دبي: أعلن بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، الحائز على تصنيف “A3” من قبل وكالة "موديز" وتصنيف “A” من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 2.74% سنوياً.

وتمثل هذه الصفقة أول اصدار للصكوك من دولة العربية المتحدة لعام 2022، مما يمهد الطريق لجهات الإصدار الأخرى للوصول إلى الأسواق الدولية للصكوك. ويواصل بنك دبي الإسلامي ريادته في قطاع التمويل الإسلامي، مع متابعة واهتمام قوي من قبل مختلف المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من مخاوف المستثمرين بشأن المعدلات العالمية، إلا أن بنك دبي الإسلامي نجح في إصدار صكوكه دون علاوة على الإصدار الجديد، وهو ما يعد دليلاً على الوضع الائتماني القوي للبنك واستراتيجيتة الرشيدة للأعمال.

وتم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي الإيجابي خاصة خلال العام المنصرم. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.5 مرة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يؤكد نجاح هذه الصفقة على الثقة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي ويشدد على التزامهم تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. يمثل التسعير النهائي لهذا الإصدار عند 95 نقطة أساس لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار الأمريكي أدنى هامش ائتماني على الإطلاق لأي من إصداراتنا للصكوك الممتازة ذات معدل ثابت. وهو إنجاز جدير بالذكر في ضوء الحالة المتقلبة التي تمر بها الأسواق. نحن سعداء جدًا بنتائج هذه الصفقة الأخيرة، ومن المتوقع أن تشكل سابقة تدفع البنوك الإسلامية الأخرى للاحتذاء بها. "

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وتم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبيتك كابيتال، وبنك HSBC، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 75 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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