، ونحن في بنك دبي الإسلامي نركّز على تقديم حلول قيّمة للمعاملات المصرفية ونتطلع إلى دعم متعاملينا بخدمات أكثر أماناً".

ومن جانبه قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات للمشاريع الرقمية": " يسعدنا أن يكون بنك دبي الإسلامي المصرف الإسلامي الأكبر على مستوى الدولة عضواً لدى منصّة التجارة الرقمية، الأمر الذي يعزز قوة هذا الائتلاف، ويعكس التزام القطاع المصرفي بتسريع التحوّل الرقمي وتمهيد الطريق نحو دخول عصر الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة، لهذا نتطلع لأن تحقق المنصة المبنية على أحدث تقنيات البلوك تشين، هذه الغايات، وتسهم في رقمنة عمليات التمويل التجاري في الدولة التي تعتبر اليوم أحد أكبر مراكز التداول في العالم."

في الوقت ذاته سينضم بنك دبي الإسلامي أيضاً إلى اللجنة التوجيهية للمنصة والتي تضم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالإضافة إلى سبعة بنوك إماراتية رائدة في الدولة، ومع استعداد مزيد من البنوك للانضمام إلى المنصة، ستصبح قريباً منصة التجارة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 75 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.dib.ae

تابعونا على القنوات الاجتماعية لبنك دبي الإسلامي:

https://www.facebook.com/dib.uae/

https://www.youtube.com/user/DubaiIslamicBank

https://twitter.com/DIBtoday

https://www.linkedin.com/company/dubai-islamic-bank

https://www.instagram.com/dubai_islamic_bank/

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022